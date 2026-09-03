Celeb News 03.09.2026

Η Sandra Bullock αποκαλύπτει γιατί απέρριψε τον ρόλο της Nicole Kidman στο «Babygirl»

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Η αποκάλυψη της Sandra Bullock για την ταινία «Babygirl», η αστεία ατάκα για τη Nicole Kidman και η επική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Sandra Bullock απέρριψε ρόλο στο "Babygirl" λόγω δυσανεξίας στη λακτόζη.
  • Η δυσανεξία της Bullock την εμπόδισε να γυρίσει σκηνές με κατανάλωση γάλακτος.
  • Η Bullock πρότεινε τη Nicole Kidman για τον ρόλο, αναφέροντας την αγάπη της για το γάλα.
  • Η Bullock και η Kidman σχολίασαν την αμετάβλητη φιλία τους και τα στήθη τους.
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Μια απολαυστική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε πρόσφατα η Sandra Bullock, μιλώντας ανοιχτά για τους λόγους που την οδήγησαν να πει «όχι» σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους κινηματογραφικούς ρόλους των τελευταίων ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως η ταινία «Babygirl» της σκηνοθέτιδας Halina Reijn είχε περάσει αρχικά από τα δικά της χέρια, ωστόσο η συμμετοχή της κατέστη αδύνατη εξαιτίας ενός εξαιρετικά ασυνήθιστου και προσωπικού εμποδίου.

sandra_bulloc_practical_magic
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Μιλώντας στο «Entertainment Tonight», η σταρ εξήγησε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ πως η αυστηρή διατροφική της συνήθεια χτύπησε «καμπανάκι» κατά την ανάγνωση του σεναρίου. «Έχω δυσανεξία στη λακτόζη, οπότε δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να γυρίσω μερικές από τις πιο κρίσιμες και κομβικές σκηνές του έργου», δήλωσε χαριτολογώντας, παραπέμποντας στη γνωστή σκηνή όπου η ηρωίδα καταναλώνει μεγάλες ποσότητες γάλακτος.

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Η Nicole Kidman ήταν τελικά εκείνη που φόρεσε τα παπούτσια της Romy, υποδυόμενη αριστοτεχνικά μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που μπλέκεται σε ένα επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι με έναν νεαρό ασκούμενο. Παρότι το υπόλοιπο κείμενο τη συνεπήρε, η Bullock δεν δίστασε να προτείνει τη φίλη και συνάδελφό της, σχολιάζοντας αστειευόμενη: «Ρώτησα τους συντελεστές τι θα έλεγαν για τη Nicole, αφού σε εκείνη αρέσει το γάλα», προκαλώντας τα γέλια της ίδιας της Kidman που στεκόταν δίπλα της.

nicole_kidman_practical_magic
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Λίγο αργότερα, οι δύο θρυλικές ηθοποιές βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας περπατώντας μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της συνέχειας των «Practical Magic» στο Λος Άντζελες. Όταν οι δημοσιογράφοι τις ρώτησαν τι είναι αυτό που παραμένει απολύτως αναλλοίωτο ανάμεσά τους έπειτα από τρεις δεκαετίες φιλίας, η Bullock έδωσε μια απολαυστική και αφοπλιστική απάντηση: «Το στήθος μας παραμένει ακριβώς στο ίδιο σημείο, κάτι που είναι πραγματικά απίθανο, μαζί φυσικά με την κοινή μας αίσθηση του χιούμορ».

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Babygirl Nicole Kidman Sandra Bullock
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