Life 04.09.2026

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

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Από τα μαγιό μέχρι το κρεβάτι σου, υπάρχουν 5 πράγματα στο σπίτι σου που πρέπει να καθαρίσεις μόλις επιστρέψεις από τις διακοπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Άδειασε άμεσα τη βαλίτσα, πλύνε ό,τι χρειάζεται και σκούπισε το εσωτερικό της.
  • Καθάρισε τα παπούτσια των διακοπών για να απομακρύνεις άμμο, σκόνη και τυχόν μυρωδιές.
  • Πλύνε αμέσως τα βρεγμένα μαγιό και πετσέτες για να αποφύγεις δυσάρεστες οσμές.
  • Αερίστε το υπνοδωμάτιο, άλλαξε σεντόνια και κάνε ένα γρήγορο ξεσκόνισμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές τελείωσαν, η βαλίτσα επέστρεψε μαζί σου και κάπου εδώ αρχίζει το δύσκολο part: το unpacking. Γιατί όσο ωραίο ήταν να γεμίζεις τη βαλίτσα με μαγιό, πετσέτες και καλοκαιρινά outfits, άλλο τόσο δύσκολο είναι να τα βάλεις όλα ξανά στη θέση τους. Και φυσικά, το σπίτι μετά από ένα ταξίδι μπορεί να χρειάζεται ένα μικρό… restart.

Γυναίκα με ψάθινο καπέλο ξεπακετάρει ρούχα στο σπίτι μετά τις διακοπές, ετοιμάζοντας το post-holiday reset.
Pexels

Πριν, λοιπόν, πετάξεις τη βαλίτσα σε μια γωνία και πεις «θα ασχοληθώ αύριο», υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να κάνεις τώρα. Κάποια από αυτά έχουν κρατήσει άμμο, ιδρώτα, υγρασία ή μυρωδιές από τις διακοπές και όσο περισσότερο τα αφήνεις, τόσο πιο δύσκολα θα ξεμπερδέψεις μαζί τους. Δεν μιλάμε για γενική καθαριότητα-μαραθώνιο, αλλά για ένα γρήγορο home reset.

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Ο Σεπτέμβριος είναι, άλλωστε, η τέλεια αφορμή για ένα μικρό restart σε όλο το σπίτι. Λίγο πριν μπεις ξανά σε πρόγραμμα με δουλειά, σχολή, υποχρεώσεις και όλα όσα άφησες πίσω, κάνε αυτά τα πέντε απλά βήματα και θα νιώσεις ότι το σπίτι σου μπήκε ξανά σε τάξη.

1. Ξεκίνα από τη βαλίτσα

Γυναίκα με καπέλο και πιτζάμες τακτοποιεί τα πράγματά της σε βαλίτσα μετά τις διακοπές.
Pexels

Ναι, ξέρουμε. Το να αδειάσεις τη βαλίτσα είναι ίσως το πιο annoying μέρος της επιστροφής. Παρ’ όλα αυτά, μην την αφήσεις γεμάτη για μέρες, ειδικά αν μέσα υπάρχουν πετσέτες, μαγιό ή ρούχα που έχουν έστω και λίγη υγρασία.

Βγάλε τα πάντα έξω, ξεχώρισε αμέσως όσα χρειάζονται πλύσιμο και έλεγξε τις τσέπες και τις γωνίες της βαλίτσας για άμμο ή μικρά σκουπιδάκια. Ένα γρήγορο πέρασμα με την ηλεκτρική σκούπα στο εσωτερικό της είναι αρκετό για να φύγει ό,τι έχει μαζευτεί στις ραφές.

Και πριν την κλείσεις και την αποθηκεύσεις, άφησέ την ανοιχτή για λίγο ώστε να αεριστεί.

2. Μην ξεχάσεις τα παπούτσια

papoutsia_kalokairi
https://www.instagram.com/juliesfi/

Τα παπούτσια των διακοπών έχουν περάσει από παραλία, δρόμο, χώμα, ξενοδοχείο και… ποιος ξέρει πού αλλού. Γι’ αυτό πριν επιστρέψουν στη ντουλάπα σου, χρειάζονται ένα μικρό καθάρισμα.

