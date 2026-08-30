Back to office: Οι 5 τάσεις στα νύχια για να υποδεχτείς το φθινόπωρο

Καθώς επιστρέφουμε στα γραφεία, οι καλοκαιρινές αποχρώσεις δίνουν τη θέση τους σε πιο σκούρες, κομψές και τολμηρές τάσεις

Με μια ματιά Το κλασικό κόκκινο παραμένει διαχρονική και κομψή επιλογή για τα φθινοπωρινά νύχια.

Στρας και πούλιες προσθέτουν λάμψη και μετατρέπουν το μανικιούρ σε παραμυθένιο.

Τα "Eggplant nails" συνδυάζουν σκούρο μπορντό, καφέ και μωβ για εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Τα πουά νύχια, με γαλακτερή βάση και μαύρες βούλες, είναι μια δυνατή φθινοπωρινή τάση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του μια αίσθηση νέας αρχής. Είτε πρόκειται για μια νέα επαγγελματική πρόκληση, είτε για την επιστροφή στα θρανία, είτε απλώς για την επανένωση με τους συναδέλφους μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη.

Και ναι… ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσουμε τα καλοκαιρινά, φανταχτερότερα σχέδια στα νύχια που συχνά δεν ταιριάζουν με τους ρυθμούς του γραφείου. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, οι πιο σκούρες και εκλεπτυσμένες αποχρώσεις κάνουν δυναμικά την επανεμφάνισή τους. Ακολουθούν οι 5 κορυφαίες τάσεις στο μανικιούρ που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα στα δάχτυλά σου.

Διάβασε επίσης: Με 2 λαστιχάκια και σε 60 δευτερόλεπτα έχεις το πιο chic updo

1. Κλασικό κόκκινο

Δεν υπάρχει τίποτα πιο κομψό από ένα διαχρονικό κόκκινο μανικιούρ. Το κόκκινο βερνίκι μαγνητίζει τα βλέμματα από την αρχαιότητα και παραμένει σταθερή αξία. Σήμερα, η Addison Rae βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έχοντας αφήσει πίσω τα πολυχρωματικά καλοκαιρινά της σχέδια για χάρη του απόλυτου κόκκινου. Το καλύτερο; Είναι από τα πιο εύκολα μανικιούρ για να τα φτιάξεις μόνη σου, καθώς μία ή δύο στρώσεις αρκούν για ένα άψογο αποτέλεσμα.

2. Στρας και πούλιες

Τα στρας και τα glitter έχουν εισβάλει εδώ και καιρό στον κόσμο της ομορφιάς. Στα μάτια αλλά και στα νύχια, αποτελούν ένα απόλυτο φαινόμενο στα social media. Αυτή η λαμπερή λεπτομέρεια μετατρέπει ακόμα και το πιο κλασικό μανικιούρ σε κάτι παραμυθένιο, τραβώντας έμπνευση από το «whimsy» trend που λατρεύει η Gen Z.

3. Eggplant nails

Αντίο, κλασικό μπορντό! Πιστά στο όνομά τους, τα Eggplant nails αντλούν έμπνευση από τη βαθιά απόχρωση της μελιτζάνας. Πρόκειται για έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό από σκούρο μπορντό, καφέ της σοκολάτας και μωβ τόνους, οι οποίοι αλλάζουν διακριτικά ανάλογα με το φως. Κολακεύουν τους περισσότερους τόνους δέρματος και ταιριάζουν τέλεια με όλα τα φθινοπωρινά σύνολα.

4. Πουά

Τα πουά νύχια συνεχίζουν να είναι δυνατή τάση, όπως αποδεικνύει και η Dua Lipa, η οποία αντικατέστησε τα κλασικά γαλλικά της με γαλακτερή βάση και διακριτικές μαύρες βούλες τοποθετημένες ασύμμετρα. Απλώς χρησιμοποίησε μια ανοιχτόχρωμη ή milky βάση και σχημάτισε τις βούλες εύκολα με ένα ειδικό εργαλείο ή μια μπατονέτα.

5. Μπλε του Yves Klein

Συνδεδεμένο με την πνευματικότητα, το βαθύ μπλε του καλλιτέχνη Yves Klein έχει καθιερωθεί δυναμικά στον κόσμο της ομορφιάς. Είτε σε σκιά ματιών είτε σε βερνίκι νυχιών, είναι η τέλεια εξέλιξη από τα παστέλ γαλάζια του καλοκαιριού. Για μια τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση, όπως η τραγουδίστρια Tyla, το Klein Blue είναι ό,τι πιο cutting-edge για την αρχή της σεζόν.

Διάβασε επίσης: