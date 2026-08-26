Η Εμμανουέλα Λάμπη στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Προτίμησα τον χαλβά από μια δουλειά που θα με φθείρει»

Η Εμμανουέλα Λάμπη βρέθηκε στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» και μίλησε για τη μουσική, το «Καταζητείται» και τη Eurovision

Με μια ματιά Η Εμμανουέλα Λάμπη προτίμησε την αβεβαιότητα αντί για δουλειά που θα την φθείρει, τρώγοντας ακόμα και χαλβά.

Το νέο της τραγούδι «Καταζητείται» εμπνεύστηκε από την ανάμνηση ενός πρώην συντρόφου και ένα παλιό του μπλουζάκι.

Η Λάμπη βρήκε στο Λονδίνο ευκαιρίες, αλλά δεν την εξέφραζε η νοοτροπία και η αγγλόφωνη μουσική.

Σκέφτεται σοβαρά να ξαναδοκιμάσει στη Eurovision με ένα σύγχρονο, λαϊκό τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εμμανουέλα Λάμπη ήταν η καλεσμένη του «Το κάνουμε καλοκαιρινό» και είχε πολλά να πει για τη μουσική, την καριέρα της, το νέο της τραγούδι «Καταζητείται» αλλά και τις δύσκολες αποφάσεις που έχει πάρει για να παραμείνει πιστή στον εαυτό της. Η τραγουδίστρια μίλησε στον παρουσιαστή για την πορεία της από τη Ρόδο μέχρι την Αθήνα και το Λονδίνο, αλλά και για την ανάγκη της να αφήσει πίσω της τα μουσικά «κουτάκια». Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη Eurovision, την εμπειρία της με την ΑΕΚ και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Και φυσικά, το επεισόδιο είχε και πολύ τραγούδι!

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε το νέο της single «Καταζητείται», ένα ιδιαίτερα προσωπικό τραγούδι, αφού όπως αποκάλυψε η ίδια, γράφτηκε έπειτα από μια πολύ συγκεκριμένη ανάμνηση. Όπως περιέγραψε, περνώντας με το αυτοκίνητο από την παλιά της γειτονιά σκέφτηκε έναν πρώην σύντροφό της και αναρωτήθηκε αν θα τον πετύχει. Τελικά, όταν επέστρεψε σπίτι, βρήκε ένα παλιό μπλουζάκι του και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τους στίχους. «Σε βρίζω μέσα μου. Αυτό ήταν το vibe», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με χιούμορ την έμπνευση πίσω από το τραγούδι.

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Η Εμμανουέλα Λάμπη μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ως καλλιτέχνιδα, εξηγώντας πως έχει επιλέξει αρκετές φορές την αβεβαιότητα αντί για μια δουλειά που θα την απομάκρυνε από τη μουσική. Μάλιστα, έκανε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική περιγραφή για τις δύσκολες οικονομικά περιόδους της ζωής της.

«Έχω περάσει περιόδους που δεν είχα στήριξη οικονομική από πουθενά αλλού. […] Μου έχει συμβεί για ένα μήνα να τρώω χαλβά απλά για να μην πάω να δουλέψω σε κάτι που θα με φθείρει». Όπως τόνισε, παρά το άγχος και την ανασφάλεια που συνοδεύουν τον καλλιτεχνικό χώρο, δεν θα ήθελε να κάνει κάτι που θα αλλοίωνε την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Από το Λονδίνο στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην περίοδο που έζησε στο London, όπου πήγε αναζητώντας νέες μουσικές εμπειρίες. Παρότι εκεί βρήκε ευκαιρίες, ακόμη και μέσα από εμφανίσεις σε pubs, κατάλαβε τελικά πως δεν την εξέφραζε ούτε η νοοτροπία ούτε το να τραγουδά αποκλειστικά στα αγγλικά.

Σήμερα δηλώνει πιο κοντά από ποτέ στον εαυτό της και θέλει να κινηθεί σε ένα σύγχρονο λαϊκό μουσικό ύφος. «Είμαι ένα σύγχρονο κορίτσι με μια όμως vintage ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θέλει να συνδυάσει διαφορετικές επιρροές και να δημιουργήσει κάτι που την αντιπροσωπεύει πραγματικά.

Eurovision: «Τώρα το έχω βρει το κομμάτι»

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η Eurovision. Η Εμμανουέλα Λάμπη αποκάλυψε πως ο κύκλος της Eurovision όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά «τώρα άνοιξε», αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει ήδη βρει το τραγούδι με το οποίο θα ήθελε να δοκιμάσει ξανά.

Όπως είπε, αυτή τη φορά θέλει να παρουσιάσει μια πρόταση που θα βασίζεται στον νέο, πιο λαϊκό μουσικό της χαρακτήρα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως θα ήθελε κάποια στιγμή να δει ένα αυθεντικά λαϊκό ελληνικό τραγούδι στη Eurovision.

Η εμπειρία με την ΑΕΚ και οι 10.000 άνθρωποι

Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της έχει και η φετινή συνεργασία της με την ΑΕΚ, την οποία χαρακτήρισε ένα τεράστιο σχολείο. Μαζί με μια μικρή ομάδα συνεργατών κατάφεραν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να οργανώσουν ένα μεγάλο project, το οποίο παρουσιάστηκε μπροστά σε περίπου 10.000 κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ίδια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την ανταπόκριση του κόσμου, ενώ αποκάλυψε πως πολλοί από όσους τη στήριξαν τότε συνεχίζουν να ακούνε και να μοιράζονται το «Καταζητείται».

«Καταζητείται», τραγούδι και… μεράκλωμα στο πλατό

Το επεισόδιο, φυσικά, δεν έμεινε μόνο στη συζήτηση. Η Εμμανουέλα Λάμπη μαζί με τον Dimitris Chatzilazaridis έπιασαν τα μικρόφωνα και παρουσίασαν live το «Καταζητείται», ενώ στη συνέχεια τραγούδησε και αγαπημένα λαϊκά κομμάτια, μετατρέποντας το πλατό σε μικρή μουσική σκηνή.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη πως έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις τον Σεπτέμβριο σε Mykonos, Paros, Ermioni, Santorini, Messinia και Athens, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα μεγάλη συνεργασία που προς το παρόν δεν μπορεί να αποκαλύψε.

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