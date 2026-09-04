Celeb World 04.09.2026

«So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της

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Η Kaia Gerber έγινε 25 ετών και η Cindy Crawford της ευχήθηκε με ένα τρυφερό birthday post γεμάτο αγάπη και περηφάνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cindy Crawford ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Kaia Gerber, για τα 25α γενέθλιά της.
  • Η Crawford εξέφρασε περηφάνια για την εξέλιξη της κόρης της ως γυναίκα και επαγγελματίας.
  • Τόνισε την καλοσύνη, τη συμπόνια και την αγάπη που χαρακτηρίζουν την Kaia Gerber.
  • Η ανάρτηση υπογραμμίζει τη δυνατή σχέση μητέρας-κόρης πέρα από τον κόσμο της μόδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kaia Gerber έγινε 25 ετών και η μαμά της, Cindy Crawford, φρόντισε να της ευχηθεί δημόσια με ένα από τα πιο τρυφερά posts. Το supermodel μοιράστηκε μια σειρά από στιγμές με την κόρη της και συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, περηφάνια και… λίγο από το κλασικό μαμαδίστικο χιούμορ. Γιατί όσο κι αν η Kaia έχει πλέον τη δική της καριέρα και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της νέας γενιάς, για την Cindy παραμένει πάντα το «μωρό» της.

https://www.instagram.com/cindycrawford/
https://www.instagram.com/cindycrawford/

«Happy 25th birthday to my (not so) baby», έγραψε η Cindy Crawford, εξηγώντας πως το να βλέπει την Kaia να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε μια τόσο όμορφη γυναίκα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής της. Παράλληλα, μίλησε για την καλοσύνη, τη συμπόνια και την αγάπη που χαρακτηρίζουν την κόρη της, δείχνοντας πως πίσω από τη glamorous εικόνα των δύο supermodels υπάρχει μια πολύ δυνατή σχέση μητέρας και κόρης.

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Η Kaia Gerber έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας, όμως τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα. Από τις πασαρέλες και τις μεγάλες καμπάνιες μέχρι την υποκριτική και τις εμφανίσεις της σε σημαντικές διοργανώσεις, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Gen Z. Και αν υπάρχει κάποια που έχει παρακολουθήσει από την πρώτη σειρά όλη αυτή την πορεία, αυτή είναι φυσικά η Cindy Crawford.

Η Kaia Gerber και ο Homer Gere, παιδιά των Cindy Crawford και Richard Gere, στη νέα σειρά The Shards.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«So proud of you, always!»

Το μήνυμα της Cindy ολοκληρώθηκε με μια φράση που τα λέει όλα: «So proud of you, always!». Η 60χρονη πλέον Cindy έχει μιλήσει πολλές φορές με περηφάνια για την κόρη της και για τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Kaia Gerber
https://www.instagram.com/kaiagerber/

Η σχέση τους είναι από εκείνες που ξεπερνούν το fashion world. Μπορεί να έχουν μοιραστεί εξώφυλλα, red carpets και αμέτρητες φωτογραφίσεις, όμως η Cindy έχει φροντίσει να στηρίζει την Kaia κυρίως ως μαμά. Και το συγκεκριμένο birthday post ήταν ίσως ο πιο cute τρόπος για να της υπενθυμίσει ότι, όσο κι αν μεγαλώσει, θα παραμένει πάντα το «not so baby» της.

Η Cindy Crawford και η κόρη της Kaia Gerber σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 25 της, η Kaia έχει πλέον μπροστά της ένα δικό της κεφάλαιο, μακριά από τη σκιά του διάσημου επωνύμου της. Με μια ήδη εντυπωσιακή πορεία στη μόδα και νέες επαγγελματικές επιλογές, το μόνο σίγουρο είναι πως η Cindy Crawford έχει κάθε λόγο να δηλώνει «so proud» για την κόρη της.

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