Celeb World 27.08.2026

Ζέτα Μακρυπούλια: Το συγκινητικό μήνυμα για την σκυλίτσα που είχε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

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Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Ζαννούλα, τη σκυλίτσα που είχε μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε τη σκυλίτσα της, Ζαννούλα, με συγκινητικό μήνυμα.
  • Η Ζαννούλα ήταν η σκυλίτσα που είχε η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφία και λόγια για την απώλεια της τετράποδης φίλης της.
  • Το βλέμμα της Ζαννούλας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις και θα παραμείνει χαραγμένο στη μνήμη της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τη Ζαννούλα, τη σκυλίτσα που είχε μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και η οποία έφυγε από τη ζωή, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία της και λίγα, αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια.

https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την τετράποδη φίλη της, με το βλέμμα της Ζαννούλας να ξυπνά όμορφες αναμνήσεις από μια διαφορετική περίοδο της ζωής της. «Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό..! Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ζέτα Μακρυπούλια, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις τη συγκίνησή της για την απώλεια.

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Η Ζαννούλα ήταν η σκυλίτσα που είχε η Ζέτα Μακρυπούλια μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, όταν οι δυο τους ήταν ζευγάρι, και είχε αποτελέσει κομμάτι της κοινής τους ζωής. Η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει η παρουσιάστρια φέρνει στο προσκήνιο μια αγαπημένη ανάμνηση, με τη Ζέτα να στέκεται κυρίως στο χαρακτηριστικό βλέμμα της σκυλίτσας, το οποίο, όπως εξομολογήθηκε, θα παραμείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη της.

Με αυτόν τον λιτό αλλά ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο, η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε τη Ζαννούλα, κρατώντας ζωντανή μέσα από μια φωτογραφία και λίγα λόγια την ανάμνησή της.

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ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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