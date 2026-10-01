Mad Radio News 01.10.2026

Η Δάφνη Καραβοκύρη λέει «Back to Fantasy» και εμείς σου προτείνουμε 5 sci-fi σειρές για να δεις

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Η Δάφνη Καραβοκύρη φέρνει τη φαντασία στο προσκήνιο και εμείς σου δείχνουμε τις σειρές επιστημονικής φαντασίας που πρέπει να δεις οπωσδήποτε τώρα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη προτείνει "Back to Fantasy" για απόδραση από την καθημερινότητα.
  • Το "Stranger Things" συνδυάζει ατμόσφαιρα δεκαετιών, μυστήριο και υπερφυσικές δυνάμεις.
  • Το "Severance" είναι ψυχολογικό θρίλερ για εργασιακό περιβάλλον και ταυτότητα.
  • Το "Dark" προσφέρει περίπλοκες ιστορίες και ταξίδια στον χρόνο, ενώ το "The Expanse" διαστημική δράση.
  • Το "Black Mirror" εξερευνά τις σκοτεινές προεκτάσεις της τεχνολογίας με αυτοτελή επεισόδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τέλος του καλοκαιριού δεν αποτελεί λόγο για να κλείσεις την πόρτα στη φαντασία, στη διάθεση για εξέγερση και σε όλα εκείνα τα όμορφα στοιχεία που δίνουν χρώμα στην καθημερινότητά σου. Το MAD συνεχίζει τις δυναμικές του καμπάνιες δίνοντας τον παλμό στην εποχή, υπενθυμίζοντας σε όλους πως κάθε νέα σεζόν αποκτά νόημα μόνο όταν τη ζεις με τους δικούς σου όρους. Στο πλαίσιο αυτό, η Δάφνη Καραβοκύρη παίρνει τα ηνία με το σύνθημα «Back to No Filter – Back to Fantasy», βάζοντας στο προσκήνιο την ωμή αλήθεια, τη δημιουργική φαντασία και την απόλυτη ανάγκη να αποδράσεις από τα τετριμμένα.

Πορτρέτο της Δάφνης Καραβοκύρη από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/korikaravokiri/

Οι φθινοπωρινές νύχτες διαθέτουν μια ακαταμάχητη μαγεία, καθώς η θερμοκρασία κατεβαίνει σιγά σιγά και το μόνο που ζητάς είναι η ζεστασιά του σπιτιού σου συντροφιά με ένα ζεστό ρόφημα. Μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα γεμάτο υποχρεώσεις, μετακινήσεις και ατελείωτο τρέξιμο, το μυαλό σου χρειάζεται χώρο να ανασάνει, κάνοντας ταξίδια σε εναλλακτικά σύμπαντα και μυστηριώδεις κόσμους που σε αποσπούν πλήρως από την πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: «Back to lifestyle» με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου: 5 τρόποι να κάνεις πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σου

1. Stranger Things

Το «Stranger Things» παραμένει η ιδανική επιλογή για να ξεκινήσεις το μακρύ αυτό ταξίδι, συνδυάζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα των δεκαετιών με σκοτεινά μυστικά, υπερφυσικές δυνάμεις και μια παρέα που μεγάλωσε μαζί μας. Κάθε επεισόδιο σε τραβάνει βαθύτερα στον κόσμο του Upside Down, θυμίζοντάς σου γιατί αγαπάς τις ιστορίες που ξυπνούν τη φαντασία και το συναίσθημα.

2. Severance

Αν ψάχνεις κάτι εντελώς διαφορετικό που θα σε κάνει να κολλήσεις από τα πρώτα λεπτά, το «Severance» σε πετάει σε ένα παράδοξο εργασιακό περιβάλλον όπου η μνήμη χωρίζεται χειρουργικά ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Η ατμόσφαιρα αγωνίας και το αμείωτο μυστήριο χτίζουν ένα ψυχολογικό θρίλερ που σε κρατά σε εγρήγορση και σε βάζει σε σκέψεις για τα όρια της ταυτότητάς μας.

3. Dark

Οι πιο σκοτεινές και βροχερές νύχτες της σεζόν ζητούν επιτακτικά την ατμόσφαιρα του γερμανικού αριστουργήματος «Dark», μιας σειράς που επαναπροσδιόρισε τα ταξίδια στον χρόνο. Μέσα από τα πυκνά δάση του Γουίντεν και τις περίπλοκες οικογενειακές ιστορίες, η πλοκή ξεδιπλώνει ένα τεράστιο παζλ που απαιτεί όλη σου την προσοχή και ανταμείβει στο έπακρο την υπομονή σου.

4. The Expanse

Για εσένα που αναζητάς τεράστια κλίμακα, διαστημική δράση και πολιτικές ίντριγκες ανάμεσα σε πλανήτες, το «The Expanse» αποτελεί την απόλυτη επιλογή. Το ηλιακό σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός τεράστιου πολέμου και ένα ετερόκλητο πλήρωμα προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, προσφέροντας κινηματογραφικά εφέ και χαρακτήρες που θα λατρέψεις από το πρώτο κιόλας λεπτό.

5. Black Mirror

Η λίστα δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με το «Black Mirror», τη σειρά ανθολογίας που εξερευνά τις πιο σκοτεινές και ανατριχιαστικές προεκτάσεις της τεχνολογίας στη ζωή μας. Κάθε αυτοτελές επεισόδιο λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης της σύγχρονης κοινωνίας, αφήνοντάς σε με ανοιχτό το στόμα και προσφέροντας άφθονο υλικό για συζητήσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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back to glam Δάφνη Καραβοκύρη
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