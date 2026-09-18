Μουσική 18.09.2026

Ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και θύμισε σε όλους γιατί παραμένει ο απόλυτος star

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε αμέσως το κοινό στην Πλατεία Νερού με τα τραγούδια του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Η Πλατεία Νερού τραγουδούσε και χόρευε μαζί του, καταγράφοντας τις στιγμές με τα κινητά.
  • Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του, κρατώντας την ενέργεια του live ψηλά.
  • Η εμφάνισή του μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι, αφήνοντας το αποτύπωμά του στη διοργάνωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς μόλις ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και η Πλατεία Νερού πήρε αμέσως τον ρυθμό του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, χιλιάδες κόσμου είχαν στραμμένο το βλέμμα στη σκηνή, με τις φωνές να δυναμώνουν και τα χέρια να σηκώνονται στον αέρα. Ο Σάκης μπήκε στο stage με την άνεση που τον χαρακτηρίζει και δεν χρειάστηκε πολύ για να γίνει το κοινό κομμάτι του live.

sakis_rouvas_ithe_2026
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η ατμόσφαιρα μπροστά από τη σκηνή έγινε αμέσως διαφορετική. Ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε και ακολουθούσε κάθε του κίνηση, ενώ τα κινητά είχαν πάρει τη δική τους θέση στον αέρα για να καταγράψουν τις στιγμές. Ο Σάκης Ρουβάς δεν έμεινε στιγμή στατικός και με κάθε του κίνηση κρατούσε την προσοχή της Πλατείας Νερού πάνω του, μετατρέποντας τη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας σε ένα τεράστιο live party.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Ρουβάς μπήκε ξανά σε fitness routine – Εσύ ακόμα περιμένεις;

Κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, όπως τα διαχρονικά τραγούδια «Όλα καλά», «Άντεξα», «Disco girl», «Σίδερα» και άλλα, κάνοντας ολόκληρη την Πλατεία Νερού να τα τραγουδά με μια φωνή.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Mad.gr
Mad.gr

Ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε να κρατάει το κοινό μαζί του μέχρι το τελευταίο λεπτό της εμφάνισής του και, όταν τελικά αποχώρησε από τη σκηνή, η ενέργεια στη συναυλία παρέμενε στα ύψη. Ήταν ένα από εκείνα τα live στιγμιότυπα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη περιγραφή: κοιτάς την Πλατεία Νερού, βλέπεις τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει και καταλαβαίνεις ότι ο Σάκης μόλις άφησε το δικό του αποτύπωμα στη φετινή ΗΘΕ.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το αφιέρωμα της ΗΘΕ 2026 για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το αφιέρωμα της ΗΘΕ 2026 για τον Γιώργο Μαζωνάκη

18.09.2026
Επόμενο
ΗΘΕ 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη μουσική βραδιά – Οι εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

ΗΘΕ 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη μουσική βραδιά – Οι εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

ΗΘΕ 2026: Το εντυπωσιακό φινάλε από τον Θοδωρή Φέρρη και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2026: Το εντυπωσιακό φινάλε από τον Θοδωρή Φέρρη και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

18.09.2026
Ο Steve Provis μετέτρεψε την ΗΘΕ 2026 στο απόλυτο πάρτι της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Ο Steve Provis μετέτρεψε την ΗΘΕ 2026 στο απόλυτο πάρτι της χρονιάς

18.09.2026
ΗΘΕ 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη μουσική βραδιά – Οι εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη μουσική βραδιά – Οι εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

18.09.2026
Το αφιέρωμα της ΗΘΕ 2026 για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Το αφιέρωμα της ΗΘΕ 2026 για τον Γιώργο Μαζωνάκη

18.09.2026
Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε γιατί είναι η απόλυτη performer
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε γιατί είναι η απόλυτη performer

18.09.2026
Ο Akylas απογείωσε το stage της ΗΘΕ 2026 με ένα act από άλλο πλανήτη
Μουσικά Νέα

Ο Akylas απογείωσε το stage της ΗΘΕ 2026 με ένα act από άλλο πλανήτη

18.09.2026
Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει
Μουσικά Νέα

Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει

18.09.2026
Η Anastasia έδωσε τον δικό της μοναδικό παλμό στην ΗΘΕ 2026 και συγκίνησε με το «Ώρες Μικρές»
Μουσικά Νέα

Η Anastasia έδωσε τον δικό της μοναδικό παλμό στην ΗΘΕ 2026 και συγκίνησε με το «Ώρες Μικρές»

18.09.2026
Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της
Μουσικά Νέα

Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!