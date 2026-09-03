Celeb News 03.09.2026

Το άλμπουμ των γενεθλίων της Κατερίνα Γερονικολού – Οι τρυφερές στιγμές με τον Τσιμιτσέλη

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Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από το καλοκαίρι της, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να βρίσκεται ανάμεσα στα αγαπημένα της πρόσωπα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της μοιράζοντας φωτογραφίες από το καλοκαίρι.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει στιγμές με φίλους, θάλασσα, σκάφος και τον σύντροφό της.
  • Η ηθοποιός επέλεξε αυθόρμητες καλοκαιρινές στιγμές, αποτυπώνοντας ανεμελιά και χαρά.
  • Το μήνυμα της ανάρτησης εστιάζει στη διατήρηση της παιχνιδιάρικης διάθεσης ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στη διάθεσή της: με εικόνες από ένα καλοκαίρι γεμάτο θάλασσα, χαμόγελα, φίλους, ξεγνοιασιά και φυσικά τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η ηθοποιός άνοιξε το προσωπικό της φωτογραφικό άλμπουμ και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισε από τους προηγούμενους μήνες, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχωρίζουν οι πόζες της με μαγιό πάνω σε σκάφος, τα στιγμιότυπα με την παρέα της, αλλά και εκείνα στα οποία εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Η Κατερίνα Γερονικολού απολαμβάνει τις διακοπές της με μαγιό και ψάθινο καπέλο σε πολυτελές σκάφος.
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε ουσιαστικά να κρατήσει κοντά της όσα θέλει να θυμάται από το φετινό καλοκαίρι. Δεν περιορίστηκε σε μια τυπική φωτογραφία γενεθλίων, αλλά δημιούργησε ένα μικρό άλμπουμ από αυθόρμητες στιγμές, αποτυπώνοντας τη διάθεση μιας περιόδου που φαίνεται πως απόλαυσε ιδιαίτερα.

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Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός ποζάρει πάνω σε σκάφος, άλλοτε μόνη και άλλοτε μαζί με φίλους και αγαπημένα της πρόσωπα. Οι καλοκαιρινές εικόνες έχουν έντονα στοιχεία ανεμελιάς, με τη θάλασσα και τον ήλιο να πρωταγωνιστούν, ενώ η ίδια εμφανίζεται χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη.

Συλλογή από κοχύλια και αστερίας που εκτίθενται σε σχάρα, μέρος του άλμπουμ γενεθλίων της Κατερίνας Γερονικολού.
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/
Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Τσιμιτσέλης απολαμβάνουν τρυφερές στιγμές σε βραδινή βόλτα με σκάφος.
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/
Η Κατερίνα Γερονικολού χαμογελάει με τα μαλλιά της να ανεμίζουν σε βόλτα με σκάφος, απολαμβάνοντας τις στιγμές.
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/
Η Κατερίνα Γερονικολού και η μητέρα της σε τρυφερές στιγμές από το άλμπουμ των γενεθλίων της.
https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/

Από το φωτογραφικό άλμπουμ της Κατερίνας Γερονικολού δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και τα στιγμιότυπα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Το ζευγάρι, που κρατά εδώ και χρόνια τη σχέση του μακριά από την υπερβολική έκθεση, εμφανίζεται μαζί σε μερικές από τις εικόνες που επέλεξε να δημοσιεύσει η ηθοποιός, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις κοινές τους καλοκαιρινές στιγμές.

Η ανάρτηση είχε, όμως, και ένα ξεχωριστό μήνυμα. Η Κατερίνα Γερονικολού δεν στάθηκε τόσο στην ηλικία της όσο στη διάθεση με την οποία θέλει να συνεχίσει να πορεύεται, γράφοντας στη λεζάντα της: «Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!». Με αυτή τη φράση, η ηθοποιός έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στην ημέρα των γενεθλίων της, θυμίζοντας πως το πέρασμα του χρόνου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αφήνεις πίσω σου την ανεμελιά και το παιχνίδι. Αντίθετα, η ίδια φαίνεται να επιλέγει να κρατά ζωντανή αυτή την πλευρά του χαρακτήρα της, ακόμα και όσο μεγαλώνει.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ Κατερίνα Γερονικολού
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