Mad TV News 06.08.2026

Γιάννης Φακίνος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιάννης Φακίνος αποκάλυψε στο MAD «Το κάνουμε καλοκαιρινό» την απίστευτη ιστορία πίσω από τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Φακίνος αποκάλυψε την απρόσμενη ιστορία του τραγουδιού «Λογαριασμός».
  • Το τραγούδι παρουσιάστηκε live για πρώτη φορά χωρίς ουσιαστικά πρόβα στο studio.
  • Η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε την live εμφάνιση ξαφνικά, ενώ ο Φακίνος ήταν καθ' οδόν.
  • Το κοινό άρχισε να τραγουδά το ρεφρέν λίγες μόνο ημέρες μετά την πρώτη live παρουσίαση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβεται μια ιστορία και ο Γιάννης Φακίνος αποκάλυψε μία από τις πιο απρόσμενες. Ο νεαρός συνθέτης, που βρίσκεται πίσω από αρκετές επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και μίλησε για τη στιγμή που ο «Λογαριασμός» άρχισε να γίνεται viral. Ένα τραγούδι που αρχικά ήταν απλώς ένα κομμάτι του album εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του κοινού.

Ο Γιάννης Φακίνος και η παρουσιάστρια στο πλατό του «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» για την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού.

Ο Γιάννης Φακίνος περιέγραψε πώς η συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά και το ένστικτο της τραγουδίστριας, οδήγησαν σε μια επιτυχία που κανείς δεν περίμενε. Το πιο εντυπωσιακό; Το τραγούδι παρουσιάστηκε live χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει πρόβα στο studio. Μερικές φορές οι μεγαλύτερες μουσικές στιγμές γεννιούνται εκεί που κανείς δεν το περιμένει.

Διάβασε επίσης: «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Ο Γιάννης Φακίνος τραγούδησε πρώτη φορά το νέο του κομμάτι «Ραντεβού στο εκκλησάκι»

Μιλώντας στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό», ο Γιάννης Φακίνος θυμήθηκε τη στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου τον πήρε τηλέφωνο και του ανακοίνωσε πως ήθελε να παρουσιάσουν το τραγούδι σε live εμφάνιση στη Λαμία.

Ο Γιάννης Φακίνος μιλάει στο μικρόφωνο για το νέο του τραγούδι «Ραντεβού στο εκκλησάκι» στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό».

Ο ίδιος βρισκόταν στον δρόμο, με την κίνηση να δυσκολεύει το ταξίδι του, όταν έμαθε πως το κομμάτι θα ακουγόταν στη σκηνή. Το τραγούδι δεν είχε ακόμα δοκιμαστεί πλήρως, ενώ χρειάστηκε να βρουν ακόμα και τον σωστό τόνο λίγο πριν την εμφάνιση, με τη βοήθεια ενός πιάνου στο κινητό.

Η συνέχεια ήταν κάτι που ούτε οι ίδιοι περίμεναν. Μόλις μιάμιση εβδομάδα μετά την πρώτη live παρουσίαση, το κοινό ήδη τραγουδούσε το ρεφρέν στις εμφανίσεις της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Γιάννης Φακίνος δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο γρήγορα αγαπήθηκε το τραγούδι, αφού είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά μόλις λίγες ημέρες πριν. Η αυθόρμητη αυτή στιγμή απέδειξε πως ένα δυνατό κομμάτι μπορεί να βρει αμέσως τον δρόμο του προς τον κόσμο.

Ο Γιάννης Φακίνος έχει συνεργαστεί με την Κατερίνα Λιόλιου σε τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Η χημεία ανάμεσα στον δημιουργό και την ερμηνεύτρια φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα στοιχεία που κάνουν τα τραγούδια τους να ξεχωρίζουν.

Ο «Λογαριασμός» είναι ένα ακόμα παράδειγμα πως η μουσική δεν ακολουθεί πάντα κανόνες. Μερικές φορές ένα τραγούδι που ξεκινά απλά μπορεί να γίνει το απόλυτο viral moment.

Η ιστορία του «Λογαριασμού» αποδεικνύει πως οι πιο δυνατές μουσικές στιγμές μπορούν να γεννηθούν μέσα από αυθορμητισμό και πάθος. Ο Γιάννης Φακίνος και η Κατερίνα Λιόλιου δημιούργησαν μια στιγμή που πέρασε από τη σκηνή κατευθείαν στις καρδιές του κοινού. Και όπως φαίνεται, κάποια τραγούδια απλά έχουν τον τρόπο να γίνονται επιτυχίες.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γιάννης Φακίνος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ο λογαριασμός Το κάνουμε καλοκαιρινό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Το Ληξούρι γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου

Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Το Ληξούρι γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου

06.08.2026
Επόμενο
«Καλύτερος και από τον Σαφέτη»: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απογείωσε πανηγύρι στην Άρτα

«Καλύτερος και από τον Σαφέτη»: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απογείωσε πανηγύρι στην Άρτα

06.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Θεώνη Τάκου άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τα αγαπημένα της essentials
Mad TV News

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Θεώνη Τάκου άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τα αγαπημένα της essentials

07.08.2026
«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της
Μουσικά Νέα

«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της

07.08.2026
«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο
Μουσικά Νέα

«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο

07.08.2026
Το 18 μέτρων ρομπότ του Robbie Williams έγινε το πιο παράξενο αξιοθέατο της Αγγλίας
Μουσικά Νέα

Το 18 μέτρων ρομπότ του Robbie Williams έγινε το πιο παράξενο αξιοθέατο της Αγγλίας

07.08.2026
Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»
Μουσικά Νέα

Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»

07.08.2026
Η Zara Larsson και η Robyn γράφουν ιστορία με το νέο pop anthem «Talk to me, Zara»
Μουσικά Νέα

Η Zara Larsson και η Robyn γράφουν ιστορία με το νέο pop anthem «Talk to me, Zara»

07.08.2026
Ariana Grande: Το «hate that i made you love me» σαρώνει για 20ή συνεχόμενη ημέρα
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «hate that i made you love me» σαρώνει για 20ή συνεχόμενη ημέρα

07.08.2026
Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

06.08.2026
Νέο album στα σκαριά; Ο A$AP Rocky «πρόδωσε» τη Rihanna
Μουσικά Νέα

Νέο album στα σκαριά; Ο A$AP Rocky «πρόδωσε» τη Rihanna

06.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας