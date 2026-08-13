«Μακάρι να μου γράψει τραγούδι ο Χατζηγιάννης»: Ο Βάγγος Δανέζης αποκαλύπτει τα σχέδιά του στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Ο Βάγγος Δανέζης μιλά για την πρώτη του δισκογραφική κυκλοφορία, τη νέα εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού του Στέφανου Κορκολή και τη συνεργασία του με τους Arcade

Με μια ματιά Ο Βάγγος Δανέζης κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι, "Καρδιά μου λιώνω", σε συνεργασία με τους Arcade.

Η μουσική υπήρχε στη ζωή του από παιδί, ξεκινώντας με πιάνο και κιθάρα, και σπουδές φωνητικής.

Θεωρεί το The Voice ως μια μεθοδευμένη ευκαιρία προβολής και γνωριμίας με ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Ονειρεύεται συνεργασίες με τους Μιχάλη Χατζηγιάννη, Γιώργο Σαμπάνη και Γιώργο Μουκίδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Βάγγος Δανέζης βρέθηκε στο «Το Κάνουμε καλοκαιρινό» και μίλησε για τη μέχρι σήμερα πορεία του, την εμπειρία του στο The Voice, την πρώτη του δισκογραφική κυκλοφορία, τις συνεργασίες που ονειρεύεται και όσα ετοιμάζει για τον χειμώνα. Ο νεαρός τραγουδιστής, που ξεχώρισε μέσα από το talent show, βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, έχοντας κυκλοφορήσει το «Καρδιά μου λιώνω», ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, σε νέα διασκευή με τους Arcade.

«Καρδιά μου λιώνω»: Η πρώτη του δισκογραφική κυκλοφορία

Το «Καρδιά μου λιώνω» έχει ξεχωριστή σημασία για τον Βάγγο Δανέζη, καθώς ήταν το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει στον τελικό του The Voice. Η θετική ανταπόκριση που έλαβε τον έκανε να το ξαναφέρει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως την πρώτη του επίσημη δισκογραφική δουλειά. «Το τραγούδι προέκυψε από το Voice. Ήταν η επιλογή μου για τον τελικό. Είναι ένα τραγούδι που μ’ αρέσει πάρα πολύ και μετά τον τελικό κατάλαβα ότι είχε και αρκετή απήχηση», ανέφερε.

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Η συνεργασία με τους Arcade έδωσε στο τραγούδι έναν διαφορετικό, πιο σύγχρονο και καλοκαιρινό ήχο. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τη νέα προσέγγιση, καθώς το είχε στο μυαλό του ως μια πιο ρομαντική μπαλάντα. «Στην αρχή μάγκωσα λίγο γιατί το είχα στο μυαλό μου πιο μπαλάντα, πιο ρομαντικό. Αλλά τη δεύτερη, τρίτη φορά το χώνεψα κι εγώ περισσότερο και γούσταρα κι εγώ τρελά», είπε. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως το να ερμηνεύει ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με έναν τόσο σημαντικό δημιουργό αποτελεί πρόκληση. «Η σύγκριση γενικότερα όντως είναι ένα στοίχημα, ειδικά όταν συγκρίνεσαι με τέρατα της μουσικής, σαν τον κύριο Κορκολή», σημείωσε, εξηγώντας όμως πως η νέα εκτέλεση έχει αποκτήσει τη δική της ταυτότητα.

Η μουσική υπήρχε στη ζωή του από παιδί

Η αγάπη του Βάγγου για τη μουσική δεν είναι κάτι που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Από πολύ μικρή ηλικία έδειχνε ότι ήθελε να βρίσκεται στη σκηνή. Μάλιστα, θυμάται μια χαρακτηριστική φωτογραφία από όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, στην οποία είχε φτιάξει ένα μικρό stand με Lego και τραγουδούσε. «Το μικρόβιο υπήρχε πάντα», είπε, εξηγώντας πως προέρχεται από μια οικογένεια με έντονη σχέση με τη μουσική, χωρίς όμως κάποιος να έχει ασχοληθεί επαγγελματικά. Ξεκίνησε πιάνο σε μικρή ηλικία, ενώ στην εφηβεία στράφηκε στην κιθάρα. Παράλληλα, έκανε μαθήματα φωνητικής και συμμετείχε σε σχολικές εκδηλώσεις. Η καθοριστική στιγμή, όμως, ήρθε όταν βρέθηκε στην Αγγλία για τις σπουδές του στο Bath.

«Μου ήρθε μια φλασιά ότι δεν πρόκειται να με συγχωρήσω άμα δεν το επιχειρήσω αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που γουστάρω. Είναι κρίμα να φτάσω σε μια ηλικία και να λέω γιατί δεν το έκανα;», εξομολογήθηκε. Έτσι, αποφάσισε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να κυνηγήσει επαγγελματικά το τραγούδι.

