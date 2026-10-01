Fashion 01.10.2026

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

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Ο μαξιμαλισμός κατακτά τα πανωφόρια για το 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο 4 τολμηρές αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το φθινοπωρινό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το απαλό λευκό προσφέρει ζεστασιά και άνεση, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι τα ανοιχτά χρώματα δεν φοριούνται τον χειμώνα.
  • Το κόκκινο του μήλου, με ψυχρούς μπλε υποτόνους, ενισχύει τη μαξιμαλιστική αισθητική και συνδυάζεται εύκολα.
  • Το γαλαζοπράσινο (marine green) δείχνει πολυτελές σε δερμάτινα και structured πανωφόρια, ιδανικό με ανθρακί και σκούρο μπλε.
  • Το μωβ, σε όλη την χρωματική του γκάμα, επιστρέφει δυναμικά στα πανωφόρια ως ζωντανή εναλλακτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φθινόπωρο, όταν ανασύρουμε τα πανωφόρια μας από την αποθήκη, συνήθως υποδεχόμαστε τα πιστά, διαχρονικά μαύρα παλτό, ίσως μαζί με κάποια σποραδική navy ή σοκολατί εναλλακτική. Φέτος, ωστόσο, οι τάσεις στα χρώματα των πανωφόρων έρχονται να κάνουν ακόμα και τους πιο φανατικούς οπαδούς του μινιμαλισμού να αναθεωρήσουν. Είναι αλήθεια ότι σταθερές αξίες υπάρχουν πάντα στη μόδα, όμως ένα λαμπερό κόκκινο παλτό ή μια εντυπωσιακή marine green δερμάτινη καμπαρντίνα αποδεικνύουν περίτρανα γιατί αξίζει να βρουν μια θέση στην capsule γκαρνταρόμπα μας.

Tom Ford
Tom Ford

Αυτή η στροφή σε πιο ζωντανές αποχρώσεις δεν αποτελεί «βλασφημία» απέναντι στα κλασικά κομμάτια που επανέρχονται χρόνο με το χρόνο, αλλά μια φυσική εξέλιξη στη μόδα, όπου η επιθυμία για κάτι φρέσκο και διαφορετικό γίνεται επιτακτική. Τα έντονα prints και το πλούσιο layering του boho στυλ που κυριάρχησαν νωρίτερα φέτος έσπρωξαν το quiet luxury στο περιθώριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του μαξιμαλισμού. Φέτος, αυτή η τάση αποτυπώνεται κυρίως στα πανωφόρια, με τις εντυπωσιακές αποχρώσεις και τα cobalt blue jackets να κατακτούν την πασαρέλα.

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1. Απαλό λευκό

Αυτή η τάση απαντά στο ερώτημα πόσο μπορούμε να «αραιώσουμε» το κίτρινο του βουτύρου προτού εξαφανιστεί εντελώς. Το απαλό λευκό αποδεικνύει ότι αναζητούμε ακόμα τη ζεστασιά στην γκαρνταρόμπα μας, αποφεύγοντας όμως τις πιο έντονες, κορεσμένες αποχρώσεις της άνοιξης. Προσφέρει περισσότερη άνεση από το απόλυτο, ψυχρό λευκό και καταρρίπτει τον μύθο ότι τα ανοιχτά χρώματα δεν φοριούνται μετά το καλοκαίρι, ταιριάζοντας ιδανικά σε cozy χειμερινά σύνολα.

Chanel
Chanel

2. Κόκκινο του μήλου

Ενώ το πορτοκαλί-κόκκινο μονοπώλησε το ενδιαφέρον το καλοκαίρι, η νέα σεζόν φέρνει μια πιο ώριμη, φθινοπωρινή εκδοχή με πιο ψυχρούς, μπλε υποτόνους. Ένα παλτό σε κόκκινο του μήλου μαγνητίζει τα βλέμματα, ενισχύει τη μαξιμαλιστική αισθητική και συνδυάζεται εκπληκτικά εύκολα είτε με κλασικά ουδέτερα χρώματα είτε με τολμηρές χρωματικές αντιθέσεις.

blumarine_kokkino_palto
Blumarine

3. Γαλαζοπράσινο

Μέσα σε μια θάλασσα από χακί και λαδί, το marine green ξεχωρίζει χάρη στους ψυχρούς υποτόνους του που το φέρνουν πιο κοντά στο teal. Δείχνει εξαιρετικά πολυτελές σε δερμάτινα τζάκετ και structured παλτό, ενώ αναδεικνύεται μοναδικά όταν συνδυάζεται με ανθρακί γκρι και σκούρο μπλε.

Giorgio Armani
Giorgio Armani

4. Μωβ

Μετά από χρόνια απουσίας από τις βασικές τάσεις, το μωβ επιστρέφει δυναμικά σε ολόκληρη τη χρωματική του γκάμα. Από τις απαλές παστέλ αποχρώσεις της λεβάντας μέχρι τους σκούρους τόνους της μελιτζάνας και του royal purple, οι σχεδιαστές το ανέδειξαν σε όλα τα μήκη και τα στυλ πανωφόριων, προσφέροντας μια εξαιρετική εναλλακτική για πιο ζωντανά looks.

Balenciaga
Balenciaga

Κεντρική Εικόνα: Balenciaga

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