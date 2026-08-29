Η πιο εύκολη συνταγή για μαρμελάδα σύκο τώρα που είναι στα καλύτερά τους

Το άρωμα των ώριμων σύκων γίνεται η απόλυτη γλυκιά ανάμνηση του καλοκαιριού μέσα σε ένα βαζάκι που θα ανοίγεις ξανά και ξανά

Με μια ματιά Η μαρμελάδα σύκο είναι ένας νόστιμος τρόπος να διατηρήσεις τη γεύση των ώριμων σύκων.

Χρειάζονται ώριμα σύκα, ζάχαρη, λεμόνι και λίγος χρόνος για να δέσει.

Η σωστή σύσταση ελέγχεται με ένα κρύο πιατάκι και τη δοκιμή της πήξης.

Ταιριάζει με ψωμί, τυριά, γιαούρτι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα γλυκά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αυτή την εποχή περνάς από μια λαϊκή αγορά, ένα μανάβικο ή έχεις την τύχη να έχεις μια συκιά κοντά σου, δύσκολα αντιστέκεσαι στα ώριμα, ζουμερά σύκα. Είναι γλυκά, αρωματικά και γεμάτα από εκείνη τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή γεύση που θέλεις κάπως να κρατήσεις λίγο περισσότερο. Και η μαρμελάδα σύκο είναι ίσως ο πιο νόστιμος τρόπος να το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις – μόνο καλά ώριμα σύκα, ζάχαρη, λίγο λεμόνι και χρόνο για να δέσει σωστά. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια, αρωματική μαρμελάδα που μπορείς να απολαύσεις στο πρωινό σου, να βάλεις πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με τυρί ή να χρησιμοποιήσεις σε γλυκά.

Ποια σύκα να διαλέξεις για τη μαρμελάδα

Το μυστικό για νόστιμη μαρμελάδα σύκο ξεκινά από την πρώτη ύλη. Διάλεξε ώριμα και γλυκά σύκα, χωρίς χτυπήματα ή σημάδια αλλοίωσης. Θέλεις να είναι μαλακά όταν τα πιέζεις ελαφρά, αλλά όχι τόσο ώριμα ώστε να έχουν αρχίσει να χαλάνε. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαφορετικές ποικιλίες σύκων, ανάλογα με το τι θα βρεις. Τα πιο ώριμα και αρωματικά θα σου δώσουν μια πιο έντονη και φυσικά γλυκιά μαρμελάδα.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για περίπου 3 μέτρια βάζα θα χρειαστείς:

1 κιλό ώριμα σύκα

500-600 γρ. ζάχαρη

Χυμό από 1 λεμόνι

1 βανίλια ή 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας, προαιρετικά

Λίγο νερό, μόνο αν χρειαστεί

Αν θέλεις πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις στο τέλος λίγη κανέλα ή μερικές σταγόνες κονιάκ, ανάλογα με το γευστικό αποτέλεσμα που προτιμάς.

Πώς θα φτιάξεις τη μαρμελάδα σύκο

Πλύνε καλά τα σύκα και αφαίρεσε τα κοτσάνια. Αν η φλούδα τους είναι λεπτή και τρυφερή, δεν χρειάζεται να την αφαιρέσεις. Κόψε τα σύκα σε κομμάτια και βάλε τα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πρόσθεσε τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού και άφησέ τα για περίπου 30 λεπτά, ώστε τα σύκα να βγάλουν τα υγρά τους. Αυτό το μικρό στάδιο βοηθά τη ζάχαρη να αρχίσει να διαλύεται και τα φρούτα να μαλακώσουν πιο ομοιόμορφα κατά το μαγείρεμα. Βάλε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακάτευε κατά διαστήματα. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, χαμήλωσε τη φωτιά και άφησε τη μαρμελάδα να σιγοβράσει. Στην αρχή θα δημιουργηθεί αρκετό υγρό, όμως όσο περνά η ώρα θα εξατμίζεται και το μείγμα θα αρχίσει να πήζει. Συνήθως χρειάζονται περίπου 30-45 λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των σύκων και το πόσο ώριμα είναι. Αν θέλεις πιο λεία υφή, μπορείς να λιώσεις τα σύκα με ραβδομπλέντερ. Αν πάλι σου αρέσει να βρίσκεις κομμάτια φρούτου στη μαρμελάδα, απλώς ανακάτεψε καλά με μια ξύλινη κουτάλα και άφησέ τα να διαλυθούν φυσικά.

Το κόλπο για να καταλάβεις αν έχει δέσει

Δεν χρειάζεται να περιμένεις να κρυώσει η μαρμελάδα για να καταλάβεις αν είναι έτοιμη. Βάλε ένα μικρό πιατάκι στην κατάψυξη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ρίξε πάνω του μια μικρή κουταλιά από τη ζεστή μαρμελάδα. Άφησέ τη για λίγο να κρυώσει και πέρασε το δάχτυλό σου από τη μέση. Αν το αυλάκι που δημιουργείται παραμένει και η μαρμελάδα δεν τρέχει αμέσως προς τα πίσω, έχει φτάσει σε καλή σύσταση. Μην ξεχνάς ότι η μαρμελάδα θα πήξει περισσότερο όσο κρυώνει, οπότε δεν θέλεις να την παραβράσεις.

Πώς θα τη βάλεις στα βάζα

Τα βάζα πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένα και αποστειρωμένα. Γέμισέ τα με τη ζεστή μαρμελάδα, αφήνοντας λίγο κενό στο επάνω μέρος, και κλείσε τα αμέσως με καθαρά καπάκια. Για ασφαλή αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου, ακολούθησε μια δοκιμασμένη διαδικασία κονσερβοποίησης για μαρμελάδες και τις οδηγίες του εξοπλισμού σου. Αν δεν είσαι βέβαιη για τη διαδικασία, κράτησέ τη στο ψυγείο και κατανάλωσέ τη σύντομα.

Με τι ταιριάζει η μαρμελάδα σύκο

Εδώ πραγματικά μπορείς να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη. Η μαρμελάδα σύκο ταιριάζει υπέροχα με φρυγανισμένο ψωμί, βούτυρο και γιαούρτι, αλλά μπορεί να γίνει και το πιο ωραίο συνοδευτικό για τυριά. Δοκίμασέ τη με γραβιέρα, φέτα ή ένα ώριμο κίτρινο τυρί. Μπορείς ακόμη να τη χρησιμοποιήσεις σε τάρτες, cheesecake, μπισκότα ή ως γέμιση σε κέικ.

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