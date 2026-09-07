Ο Σάκης Ρουβάς μπήκε ξανά σε fitness routine – Εσύ ακόμα περιμένεις;

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στη fitness routine του με την έναρξη του Σεπτεμβρίου, μοιράζοντας βίντεο από την προπόνησή του.

Η επιστροφή στη γυμναστική μπορεί να γίνει με μικρά, ρεαλιστικά βήματα, χωρίς πίεση για πρωταθλητισμό.

Το περπάτημα, οι ήπιες διατάσεις, το ποδήλατο και ασκήσεις με το βάρος του σώματος είναι καλές επιλογές για επανεκκίνηση.

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί αφορμή για να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητα, ξεκινώντας από την τωρινή σου κατάσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: σε κάνει σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις να θέλεις να βάλεις ξανά τη ζωή σου σε τάξη. Μετά τις διακοπές, τα πιο χαλαρά ωράρια, τα ξενύχτια και τις ημέρες που το πρόγραμμα πήγαινε λίγο… όπου ήθελε, επιστρέφουν σιγά σιγά οι γνώριμες συνήθειες και μαζί τους η ανάγκη για περισσότερη κίνηση. Ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται πως μπήκε ήδη σε αυτό το mood, καθώς μοιράστηκε βίντεο από τη γυμναστική του και έδειξε ότι επέστρεψε στη fitness routine του. Και αν βλέπεις το βίντεο και σκέφτεσαι «εγώ πότε θα ξεκινήσω;», η απάντηση δεν χρειάζεται να είναι αύριο, ούτε από Δευτέρα. Μπορεί να είναι σήμερα, με μικρά και ρεαλιστικά βήματα που θα σε βοηθήσουν να ξαναβάλεις την άσκηση στην καθημερινότητά σου χωρίς να αισθανθείς ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας ημέρα να κάνεις πρωταθλητισμό.

Ο Σάκης Ρουβάς έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η γυμναστική αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και αυτή τη φορά η επιστροφή του στη ρουτίνα έρχεται με το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου. Το βίντεο που ανέβασε από την προπόνησή του λειτουργεί σχεδόν σαν ένα άτυπο «σήμα» ότι το καλοκαιρινό διάλειμμα τελείωσε και ήρθε η ώρα να κινηθείς ξανά. Φυσικά, δεν χρειάζεται να συγκρίνεις τη δική σου φυσική κατάσταση με εκείνη ενός επαγγελματία performer ούτε να προσπαθήσεις να ακολουθήσεις από την πρώτη ημέρα ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Το ζητούμενο είναι πολύ πιο απλό: να ξαναβρείς τη σχέση σου με την κίνηση και να κάνεις την άσκηση μέρος της ημέρας σου με τρόπο που μπορείς πραγματικά να διατηρήσεις.

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1. Περπάτημα – Το πιο εύκολο restart

Αν έχεις μείνει μακριά από τη γυμναστική για αρκετό καιρό, το περπάτημα είναι ίσως το πιο απλό σημείο εκκίνησης. Δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή ιδιαίτερη προετοιμασία. Φόρεσε άνετα παπούτσια και ξεκίνα με έναν ρυθμό που σου επιτρέπει να αισθάνεσαι άνετα. Μπορείς να ξεκινήσεις ακόμη και με 15-20 λεπτά και σταδιακά να αυξήσεις τον χρόνο ή τον ρυθμό σου, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεται το σώμα σου. Μια βόλτα στη γειτονιά, ένα περπάτημα στο πάρκο ή ακόμη και μια μεγαλύτερη διαδρομή μέχρι μια κοντινή σου υποχρέωση μπορεί να γίνει η αφορμή για να κινείσαι περισσότερο μέσα στην ημέρα.

2. Ήπιες διατάσεις για να ξυπνήσει το σώμα

Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά που γυμνάζεσαι να κάνεις έντονη προπόνηση. Οι ήπιες διατάσεις μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή όταν θέλεις να αρχίσεις να κινείσαι ξανά και να αφιερώσεις λίγα λεπτά στον εαυτό σου. Μπορείς να εντάξεις μερικές απλές κινήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα ή να τις κάνεις μετά από μια ημέρα που έχεις περάσει πολλές ώρες καθισμένος. Το σημαντικό είναι οι κινήσεις να είναι ήπιες και ελεγχόμενες, χωρίς να πιέζεις το σώμα σου σε σημείο πόνου.

3. Ποδήλατο – Βάλε λίγο περισσότερη κίνηση στην ημέρα

Αν σου αρέσει να βρίσκεσαι έξω, το ποδήλατο μπορεί να γίνει ένας ευχάριστος τρόπος να επιστρέψεις σταδιακά στη σωματική δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με μεγάλες διαδρομές ή υψηλή ένταση. Μια χαλαρή βόλτα με το ποδήλατο μπορεί να συνδυάσει άσκηση και ψυχαγωγία, ενώ παράλληλα σε βγάζει από τη λογική ότι η γυμναστική πρέπει απαραίτητα να γίνεται μέσα σε ένα γυμναστήριο. Ξεκίνα με μικρές διαδρομές και άφησε τον χρόνο και την αντοχή σου να καθορίσουν την εξέλιξη.

4. Ασκήσεις με το βάρος του σώματος

Αν θέλεις κάτι λίγο πιο οργανωμένο, μπορείς να δοκιμάσεις απλές ασκήσεις με το βάρος του σώματός σου, όπως καθίσματα σε ελεγχόμενο ρυθμό, ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινήσεις που ενεργοποιούν διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Το σημαντικό εδώ είναι να μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό της επιστροφής και προσπαθήσεις να κάνεις μέσα σε μία ημέρα όσα άφησες πίσω σου ολόκληρο το καλοκαίρι. Μερικά λεπτά ήπιας άσκησης είναι προτιμότερα από μια υπερβολικά απαιτητική προπόνηση που θα σε αφήσει εξαντλημένο και θα σε κάνει να εγκαταλείψεις την προσπάθεια μετά από λίγες ημέρες.

Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή αφορμή για restart

Το μήνυμα από την επιστροφή του Σάκη Ρουβά στη γυμναστική δεν χρειάζεται να είναι ότι πρέπει ξαφνικά να μεταμορφώσεις την καθημερινότητά σου. Μπορεί να είναι απλώς η υπενθύμιση ότι η επιστροφή στη ρουτίνα είναι μια καλή ευκαιρία να προσθέσεις περισσότερη κίνηση στην ημέρα σου.

Ξεκίνα από εκεί που βρίσκεσαι σήμερα, όχι από εκεί που θα ήθελες να είσαι σε έναν μήνα. Ένα περπάτημα, λίγες διατάσεις, μια βόλτα με το ποδήλατο ή μερικές απλές ασκήσεις στο σπίτι μπορούν να γίνουν η αρχή. Και αν το «εσύ ακόμα;» του Σάκη Ρουβά σε πέτυχε ακριβώς τη στιγμή που έψαχνες μια μικρή αφορμή για restart, ίσως τελικά αυτός ο Σεπτέμβριος να είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξαναβάλεις την κίνηση στο πρόγραμμά σου.

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