Τίναξε ό,τι έχει μείνει πάνω τους, απομάκρυνε άμμο και σκόνη και καθάρισέ τα ανάλογα με το υλικό τους. Αν έχουν κρατήσει μυρωδιές, άφησέ τα να αεριστούν καλά πριν τα κλείσεις σε ντουλάπα ή παπουτσοθήκη.

Έτσι δεν θα μεταφέρεις όλο το… καλοκαίρι μέσα στο σπίτι σου.

3. Μαγιό και πετσέτες (μην τα αφήσεις για αργότερα)

magio_print_trend
https://www.instagram.com/audreyafs/

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο no-no μετά τις διακοπές. Αν έχεις επιστρέψει με βρεγμένα ή χρησιμοποιημένα μαγιό και πετσέτες, μην τα αφήσεις μέσα στη βαλίτσα επειδή «θα τα βάλω πλυντήριο το βράδυ».

Η υγρασία που εγκλωβίζεται στα υφάσματα μπορεί να δημιουργήσει πολύ γρήγορα δυσάρεστες μυρωδιές. Βάλε τα για πλύσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας τους και άφησέ τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις.

Μικρή κίνηση, τεράστια διαφορά — ειδικά αν θέλεις να αποφύγεις εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά «ξεχασμένου μαγιό».

4. Κάνε ένα mini reset στο υπνοδωμάτιο

Το στρώμα με λευκά σεντόνια και κουβέρτα, έτοιμο για καθάρισμα με μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο αποτέλεσμα.
Πηγή: Unsplash

Μετά από μέρες σε ξενοδοχείο ή διακοπές, το κρεβάτι σου μάλλον είναι το πρώτο μέρος που θέλεις να απολαύσεις. Πριν πέσεις όμως για το πολυπόθητο post-holiday nap, κάνε ένα γρήγορο refresh.

Άνοιξε τα παράθυρα, άλλαξε σεντόνια και άφησε το δωμάτιο να αεριστεί. Ένα γρήγορο ξεσκόνισμα στα βασικά σημεία και ένα πέρασμα με την ηλεκτρική σκούπα αρκούν για να αλλάξει αμέσως η αίσθηση του χώρου.

Δεν χρειάζεται να αναδιοργανώσεις ολόκληρο το δωμάτιο. Στόχος είναι απλώς να επιστρέψει αυτό το feeling του «καθαρό, φρέσκο και επιτέλους σπίτι μου».

5. Ρίξε μια ματιά στο μπάνιο

Χρυσή βρύση πάνω σε μαρμάρινο νιπτήρα μπάνιου με καθρέφτη και διακοσμητικά
Πηγή: Unsplash

Το μπάνιο είναι ένα από τα σημεία του σπιτιού που αξίζει να τσεκάρεις μετά από αρκετές ημέρες απουσίας. Κάνε ένα γρήγορο καθάρισμα σε νιπτήρα, ντους και τουαλέτα και άλλαξε τις πετσέτες που μπορεί να έχουν μείνει εκεί.

Παράλληλα, άφησε τον χώρο να αεριστεί καλά και έλεγξε αν υπάρχει υγρασία ή δυσάρεστη μυρωδιά σε κάποιο σημείο. Δεν χρειάζεται να κάνεις deep cleaning· λίγα λεπτά αρκούν για να νιώσεις ότι το σπίτι έχει κάνει restart.

Το ωραίο με το post-holiday cleaning είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία αγγαρεία στη λίστα σου. Βάλε μουσική, άνοιξε τα παράθυρα, ξεκίνα από τη βαλίτσα και κάνε τα βασικά βήματα χωρίς να το υπεραναλύσεις. Σε λίγο το σπίτι θα είναι πιο καθαρό, πιο φρέσκο και — κυρίως — έτοιμο να υποδεχτεί τη νέα σεζόν μαζί σου.

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