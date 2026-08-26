Celeb World 26.08.2026

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

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Θλίψη στο Hollywood για τον θάνατο του Tim Curry στα 80 του, ο οποίος είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στο «Μόνος στο Σπίτι 2» και το «It»
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Tim Curry, ο εμβληματικός ηθοποιός που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από δεκάδες κινηματογραφικούς, τηλεοπτικούς και θεατρικούς ρόλους, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Curry έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Dr. Frank-N-Furter στο cult classic «The Rocky Horror Picture Show», ενώ μία από τις εμφανίσεις του που έμειναν στη μνήμη του ελληνικού και διεθνούς κοινού ήταν εκείνη στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη».

https://www.instagram.com/p/DcghOGjDUij/
https://www.instagram.com/tmztv/

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο ηθοποιός πέθανε αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Los Angeles. Οι αρχές έσπευσαν στην κατοικία του λίγο μετά τις 23:00, έπειτα από κλήση για περιστατικό θανάτου. Νωρίτερα, το Los Angeles Fire Department είχε δεχθεί κλήση για ιατρική ανάγκη. Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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Ο Tim Curry είχε διαγράψει μια σπουδαία πορεία που ξεπερνούσε τις πέντε δεκαετίες, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στο θέατρο και την τηλεόραση. Στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» υποδύθηκε τον Mr. Hector, τον concierge του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου μένει ο Kevin McCallister, χαρίζοντας στο κοινό μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας.

https://www.instagram.com/p/DcghOGjDUij
https://www.instagram.com/tmztv/

Οι ρόλοι που τον έκαναν αξέχαστο

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική του επιτυχία ήρθε με το «The Rocky Horror Picture Show», όπου υποδύθηκε τον Dr. Frank-N-Furter. Παρότι η ταινία δεν είχε αρχικά την αναμενόμενη απήχηση, με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά cult films όλων των εποχών και ο Curry έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπά της.

Ιδιαίτερα αγαπημένος έγινε και μέσα από τον ρόλο του Pennywise στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Stephen King το 1990. Παράλληλα, συμμετείχε σε ταινίες όπως τα «Clue», «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island» και «Scary Movie 2», αποδεικνύοντας το εύρος του ως ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DcghOGjDUij/
https://www.instagram.com/tmztv/

Η καριέρα του περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τρεις υποψηφιότητες για Tony Awards και μία υποψηφιότητα για Emmy. Το 2012 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο επηρέασε σημαντικά την υγεία και την κινητικότητά του. Παρά τις δυσκολίες, ο Curry παρέμεινε ενεργός στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Vagabond».

Ο Tim Curry αφήνει πίσω του μια μοναδική παρακαταθήκη και χαρακτήρες που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές θεατών. Από τον Dr. Frank-N-Furter και τον Pennywise μέχρι τον Mr. Hector στο «Μόνος στο Σπίτι 2», η παρουσία του στην οθόνη παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη και αξέχαστη.

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Tim Curry ηθοποιός ΘΑΝΑΤΟΣ
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