Η Selena Gomez στη Βενετία είναι ό,τι χρειαζόμασταν για λίγο summer escapism

Με μια ματιά Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έκαναν απόδραση στη Βενετία, μοιράζοντας στιγμές στα social media.

Το ζευγάρι απόλαυσε βόλτες με σκάφος στο Μεγάλο Κανάλι και χαλαρές στιγμές.

Η Gomez φωτογραφήθηκε με τους συμπρωταγωνιστές της, Steve Martin και Martin Short.

Το ταξίδι περιλάμβανε ιταλικό φαγητό και ποιοτικό χρόνο με τον Blanco. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έκαναν μια μικρή απόδραση στη Βενετία και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι στιγμές από το ταξίδι τους δεν έμειναν μακριά από τα social media. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της ένα άλμπουμ από την παραμονή τους στην ιταλική πόλη, δίνοντάς μας μια γεύση από τις βόλτες, το φαγητό και τις χαλαρές στιγμές που πέρασαν μαζί. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, φυσικά, ξεχώρισε η κοινή της φωτογραφία με δύο πολύ γνώριμα πρόσωπα του Hollywood.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Selena Gomez στο Instagram, εκείνη και ο σύζυγός της εμφανίζονται πάνω σε σκάφος, με το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας να δημιουργεί το τέλειο φόντο. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Selena κοιτάζει την κάμερα μαζί με τον Benny, ενώ σε άλλο ο μουσικός φαίνεται να απολαμβάνει τη θέα και να χαζεύει τα αξιοθέατα της πόλης. Το mood της απόδρασης ήταν ξεκάθαρα χαλαρό και ρομαντικό, με το ζευγάρι να απολαμβάνει λίγο χρόνο μακριά από την καθημερινότητά του.

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Το φωτογραφικό dump είχε όμως και ένα μεγάλο Hollywood bonus. Η Selena Gomez πόζαρε μαζί με τους Steve Martin και Martin Short, τους δύο συμπρωταγωνιστές της από τη δημοφιλή σειρά «Only Murders in the Building», δημιουργώντας ένα reunion που ενθουσίασε τους fans.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης στιγμές από τα γεύματα που απόλαυσε στη Βενετία, αλλά και από τις πιο cozy ώρες της, όταν χαλάρωνε με τον Benny Blanco βλέποντας ταινίες και σειρές.

Από το Μεγάλο Κανάλι και τις βόλτες με σκάφος μέχρι το καλό φαγητό και τις ήρεμες στιγμές με τον σύζυγό της, το ταξίδι της Selena Gomez στη Βενετία είχε όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια μικρή ιταλική απόδραση. Η ίδια δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά στη λεζάντα της, αφού οι φωτογραφίες μίλησαν από μόνες τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε φυσικά και η παρουσία των Steve Martin και Martin Short, με τους οποίους η Selena έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση μέσα από το Only Murders in the Building. Το τρίο έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά teams των τελευταίων ετών και κάθε κοινό τους στιγμιότυπο τραβά αμέσως την προσοχή των fans.

Και κάπως έτσι, η Selena Gomez κατάφερε μέσα από ένα Instagram carousel να μας χαρίσει λίγο από το δικό της Venice summer: βόλτες με σκάφος, ιταλικό φαγητό, αγαπημένα πρόσωπα και αρκετό quality time με τον Benny Blanco. Honestly, δεν είναι και άσχημος τρόπος να περάσεις μερικές ημέρες στην Ιταλία!

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