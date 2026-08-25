«Στούντιο 4»: Πρεμιέρα με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου τον Σεπτέμβριο

Νέα εποχή για το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου ξεκινά από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Με μια ματιά Το «Στούντιο 4» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με νέους παρουσιαστές, τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου.

Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω social media της ΕΡΤ, με την πρώτη κοινή φωτογραφία των παρουσιαστών.

Η εκπομπή διατηρεί τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, με τους παρουσιαστές να υποδέχονται καλεσμένους και να συζητούν την επικαιρότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το «Στούντιο 4», καθώς η καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1 επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με ανανεωμένη ομάδα. Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής, δίνοντας μια διαφορετική δυναμική στο απογευματινό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Η νέα εποχή του «Στούντιο 4» βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, καθώς η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στην ΕΡΤ1. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της ΕΡΤ, όπου δημοσιεύτηκε και η πρώτη κοινή φωτογραφία των δύο παρουσιαστών, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα τηλεοπτική τους συνύπαρξη.

Διάβασε επίσης: «Σπιλιάδες»: Αποκλειστικό backstage video από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 που θα σαρώσει

Η ΕΡΤ έκανε γνωστή την ημερομηνία της πρεμιέρας μέσα από μια ανάρτηση στα social media, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η νέα εποχή για το #Studio4ERT, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, είναι προ των πυλών! Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 στην #ΕΡΤ1».

Με αυτόν τον τρόπο, η δημόσια τηλεόραση έδωσε και επίσημα το πρώτο ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά το νέο δίδυμο στο πλατό της εκπομπής.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου στο τιμόνι

Η συνεργασία των δύο παρουσιαστών αποτελεί μία από τις αλλαγές που ξεχωρίζουν στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη μακρά εμπειρία του στην ψυχαγωγική τηλεόραση, και η Κατερίνα Καραβάτου, που έχει επίσης διαγράψει τη δική της πορεία στην παρουσίαση, καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους τηλεοπτική χημεία.

Το «Στούντιο 4» διατηρεί τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του, ενώ η νέα παρουσίαση αναμένεται να φέρει φρέσκια ενέργεια στην καθημερινή ζώνη της ΕΡΤ1. Οι δύο παρουσιαστές θα υποδέχονται καλεσμένους, θα συζητούν την επικαιρότητα και θα δίνουν το δικό τους στίγμα στο καθημερινό πρόγραμμα.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «Στούντιο 4»;

Οι τηλεθεατές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν για πολύ. Το νέο «Στούντιο 4» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 15:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Έτσι, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο για την εκπομπή, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να παίρνουν θέση στο πλατό και να δίνουν το δικό τους ραντεβού με το κοινό. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και μένει να δούμε αν το νέο δίδυμο θα καταφέρει να δημιουργήσει την τηλεοπτική χημεία που περιμένει το κοινό από τη νέα σεζόν.

Διάβασε επίσης: