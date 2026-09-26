Beauty 26.09.2026

Less is more: 9 υπέροχες ιδέες για κοντά νύχια που κυριαρχούν φέτος το φθινόπωρο

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Ξέχνα τα περίτεχνα, μακριά σχέδια και ανακάλυψε γιατί τα κοντά νύχια γίνονται το απόλυτο fashion trend της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα κοντά νύχια είναι η κυρίαρχη τάση φέτος το φθινόπωρο, προσφέροντας πρακτικότητα και κομψότητα.
  • Είναι ιδανικά για ζεστές αποχρώσεις και minimal σχέδια, ταιριάζοντας με φθινοπωρινά σύνολα.
  • Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, σπάνε δύσκολα και είναι άνετα στην καθημερινότητα.
  • Προτείνονται χρώματα όπως μπορντό, σοκολατί καφέ, μεταλλικό ασημί και πράσινο, καθώς και σχέδια όπως ταρταρούγα, πουά και γαλλικό σε cherry.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις τάσεις της ομορφιάς, σίγουρα θα έχεις προσέξει ότι τα κοντά νύχια ζουν τη δική τους «χρυσή εποχή» και έχουν κατακτήσει τα feeds μας. Μετά από χρόνια που τα μακριά, υπερβολικά και περίτεχνα σχέδια μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον, το στυλ κάνει μια απολαυστική στροφή προς κάτι πιο πρακτικό, ευκολοφόρετο και απίστευτα chic. Το καλύτερο κομμάτι; Τα κοντά άκρα λειτουργούν σαν ο τέλειος καμβάς για να αγκαλιάσεις όλες τις cozy, ζεστές αποχρώσεις και τα minimal σχέδια που ταιριάζουν γάντι με τα φθινοπωρινά σου πλεκτά.

forest_nixia
https://www.instagram.com/the_gelbottle_inc/

Εκτός από το γεγονός ότι δείχνουν πανέμορφα και περιποιημένα, τα κοντά νύχια σου λύνουν τα χέρια στην καθημερινότητα. Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, σπάνε εξαιρετικά δύσκολα και σου γλιτώνουν από τα διαρκή, αγχωτικά ραντεβού για επιδιορθώσεις. Είτε πληκτρολογείς όλη μέρα στη δουλειά, είτε μαγειρεύεις, είτε προσπαθείς να φορέσεις τα γάντια σου καθώς πέφτει η θερμοκρασία, τα κοντά νύχια σερβίρουν κομψότητα χωρίς καμία ταλαιπωρία. Εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες φθινοπωρινές προτάσεις για να διαλέξεις την αγαπημένη σου.

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1. Glossy Burgundy

Αν έπρεπε να διαλέξουμε μόνο ένα χρώμα για ολόκληρο το φθινόπωρο, αυτό θα ήταν αναμφισβήτητα το βαθύ, ζουμερό μπορντό. Αυτή η πλούσια απόχρωση του κρασιού έχει σχεδόν καθρέφτη-λάμψη, τραβώντας τα βλέμματα σε κάθε κίνηση και χαρίζοντας μια αίσθηση πολυτέλειας που δείχνει εκπληκτική στα κοντά νύχια.

glossy_burgundy
https://www.instagram.com/thehamptonsbeauty/

2. Chocolate Brown

Το ζεστό σοκολατί καφέ αποτελεί την απόλυτη βάση για τη σεζόν, προσφέροντας μια αίσθηση «quiet luxury». Ένα απλό, γυαλιστερό πέρασμα αρκεί για να δείχνει το μανικιούρ σας ακριβό και απόλυτα περιποιημένο, ταιριάζοντας ιδανικά σε κάθε τόνο δέρματος.

sokolati_nixia
https://www.instagram.com/matejanova/

3. Metallic Silver

Τα μεταλλικά στοιχεία ταιριάζουν γάντι στους πιο ψυχρούς μήνες του χρόνου, δίνοντας μια ξεχωριστή λάμψη στις εμφανίσεις σας. Στα κοντά νύχια, το ασημί βερνίκι δείχνει μοντέρνο και διακριτικό, χωρίς να γίνεται υπερβολικό, συνδυάζοντας ιδανικά την καθημερινότητα με τη βραδινή σου έξοδο.

asimi_nixia
https://www.instagram.com/matejanova/

4. Tortoiseshell

Το κλασικό σχέδιο ταρταρούγας συνεχίζει να πρωτοστατεί, αλλά πλέον εμφανίζεται κυρίως ως διακοσμητική λεπτομέρεια. Δοκίμασε να το προσθέσεις σε 1 ή 2 νύχια πάνω σε ουδέτερη βάση, χαρίζοντας ζεστασιά και κομψότητα στο συνολικό αποτέλεσμα.

nixia_tartarouga
https://www.instagram.com/sundayssalons/

5. Γαλλικό μανικιούρ σε cherry απόχρωση

Δώσε μια φθινοπωρινή πινελιά στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ αντικαθιστώντας τη λευκή γραμμή με βαθιές κόκκινες αποχρώσεις. Είναι μια διακριτική, κομψή και παιχνιδιάρικη επιλογή που αναδεικνύει τέλεια τα περιποιημένα, κοντά άκρα.

galliko_manicure
https://www.instagram.com/gelsbybry/

6. Forest Green

Αν ψάχνεις μια πιο εναλλακτική αλλά σοφιστικέ επιλογή, το σκούρο πράσινο είναι η ιδανική πρόταση. Αυτή η σχεδόν μαύρη, γήινη απόχρωση δείχνει απίστευτα chic, δυναμική και προσδίδει μια μοναδική φθινοπωρινή γοητεία.

forest_green_nixia
https://www.instagram.com/gel.bymegan/

7. Polka Dots

Τα μικρά πουά σχέδια μεταφράζονται υπέροχα τη φθινοπωρινή μόδα. Δοκίμασε μικροσκοπικές κρεμ τελείες πάνω σε μια σκούρα μπορντό ή σοκολατί βάση. Η μικρή κλίμακα του σχεδίου είναι ό,τι πρέπει για κοντά νύχια, αποφεύγοντας την αίσθηση του «φορτωμένου» αποτελέσματος.

vintage_polka_dots_nixia
https://www.instagram.com/hippyhope_/

8. Velvet Taupe

Τα βελούδινα νύχια προσθέτουν μια απαλή, πολυδιάστατη υφή που αντανακλά το φως με μοναδικό τρόπο. Επέλεξε μια ζεστή, γήινη απόχρωση taupe για ένα αποτέλεσμα που μαγνητίζει τα βλέμματα χωρίς υπερβολικά σχέδια.

veloudina_nixia
https://www.instagram.com/dandelion.id/

9. Bronze Metallic

Ο μπρούτζος φέρνει όλη τη ζεστασιά και τη λάμψη ενός φθινοπωρινού ηλιοβασιλέματος απευθείας στα δάχτυλά σας. Το λαμπερό του φινίρισμα δείχνει γιορτινό αλλά διακριτικό, συνδυαζόμενο εξίσου εύκολα με τα καθημερινά σας τζιν ή τα πιο επίσημα σύνολα.

https://www.instagram.com/matejanova/

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