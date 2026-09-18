Ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και θύμισε σε όλους γιατί παραμένει ο απόλυτος star

Ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε αμέσως το κοινό στην Πλατεία Νερού με τα τραγούδια του

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Η Πλατεία Νερού τραγουδούσε και χόρευε μαζί του, καταγράφοντας τις στιγμές με τα κινητά.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του, κρατώντας την ενέργεια του live ψηλά.

Η εμφάνισή του μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι, αφήνοντας το αποτύπωμά του στη διοργάνωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς μόλις ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και η Πλατεία Νερού πήρε αμέσως τον ρυθμό του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, χιλιάδες κόσμου είχαν στραμμένο το βλέμμα στη σκηνή, με τις φωνές να δυναμώνουν και τα χέρια να σηκώνονται στον αέρα. Ο Σάκης μπήκε στο stage με την άνεση που τον χαρακτηρίζει και δεν χρειάστηκε πολύ για να γίνει το κοινό κομμάτι του live.

Η ατμόσφαιρα μπροστά από τη σκηνή έγινε αμέσως διαφορετική. Ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε και ακολουθούσε κάθε του κίνηση, ενώ τα κινητά είχαν πάρει τη δική τους θέση στον αέρα για να καταγράψουν τις στιγμές. Ο Σάκης Ρουβάς δεν έμεινε στιγμή στατικός και με κάθε του κίνηση κρατούσε την προσοχή της Πλατείας Νερού πάνω του, μετατρέποντας τη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας σε ένα τεράστιο live party.

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Κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, όπως τα διαχρονικά τραγούδια «Όλα καλά», «Άντεξα», «Disco girl», «Σίδερα» και άλλα, κάνοντας ολόκληρη την Πλατεία Νερού να τα τραγουδά με μια φωνή.

Ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε να κρατάει το κοινό μαζί του μέχρι το τελευταίο λεπτό της εμφάνισής του και, όταν τελικά αποχώρησε από τη σκηνή, η ενέργεια στη συναυλία παρέμενε στα ύψη. Ήταν ένα από εκείνα τα live στιγμιότυπα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη περιγραφή: κοιτάς την Πλατεία Νερού, βλέπεις τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει και καταλαβαίνεις ότι ο Σάκης μόλις άφησε το δικό του αποτύπωμα στη φετινή ΗΘΕ.

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