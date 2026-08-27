Διακόσμηση 27.08.2026

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

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Πώς να μετατρέψεις τις παλιές σου γλάστρες σε ένα πανέμορφο, οικονομικό DIY συντριβάνι για το μπαλκόνι σου με ελάχιστα υλικά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δημιουργήστε ένα συντριβάνι για το μπαλκόνι χρησιμοποιώντας παλιές γλάστρες και πιατάκια.
  • Η κατασκευή είναι οικονομική, με σχεδόν μηδενικό κόστος, και εύκολη.
  • Απαιτούνται τρεις γλάστρες, κόλλα, χρώματα, χώμα, φυτά, πετραδάκια και μηχανισμός νερού.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει κόλλημα των γλαστρών σε πολυεπίπεδη διάταξη, βάψιμο, φύτευση και τοποθέτηση μηχανισμού νερού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς έναν τρόπο να δώσεις μια αίσθηση ηρεμίας, πολυτέλειας και φυσικής δροσιάς στο μπαλκόνι σου, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία σε έτοιμα διακοσμητικά κήπου. Η καλύτερη λύση βρίσκεται ήδη αποθηκευμένη στην αποθήκη ή στα ντουλάπια σου: οι παλιές γλάστρες που δεν χρησιμοποιείς πια. Με λίγη φαντασία, μερικά απλά υλικά και μια δημιουργική διάθεση, μπορείς να κατασκευάσεις ένα εντυπωσιακό συντριβάνι που θα γίνει το επίκεντρο της προσοχής σε κάθε σου χαλαρή στιγμή έξω.

Έπιπλα εξωτερικού χώρου, όπως χαλιά και μαξιλάρες, δημιουργούν ένα ζεστό και άνετο μπαλκόνι που θυμίζει σαλόνι.
www.freepik.com

Το συγκεκριμένο DIY project αξιοποιεί τρεις γλάστρες μαζί με τα πιατάκια τους, δημιουργώντας μια πρωτότυπη, πολυεπίπεδη κατασκευή που θυμίζει έργο τέχνης. Το καλύτερο κομμάτι; Το κόστος είναι σχεδόν μηδενικό, ενώ η διαδικασία κατασκευής είναι τόσο απολαυστική που θα σε κάνει να νιώσεις περήφανη για το αποτέλεσμα. Ας δούμε βήμα-βήμα πώς θα το ζωντανέψεις στον δικό σου εξωτερικό χώρο.

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Η κατασκευή: Βήμα προς βήμα για το τέλειο συντριβάνι

Για να ξεκινήσεις, συγκέντρωσε 3 γλάστρες με τα αντίστοιχα πιατάκια τους, μια ανθεκτική κόλλα στερέωσης, χρώματα για βάψιμο, λίγο χώμα, αγαπημένα λουλούδια, διακοσμητικά πετραδάκια και έναν ειδικό μικρό μηχανισμό νερού. Ξεκίνα τοποθετώντας το πρώτο πιάτο κάτω στη βάση και βάλε από πάνω την πρώτη γλάστρα, κολλώντας την καλά ώστε ο πάτος της να ακουμπά σταθερά στο πιάτο.

kipos
unsplash

Συνέχισε κολλώντας τη δεύτερη γλάστρα με τέτοιο τρόπο ώστε το άνοιγμα της μιας γλάστρας να ακουμπά και να ενώνεται με το άνοιγμα της άλλης, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο σχήμα. Πάνω από αυτή τη μεσαία ένωση, κόλλησε την τρίτη γλάστρα. Στην κορυφή της, πρόσθεσε ένα ακόμα πιατάκι, από πάνω τοποθέτησε μια πιο ψηλή λεπτομέρεια και τέλος σφράγισε την κορυφή κολλώντας ένα πιο επίπεδο πιάτο.

Δύο ξύλινα φωτιστικά με αναμμένα κεριά και διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλινο τραπέζι, δημιουργούν ατμόσφαιρα cocooning στο μπαλκόνι.
www.freepik.com

Αφού βεβαιωθείς ότι η κόλλα έχει στεγνώσει τελείως και η κατασκευή είναι απόλυτα σταθερή, βάψε ολόκληρη την κατασκευή με το χρώμα της επιλογής σου για να της δώσεις ομοιόμορφη όψη. Όταν στεγνώσει η μπογιά, πρόσθεσε λίγο χώμα και φύτεψε μερικά μικρά λουλούδια ή πράσινα φυτά. Τοποθέτησε στην κορυφή τον ειδικό μηχανισμό νερού για να ξεκινήσει η ροή και στόλισε την επιφάνεια με μερικά χρωματιστά πετραδάκια διακόσμησης για το τέλειο τελικό αποτέλεσμα.

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κήπος ΜΠΑΛΚΟΝΙ συντριβάνι
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