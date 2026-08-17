TV & Media 17.08.2026

«Το Σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλλαγή στη νέα σεζόν

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Ο αγαπημένος ήρωας επιστρέφει όπως ακριβώς τον γνωρίζεις, αλλά η οικογένεια των Χαμπέων φαίνεται πως ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο μέλος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Βαγγέλης Χαμπέας (Γιώργος Γιαννόπουλος) θα παραμείνει ίδιος στη νέα σεζόν του «Σόι σου».
  • Ο χαρακτήρας του Χαμπέα χαρακτηρίζεται ως "σύμβολο" και θα παραμείνει αναλλοίωτος.
  • Η οικογένεια των Χαμπέων αναμένεται να "αυξηθεί" στη νέα σεζόν.
  • Η αύξηση αφορά τόσο ανθρώπους όσο και "άλλα είδη του ζωικού βασιλείου", δημιουργώντας μυστήριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Το Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Alpha με νέα επεισόδια και ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο αγαπημένος Βαγγέλης Χαμπέας, φρόντισε να αφήσει μια αποκάλυψη που βάζει το κοινό σε σκέψεις. Ο ηθοποιός μίλησε για τη νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς και ξεκαθάρισε πως ο χαρακτήρας του θα παραμείνει ακριβώς όπως τον γνωρίζεις, αφού, όπως είπε, «ο Χαμπέας είναι σύμβολο». Ωστόσο, λίγο αργότερα ήρθε η ατάκα που έκανε τη διαφορά: «Θα αυξηθούμε». Και αν αναρωτιέσαι τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ο ίδιος φρόντισε να κάνει το μυστήριο ακόμη μεγαλύτερο, μιλώντας τόσο για ανθρώπους όσο και για «άλλα είδη του ζωικού βασιλείου».

Ο Βαγγέλης Χαμπέας από το «Το σόι σου» βιώνει αμνησία που φέρνει ανατροπές στην οικογενειακή ζωή.
Το Σόι σου

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα για τη συγκεκριμένη αλλαγή, αφήνοντας έτσι αρκετό χώρο για σενάρια σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στην οικογένεια των Χαμπέων. Το μόνο που έκανε ξεκάθαρο είναι πως ο Βαγγέλης Χαμπέας δεν πρόκειται να αλλάξει χαρακτήρα. «Ο Χαμπέας θα επιστρέψει όπως ήταν γιατί είναι σύμβολο. Δεν είναι ό,τι και ό,τι και τα σύμβολα μένουν αναλλοίωτα στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Και μπορεί αυτή η δήλωση να καθησυχάζει όσους έχουν αγαπήσει τον συγκεκριμένο ήρωα, όμως η συνέχεια της κουβέντας άνοιξε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. «Έχω να πω, όμως, για την οικογένεια των Χαμπέων ότι θα αυξηθούμε. Αυτό σημαίνει πολλά. Και ως άνθρωποι και ως άλλα είδη του ζωικού βασιλείου», είπε ο ηθοποιός, αφήνοντας την ατάκα να αιωρείται.

Η Βασιλική Τρουφάκη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε σκηνή από το «Το σόι σου» με απρόοπτο και χάος.
Το Σόι σου

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μεγάλο μυστήριο της νέας σεζόν. Ποιος ή τι έρχεται στην οικογένεια των Χαμπέων; Πρόκειται για ένα νέο πρόσωπο που θα ενταχθεί στην ιστορία ή μήπως η αναφορά του Γιώργου Γιαννόπουλου στα «άλλα είδη» κρύβει μια πιο χιουμοριστική έκπληξη; Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό περισσότερα, γεγονός που κάνει την αποκάλυψη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Η επιστροφή του «Σόι σου» στον Alpha αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι αγαπημένοι χαρακτήρες των οικογενειών Χαμπέα και Τριαντάφυλλου επιστρέφουν για νέες περιπέτειες, παρεξηγήσεις και φυσικά πολύ γέλιο. Αν κάτι έχει αποδείξει η σειρά όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως οι οικογενειακές συγκεντρώσεις σπάνια παραμένουν ήρεμες για πολύ.

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