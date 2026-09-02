Celeb World 02.09.2026

Η συγκινητική ανάρτηση της Ζέτας Δούκα για τη γιορτή της κόρης της

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Η ηθοποιός γιόρτασε την κόρη της με μια τρυφερή ανάρτηση και αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το όνομά της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ζέτα Δούκα ευχήθηκε στην κόρη της, Θάλεια, για την ονομαστική της εορτή με συγκινητική ανάρτηση.
  • Η επιλογή του ονόματος "Θάλεια" έγινε με τυχαίο τρόπο, καθώς το μωρό επέλεξε το χαρτί με το όνομα.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε πώς η κόρη της έχει κάνει τη ζωή τους πιο πολύχρωμη και ενδιαφέρουσα.
  • Η Θάλεια γεμίζει τη ζωή τους με γέλιο, καλοσύνη, ερωτήσεις, χορό και τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ζέτα Δούκα έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς η κόρη της, Θάλεια, είχε την ονομαστική της εορτή και η γνωστή ηθοποιός θέλησε να της ευχηθεί με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο. Μέσα από μια προσωπική ανάρτηση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια για το πώς αποφασίστηκε το όνομα της κόρης της, αποκαλύπτοντας πως η επιλογή έγινε με έναν τρόπο που μοιάζει σχεδόν… μοιραίος. Παράλληλα, μίλησε με λόγια γεμάτα αγάπη για τη μικρή της, περιγράφοντας όλα εκείνα που έχει φέρει στη ζωή της από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο.

Άνθρωποι κάνουν βουτιές από βράχια στη θάλασσα, ενώ η Ζέτα Δούκα μοιράζεται στιγμές από τη γιορτή της κόρης της.
https://www.instagram.com/zetadouka/

Όπως εξήγησε η ίδια στην ανάρτησή της: «Οταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού . Το έμαθα όταν γεννήθηκε . Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα .
Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό , βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί , και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα «Θάλεια». Ετσι την φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε , με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει! Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα , πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλωσύνη , ερωτήσεις , αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι. Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε. Σ αγαπώ Θάλεια ».

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Η ιστορία που μοιράστηκε η Ζέτα Δούκα έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Η ίδια και ο πατέρας της μικρής είχαν προετοιμάσει τα ονόματα που είχαν ξεχωρίσει, όμως τελικά ήταν το ίδιο το μωρό που, με μια μικρή κίνηση, έδωσε την αφορμή για την τελική επιλογή. Από εκείνη την πρώτη ημέρα, η μικρή πήρε το όνομα Θάλεια και έτσι τη φώναζαν από την αρχή. Μια οικογενειακή ανάμνηση που, όπως φαίνεται, έχει παραμείνει πολύ ζωντανή για τη γνωστή ηθοποιό.

Δύο πέτρες, μία σε σχήμα καρδιάς, στην παραλία, ως μέρος της συγκινητικής ανάρτησης της Ζέτας Δούκα για τη γιορτή της κόρης της.
https://www.instagram.com/zetadouka/
Η Ζέτα Δούκα και η κόρη της απολαμβάνουν τη θάλασσα και τον ήλιο σε συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή της.
https://www.instagram.com/zetadouka/

Με αφορμή την ονομαστική εορτή της Θάλειας, η Ζέτα Δούκα θέλησε να της ευχηθεί δημόσια και να περιγράψει με τον δικό της τρόπο όσα σημαίνει η κόρη της για την ίδια και την οικογένειά τους. Η Θάλεια, όπως γράφει η ηθοποιός, κάνει τη ζωή τους πιο «πολύχρωμη» και ενδιαφέρουσα, ενώ την κρατά διαρκώς σε εγρήγορση. Το γέλιο, η καλοσύνη, οι ερωτήσεις, ο χορός και το τραγούδι είναι πλέον αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινότητάς τους.

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Ζέτα Δούκα
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