Πώς τα it-girls φόρεσαν ξανά τα skinny jeans και έγιναν trend

Από τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μέχρι τα looks των it-girls, τα στενά τζιν διεκδικούν ξανά τον θρόνο τους στη μόδα

Με μια ματιά Τα skinny jeans, μετά από μια περίοδο κυριαρχίας των φαρδιών παντελονιών, επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα.

Η επανεμφάνισή τους σηματοδοτήθηκε από πασαρέλες κορυφαίων οίκων μόδας, όπως Celine, Gucci, Dior και Prada.

Τα σημερινά skinny jeans έχουν προσαρμοστεί, προσφέροντας ελαφρώς πιο άνετη γραμμή και δομή.

Το styling με oversized κομμάτια και κατάλληλα παπούτσια είναι το κλειδί για να φορεθούν με σύγχρονο τρόπο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπήρξε μια εποχή που τα στενά, εφαρμοστά παντελόνια αποτελούσαν τον απόλυτο πρωταγωνιστή σε κάθε καθημερινό μας outfit, αποτελώντας βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας μας. Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, οι τάσεις έκαναν τον κύκλο τους και δώσαμε τη θέση μας στα πιο άνετα, φαρδιά κομμάτια που κατέκτησαν τις καρδιές μας και επικράτησαν στο σύγχρονο street style. Τώρα, όμως, το σκηνικό αλλάζει ξανά και οι πασαρέλες μιλούν από μόνες τους, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή μιας σιλουέτας που δίχασε όσο καμία άλλη.

Τα skinny jeans δεν ανήκουν πια στο παρελθόν, αλλά κάνουν μια δυναμική επανεμφάνιση με εντελώς διαφορετική αισθητική και ανανεωμένο χαρακτήρα. Είτε τα αγάπησες είτε τα απέφυγες τα προηγούμενα χρόνια, η νέα σεζόν σε καλεί να τα αντιμετωπίσεις με άλλο μάτι και να ανακαλύψεις τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν ξανά το πιο chic κομμάτι των εμφανίσεών σου.

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Πώς τα φορούν οι οίκοι μόδας σήμερα

Η επιστροφή μιας τόσο διχαστικής τάσης προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, αλλά το εκκρεμές της μόδας έχει πλέον γυρίσει οριστικά. Η επαναφορά των στενών γραμμών ξεκίνησε δυναμικά από τις πασαρέλες κορυφαίων οίκων: από τις razor-slim γραμμές με τα ογκώδη, boxy blazers στον οίκο Celine, μέχρι τις χαμηλόμεσες, στενές σιλουέτες του Gucci και τα ροκ-εμπνευσμένα layers του Dior και του Prada.

Φυσικά, τα σημερινά skinny jeans δεν είναι ακριβώς ίδια με εκείνα του παρελθόντος. Έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες, αποκτώντας συχνά μια ελαφρώς πιο άνετη γραμμή που ανοίγει ανεπαίσθητα προς τα κάτω, προσφέροντας δομή και κομψότητα χωρίς να περιορίζουν την κυκλοφορία του αίματος.

Πώς να τα φέρεις στο σήμερα

Το κλειδί για να φορέσεις ξανά τα skinny jeans χωρίς να νιώθεις ότι «κολλήσεις» σε μια άλλη δεκαετία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο styling. Παίξε με τις αναλογίες συνδυάζοντάς τα με oversized σακάκια, φαρδιά τζάκετ ή χοντρά πλεκτά για να ισορροπήσεις τη στενή γραμμή στο κάτω μέρος, και δώσε έμφαση στα παπούτσια φορώντας τα μέσα από ψηλές, slouchy μπότες ή chic slingbacks.

Σταρ και μοντέλα όπως η Dua Lipa και η Bella Hadid τα επαναφέρουν με τον πιο cool τρόπο, συνδυάζοντάς τα με κλασικά λευκά tank tops, ρετρό μπλούζες ή statement tops σε έντονα χρώματα. Αν είσαι έτοιμη να το τολμήσεις, ήρθε η ώρα να ξεθάψεις το παλιό σου στενό τζιν – ή ακόμα και να το κόψεις σε μια μοντέρνα capri εκδοχή, και να αποδείξεις ότι το στιλ δεν έχει ταμπού.

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