The Voice: «Έγινε πολύ μεθοδευμένα και στοχευμένα»

Η συμμετοχή του στο The Voice ήταν μια απόφαση που πήρε συνειδητά. Για τον ίδιο, το talent show αποτελούσε μια σημαντική ευκαιρία προβολής και γνωριμίας με ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. «Έγινε πολύ μεθοδευμένα και στοχευμένα η αίτησή μου. Το θεωρώ έναν τρόπο προβολής. Για να ξεκινήσει κάποιος, νομίζω είναι ένα καλό βήμα», ανέφερε. Μία από τις πιο έντονες στιγμές της συμμετοχής του ήταν στα Battles, όταν, έχοντας ουσιαστικά αποδεχτεί ότι το ταξίδι του τελείωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης πάτησε την τελευταία στιγμή το buzzer και τον «έκλεψε».

«Κάποια στιγμή χαιρετιέμαι και με τον Χρήστο και πάω να φύγω. Έχει λήξει το παιχνίδι. Και τελευταία στιγμή, ακριβώς μπροστά στον κύριο Μαζωνάκη, το πάτησε», θυμήθηκε με χιούμορ. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, ο Βάγγος θεωρεί πως το The Voice τού έδωσε πολύ περισσότερα από μια τηλεοπτική εμφάνιση. «Ξεκίνησα να πιστεύω παραπάνω σε μένα. Βήμα-βήμα, φορά τη φορά», είπε, ενώ αποκάλυψε πως θα τον ενδιέφερε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο παιχνίδι, αυτή τη φορά από τη θέση του παρουσιαστή.

«Πρέπει να αξιοποιήσεις την προβολή»

Για τον Βάγγο, το σημαντικότερο μετά από ένα talent show είναι να μην αφήσεις τη δημοσιότητα να χαθεί. Θεωρεί πως η προβολή είναι προσωρινή και πρέπει να μετατραπεί άμεσα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. «Η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσεις την προσωρινή προβολή. Δηλαδή αυτό, αν δεν το αξιοποιήσεις, θα φύγει πολύ σύντομα», τόνισε. Ο ίδιος προσπάθησε να το κάνει μέσα από τα live, τη δισκογραφική του συνεργασία και τη συνεχή παρουσία του στη μουσική σκηνή.

Social media και τα όνειρα για μεγάλες συνεργασίες

Παρότι αναγνωρίζει τη δύναμη των social media ως εργαλείο προβολής, ο Βάγγος παραδέχεται πως δεν είναι ιδιαίτερα φίλος με τον τρόπο που έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη κοινωνία. «Είναι φανταστικό εργαλείο, ειδικά για το τραγούδι, γιατί πρέπει να προβαλλόμαστε, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι part of the game. Πρέπει να γίνει», ανέφερε, εξηγώντας πως προσπαθεί σταδιακά να μάθει να δημιουργεί περιεχόμενο και να αξιοποιεί τα social για τη δουλειά του.

Όσο για τις συνεργασίες που ονειρεύεται, ξεχωρίζει τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Γιώργο Μουκίδη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να του γράψει κάποια στιγμή τραγούδι ο Χατζηγιάννης: «Μακάρι κάποια στιγμή να μου γράψει κι εμένα ένα τραγούδι. Θα ήταν καταπληκτικό». Από τους ερμηνευτές που θαυμάζει ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Αντώνη Ρέμο. «Προσπαθώ να τους ακούω όλους και να παίρνω πραγματάκια. Όλοι έχουν να σου δώσουν κάτι από τις ερμηνείες», σημείωσε.

Ο χειμώνας φέρνει νέα τραγούδια και εμφανίσεις

Μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών εμφανίσεών του στο Σαλέ, ο Βάγγος απολαμβάνει ένα μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις από τον Σεπτέμβριο. «Είμαι σε περίοδο διακοπών. Έχουμε μόλις τελειώσει τις εμφανίσεις μας στο Σαλέ και κάνω τώρα τις διακοπές μου, χαλαρώνω και από Σεπτέμβριο πάλι στα βαθιά», είπε. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται η δεύτερη δισκογραφική του δουλειά, ενώ τον χειμώνα θα συνεχίσει τις live εμφανίσεις του. Χωρίς να θέλει ακόμη να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, κράτησε το ενδιαφέρον ζωντανό, αφήνοντας να εννοηθεί πως σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Η παρουσία του στην εκπομπή ολοκληρώθηκε με live μουσική, με τον Βάγγο να ερμηνεύει το «Καρδιά μου λιώνω» αλλά και αγαπημένα τραγούδια, συνοδευόμενος από τον Άκη στην κιθάρα. Μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε πως πίσω από την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα υπάρχει ένας νέος καλλιτέχνης που θέλει να εξελιχθεί, να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα και κυρίως να χτίσει τη δική του μουσική ταυτότητα.

Το «Καρδιά μου λιώνω» είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο. Με το The Voice να αποτελεί την αφετηρία, την πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία να έχει ήδη πάρει τον δρόμο της και τη δεύτερη δουλειά να βρίσκεται στα σκαριά, ο Βάγγος Δανέζης φαίνεται πως έχει αποφασίσει να κυνηγήσει το όνειρό του βήμα-βήμα, έχοντας πλέον πολύ πιο ξεκάθαρο στόχο: να παραμείνει στη μουσική και να δημιουργήσει τη δική του θέση σε αυτήν.

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