Zara: Άνοιξε το πρώτο νέο low-cost κατάστημα στη Βρετανία

Το Zara άνοιξε στο Liverpool το πρώτο νέο low-cost κατάστημα της στη Βρετανία, το οποίο αποτελεί μέρος του «little sister» concept

Με μια ματιά Η Zara άνοιξε το πρώτο της low-cost κατάστημα στη Βρετανία, στο Liverpool.

Το νέο concept, γνωστό ως «little sister», στοχεύει σε πιο προσιτές τιμές.

Αναμένονται άλλα δύο καταστήματα του νέου concept σε Essex και Newcastle.

Η Zara δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο για να προσεγγίσει καταναλωτές που αναζητούν οικονομικές επιλογές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Zara φαίνεται πως δοκιμάζει ένα νέο concept στη βρετανική αγορά, ανοίγοντας στο Liverpool το πρώτο από τα νέα καταστήματα με πιο προσιτές τιμές. Το νέο store χαρακτηρίζεται ως η «little sister» της γνωστής αλυσίδας και έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία από τα μεγαλύτερα Zara stores που γνωρίζουμε. Η νέα αυτή κίνηση έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς δείχνει πως το brand θέλει να κάνει τη μόδα πιο accessible.

Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στο Liverpool, ενώ η επέκταση του νέου concept δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο ακόμη stores αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στη Βρετανία, συγκεκριμένα στο Essex και το Newcastle. Έτσι, η Zara φαίνεται να εξετάζει ένα διαφορετικό μοντέλο καταστημάτων που μπορεί να φέρει το brand ακόμη πιο κοντά σε shoppers που αναζητούν fashion pieces σε χαμηλότερες τιμές.

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Το νέο «little sister» μοντέλο έρχεται σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο οικονομικές επιλογές χωρίς να θέλουν να κάνουν εκπτώσεις στο στιλ. Η Zara επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη με ένα νέο retail concept, διατηρώντας το fashion χαρακτήρα της αλλά προσεγγίζοντας διαφορετικό κοινό. Αν το project αποδειχθεί επιτυχημένο, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη περισσότερα αντίστοιχα καταστήματα στο μέλλον.

Το νέο κατάστημα στο Liverpool αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για το συγκεκριμένο concept, ενώ τα επόμενα δύο locations σε Essex και Newcastle θα δείξουν αν το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Η ιδέα ενός «μικρότερου αδελφού» της Zara δίνει μια νέα διάσταση στο γνωστό brand και δημιουργεί ενδιαφέρον γύρω από το τι ακριβώς θα προσφέρει στους shoppers.

Για όσους αγαπούν τo Zara αλλά ταυτόχρονα ψάχνουν πιο budget-friendly επιλογές, το νέο concept σίγουρα αξίζει attention. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν το «little sister» θα γίνει το νέο μεγάλο trend της αλυσίδας.

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