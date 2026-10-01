Beauty 01.10.2026

Pre-Shower Makeup: Το viral trend του TikTok που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βάφεσαι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Pre-Shower Makeup το viral trend του TikTok που μετατρέπει το μπάνιο σε εργαστήριο πειραματισμού χωρίς άγχη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "Pre-Shower Makeup" είναι μια viral τάση του TikTok όπου το μακιγιάζ εφαρμόζεται πριν το ντους.
  • Η φιλοσοφία του trend είναι η ελευθερία και ο πειραματισμός, χωρίς άγχος για το αποτέλεσμα.
  • Επιτρέπει τη δοκιμή τολμηρών και ασυνήθιστων looks που δεν θα φορούσε κανείς στην καθημερινότητα.
  • Διδάσκει την απελευθέρωση από την ανάγκη για το "τέλειο" αποτέλεσμα, εκπαιδεύοντας το χέρι και το βλέμμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μακιγιάζ δεν χρειάζεται πάντα να μένει σταθερό εντός των ορίων του μπάνιου για να δοκιμαστεί. Στο TikTok, η τάση του «Pre-Shower Makeup» μετατρέπει μια από τις πιο συνηθισμένες στιγμές της ρουτίνας ομορφιάς σε ένα δημιουργικό εργαστήριο, όπου η μοναδική αποστολή είναι η απόλυτη ελευθερία.

metallic_makeup_mad_vma
https://www.instagram.com/f.bermann/?hl=el

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το νέο trend αντικατοπτρίζει μια εντελώς απενοχοποιημένη σχέση με την ομορφιά. Ενώ παραδοσιακά βάφουμε το πρόσωπό μας για να βγούμε έξω, εδώ το μακιγιάζ εφαρμόζεται λίγο πριν το ντους, γνωρίζοντας καλά ότι το look θα εξαφανιστεί κάτω από το νερό μέσα σε λίγα λεπτά.

Τι είναι ακριβώς το Pre-Shower Makeup;

Γεννημένο στο TikTok, το trend αυτό συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές και λειτουργεί ως ένα εφήμερο, παιχνιδιάρικο τελετουργικό. Η κεντρική ιδέα είναι απλή: φοράς μακιγιάζ πριν μπεις στο μπάνιο, χωρίς καποιο άγχος για το αποτέλεσμα. Από ultra-sophisticated επιδερμίδες και graphic eyeliner, μέχρι τολμηρά χρώματα ή μεταμφιέσεις σε φανταστικούς χαρακτήρες με προσθετικά, η δημιουργικότητα δεν έχει κανένα όριο.

@bianca.rapetti #preshowermakeup ♬ Berghain – ROSALÍA & Björk & Yves Tumor


Μακριά από το να αποτελεί απλώς ένα ακόμη διαδικτυακό challenge, η τάση αυτή μας προσκαλεί να αλλάξουμε οπτική: αντί να βάφεσαι για να καμουφλάρεις, βάφεσαι για να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις ασυνήθιστους συνδυασμούς υφών και να τολμήσεις looks που δεν θα φορούσες ποτέ στην καθημερινότητά σου.

Γιατί αξίζει να το δοκιμάσεις;

Με μια πρώτη ματιά, το να ξοδεύεις προϊόντα για ένα μακιγιάζ λίγων λεπτών μπορεί να φαίνεται περιττό. Ωστόσο, το «Pre-Shower Makeup» διδάσκει κάτι πολύτιμο: πώς να απελευθερωθείς από την ανάγκη για το «τέλειο» αποτέλεσμα.

mple_skia
https://www.instagram.com/emilywoodmakeup/

Καθώς το μακιγιάζ είναι προορισμένο να εξαφανιστεί αμέσως, σταματάς να λογοκρίνεις τον εαυτό σου. Δοκιμάζεις πιο έντονες γραμμές eyeliner, τολμηρά κραγιόν ή παιχνιδιάρικες υφές, εκπαιδεύοντας το χέρι και το βλέμμα σου χωρίς άγχος. Είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να διευρύνεις τα όρια της αισθητικής σου ζώνης άνεσης, και αν κάτι δεν πετύχει, απλώς το ξεπλένεις κάτω από το νερό, χωρίς περιττές φωτογραφίες ή πολύωρο ντεμακιγιάζ.

Κεντρική Εικόνα: @kissmakeupst

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty beauty trends makeup TikTok
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

01.10.2026
Επόμενο
Η Μαντώ Κουντούρη στο Mad.gr: «Θέλω να ζήσω λίγο τη φοιτητική ζωή που μου απομένει»

Η Μαντώ Κουντούρη στο Mad.gr: «Θέλω να ζήσω λίγο τη φοιτητική ζωή που μου απομένει»

01.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η αγαπημένη συνταγή της μικρής Ξένιας – Το υλικό «έκπληξη»
Food

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η αγαπημένη συνταγή της μικρής Ξένιας – Το υλικό «έκπληξη»

01.10.2026
Φθινόπωρο χωρίς jean παντελόνι; Αυτό είναι το trend που θα λατρέψεις
Fashion

Φθινόπωρο χωρίς jean παντελόνι; Αυτό είναι το trend που θα λατρέψεις

01.10.2026
«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο
Food

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

01.10.2026
Το μυστικό για να γυμνάζεσαι και να το απολαμβάνεις βρίσκεται στη μουσική
Fitness

Το μυστικό για να γυμνάζεσαι και να το απολαμβάνεις βρίσκεται στη μουσική

30.09.2026
Πώς να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση – 7 tips που αξίζει να δοκιμάσεις
Life

Πώς να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση – 7 tips που αξίζει να δοκιμάσεις

30.09.2026
Τρως υγιεινά αλλά δεν βλέπεις αποτέλεσμα – Αυτά είναι τα 7 λάθη που κάνεις
Life

Τρως υγιεινά αλλά δεν βλέπεις αποτέλεσμα – Αυτά είναι τα 7 λάθη που κάνεις

30.09.2026
Drake: Η νέα αλυσίδα Cash Money αξίας εκατομμυρίων που έκλεψε τις εντυπώσεις
Celeb News

Drake: Η νέα αλυσίδα Cash Money αξίας εκατομμυρίων που έκλεψε τις εντυπώσεις

30.09.2026
Πώς ένα χαλί μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σπίτι σου – 4 ιδέες για πιο cozy αποτέλεσμα
Life

Πώς ένα χαλί μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σπίτι σου – 4 ιδέες για πιο cozy αποτέλεσμα

30.09.2026
Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου
Life

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

30.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…