September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

Ανακάλυψε τα φρούτα του Σεπτεμβρίου που αξίζει να προσθέσεις στη διατροφή σου και δες τι θρεπτικά συστατικά προσφέρουν

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος προσφέρει καλοκαιρινά και φθινοπωρινά φρούτα, ιδανικά για ισορροπημένη διατροφή.

Σταφύλια, μήλα και αχλάδια είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Το ρόδι, φθινοπωρινό φρούτο, προσφέρει αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις και γεύση.

Η ποικιλία φρούτων στην εβδομάδα εξασφαλίζει λήψη διαφορετικών θρεπτικών συστατικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι λίγο weird μήνας: το καλοκαίρι δεν έχει φύγει εντελώς, αλλά η καθημερινότητα επιστρέφει σιγά-σιγά στους κανονικούς της ρυθμούς. Και αν ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να κάνεις τη διατροφή σου λίγο πιο ισορροπημένη, τα φρούτα εποχής είναι ένα πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσεις. Είναι εύκολα, δροσιστικά και μπορούν να γίνουν snack, πρωινό ή ακόμη και μέρος ενός γεύματος.

Αυτή την εποχή η φύση έχει ακόμη αρκετές καλοκαιρινές επιλογές, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα φθινοπωρινά φρούτα. Σταφύλια, σύκα, ροδάκινα και νεκταρίνια βρίσκονται ακόμη στο προσκήνιο, ενώ μήλα, αχλάδια και ρόδια αρχίζουν σταδιακά να κάνουν την εμφάνισή τους. Το καλύτερο; Κάθε ένα έχει διαφορετικό διατροφικό προφίλ και μπορεί να προσθέσει στη μέρα σου βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

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Φυσικά, δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό» φρούτο που από μόνο του μπορεί να κάνει θαύματα. Η ποικιλία είναι το key και η κατανάλωση διαφορετικών φρούτων μέσα στην εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις περισσότερα και διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Ποια φρούτα αξίζει, λοιπόν, να βάλεις στο September menu σου;

Σταφύλια

Τα σταφύλια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του Σεπτεμβρίου και ένα από τα πιο εύκολα snacks για τη μέρα. Περιέχουν νερό, φυτικές ίνες και διάφορες αντιοξειδωτικές ενώσεις, ενώ είναι πλούσια σε βιταμίνη Κ και προσφέρουν και βιταμίνη C.

Μπορείς να τα φας σκέτα, να τα προσθέσεις σε γιαούρτι ή να τα χρησιμοποιήσεις σε μια σαλάτα για μια πιο γλυκιά πινελιά.

Μήλα

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή των μήλων στην καθημερινότητά μας. Είναι πρακτικά για να τα πάρεις μαζί σου στη σχολή, στη δουλειά ή σε μια έξοδο και αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται με τη φλούδα τους.

Παράλληλα, περιέχουν βιταμίνη C και διάφορες φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Ένα μήλο με λίγους ξηρούς καρπούς μπορεί επίσης να γίνει ένα πιο χορταστικό snack.

Αχλάδια

Τα αχλάδια είναι ακόμη μία επιλογή που ταιριάζει ιδανικά στο πέρασμα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Έχουν αρκετό νερό και φυτικές ίνες, ενώ περιέχουν και βιταμίνη C.

Είναι γλυκά χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορούν να μπουν εύκολα σε overnight oats, γιαούρτι ή μια φρέσκια σαλάτα.

Ρόδι

Το ρόδι είναι από τα φρούτα που σηματοδοτούν περισσότερο την έλευση του φθινοπώρου. Οι μικροί κόκκινοι σπόροι του περιέχουν φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορούν να προσθέσουν χρώμα και γεύση σε σαλάτες, bowls και γιαούρτι.

Είναι λίγο πιο μπελαλίδικο στο καθάρισμα, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει το extra effort.

Το September fruit list σου

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανική περίοδος για να εκμεταλλευτείς την ποικιλία των φρούτων που βρίσκονται στην εποχή τους. Σταφύλια, σύκα, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια και ρόδι μπορούν να γίνουν εύκολες επιλογές μέσα στη μέρα, χωρίς περίπλοκες συνταγές ή ιδιαίτερη προετοιμασία.

Το σημαντικό είναι να υπάρχει ποικιλία και τα φρούτα να αποτελούν μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής. Άλλωστε, ένα μπολ με γιαούρτι και φρούτα, ένα μήλο στην τσάντα ή λίγα σταφύλια για snack είναι μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη διατροφή σου πιο ενδιαφέρουσα και… πολύ πιο νόστιμη.

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