Βίκυ Καγιά: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μπλε σύνολο Armani στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Η εντυπωσιακή παρουσία του γνωστού μοντέλου στο κόκκινο χαλί, η haute couture επιλογή του οίκου Armani και η νοσταλγική ανάρτηση στα social media

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά παρευρέθηκε στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Επέλεξε ένα μπλε σύνολο υψηλής ραπτικής του οίκου Armani.

Το σύνολο περιλάμβανε φαρδύ παντελόνι και τούλινες διαφάνειες.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με γόβες, κομψό χτένισμα και φυσικό μακιγιάζ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε μια ακόμη εντυπωσιακή διεθνή εμφάνιση, κερδίζοντας τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας στην Ιταλία. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ταξίδεψε στη γραφική ιταλική πόλη και, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, έδωσε το «παρών» στη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας.

Για την περίσταση, η Βίκυ Καγιά επέλεξε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής από τον εμβληματικό οίκο Armani, η οποία ανέδειξε πλήρως την αψεγάδιαστη αισθητική της. Το εντυπωσιακό outfit αποτελούνταν από ένα αστραφτερό μπλε σύνολο με παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και τούλινες διαφάνειες, οι οποίες διέθεταν άνοιγμα στο μπροστινό μέρος και έδιναν την ψευδαίσθηση μακριάς, αιθέρης φούστας. Το παντελόνι συνδυάστηκε αρμονικά με ένα στράπλες τοπ στην ίδια ακριβώς απόχρωση και υφή, δημιουργώντας ένα ομοιογενές και πολυτελές αποτέλεσμα.

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Η προσοχή στη λεπτομέρεια φάνηκε και στα αξεσουάρ, καθώς το look ολοκληρώθηκε με κλασικές, μυτερές γόβες σε ασορτί τόνους. Το σύνολο πλαισιώθηκε ιδανικά από ένα κομψό σινιόν χτένισμα με χωρίστρα στο πλάι και ένα διακριτικό, φυσικό μακιγιάζ που ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας».

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την προετοιμασία και την παρουσία της στη διοργάνωση. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξέφρασε την αγάπη της για το θεσμό, θυμούμενη τις μοναδικές στιγμές που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στην ιταλική πόλη.

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