Η Selena Gomez σπάει τη σιωπή της για το σκάνδαλο της Wondermind

Η Selena Gomez ζητά την απόρριψη της αγωγής εναντίον της για τη Wondermind, τονίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοίκηση

Με μια ματιά Η Selena Gomez απαντά νομικά σε κατηγορίες απάτης από επενδυτές της Wondermind.

Η Gomez υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και δεν είχε διαχειριστικό ρόλο στην εταιρεία.

Ο δικηγόρος της ζητά την απόρριψη της αγωγής, τονίζοντας την έλλειψη νομικής βάσης.

Η Gomez εξέταζει νομικές κυρώσεις κατά των εναγόντων για παραπλανητική εμπλοκή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε δυναμικές και άμεσες νομικές ενέργειες προχώρησε η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και ηθοποιός Selena Gomez, απαντώντας με αποφασιστικότητα στις σοβαρές κατηγορίες περί απάτης που δέχτηκε πρόσφατα από επενδυτές της γνωστής πλατφόρμας ψυχικής υγείας Wondermind. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να πληγεί η φήμη της από ισχυρισμούς που δεν έχουν καμία απολύτως νομική ή πραγματική βάση, δείχνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη θέση της μέχρι τέλους και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, δύο διαφορετικές εταιρείες (Wondermind SRS 44 LLC και Bespoke Wondermind LLC) κατέθεσαν επίσημη αγωγή κατά της 34χρονης σταρ, της μητέρας της Mandy Teefey και της πρώην επιχειρηματικής τους συνεργάτιδος Daniella Pierson, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι τρεις τους παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με τις υποδομές, τη διοίκηση και τους διαθέσιμους πόρους της startup. Ωστόσο, ο κορυφαίος συνήγορος της Gomez, Mathew S. Rosengart, κινήθηκε άμεσα καταθέτοντας επίσημη αίτηση απόρριψης της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, γενικότητες και αντιφατικές.

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Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Rosengart υπογραμμίζει πως η Selena Gomez κατέχει απλώς ένα μειοψηφικό μερίδιο ως επενδύτρια, αλλά δεν διαχειρίστηκε ποτέ την εταιρεία σε καμία φάση της λειτουργίας της.

«Η διαχείριση βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια της μητέρας της, Mandy Teefey, και της κας Pierson, οι οποίες διηύθυναν την εταιρεία ως συν-διευθύνουσες σύμβουλοι (co-CEOs) και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία, από την πλευρά της, απλώς προσέλαβε τη Selena ως σύμβουλο, απονέμοντάς της τον τιμητικό τίτλο της Chief Impact Officer», αναφέρει χαρακτηριστικά η νομική ομάδα.

Το παρασκήνιο της κρίσης και η οικονομική στήριξη

Η αγωγή των επενδυτών βασίστηκε σε ισχυρισμούς ότι διοχέτεχε κοντά στα 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κατέρρευσε αθόρυβα.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας είχαν αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η Gomez έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξει το κοινό της όραμα με τη μητέρα της για την ψυχική υγεία. Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε για τις πρόσφατες οικονομικές δυσκολίες, κατέβαλε αμέσως επιπλέον κεφάλαια για να καλυφθούν μισθοί εργαζομένων, παρότι η ίδια απείχε πλήρως από την καθημερινή λειτουργία.

Ο δικηγόρος της ξεκαθάρισε πως η πλευρά της καλλιτέχνιδας εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για κυρώσεις εναντίον των εναγόντων λόγω της αβάσιμης και παραπλανητικής εμπλοκής του ονόματός της στη δικαστική διαμάχη.

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