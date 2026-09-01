Celeb World 01.09.2026

Η συγκινητική ανάρτηση της Victoria Beckham για τα γενέθλια του γιου της

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Ο Romeo Beckham έγινε 24 ετών και η Victoria Beckham του ευχήθηκε με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Victoria Beckham ευχήθηκε δημόσια στον γιο της Romeo για τα 24α γενέθλιά του.
  • Η Victoria μοιράστηκε οικογενειακές φωτογραφίες και μίλησε για τον χαρακτήρα του Romeo.
  • Ο David Beckham εξέφρασε επίσης την υπερηφάνεια του για τον γιο του.
  • Το fashion και beauty brand της Victoria Beckham κατέγραψε λειτουργικά κέρδη για πρώτη φορά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Victoria Beckham έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς η 1η Σεπτεμβρίου έφερε στη ζωή της όχι μία, αλλά δύο σημαντικές αφορμές για γιορτή. Από τη μία πλευρά, ο γιος της Romeo Beckham συμπλήρωσε τα 24 του χρόνια και η διάσημη μητέρα του θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές ιδιαίτερες οικογενειακές στιγμές.

victoria_beckham_saten_forema
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Από την άλλη, η επιχειρηματική της πορεία φαίνεται πως περνά σε μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική φάση, αφού το ομώνυμο fashion και beauty brand της κατέγραψε για πρώτη φορά λειτουργικά κέρδη, ύστερα από 18 χρόνια προσπάθειας. Έτσι, αν παρακολουθείς την πορεία της Victoria Beckham από τα χρόνια των Spice Girls μέχρι τη σημερινή της θέση στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, βλέπεις μια γυναίκα που συνεχίζει να επενδύει τόσο στην οικογένειά της όσο και στο επαγγελματικό της όραμα.

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Η τρυφερή ανάρτηση της Victoria για τα 24α γενέθλια του Romeo

Η Victoria Beckham επέλεξε το Instagram για να ευχηθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο γιο της, Romeo Beckham, ο οποίος γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του. Η σχεδιάστρια μοιράστηκε ένα carousel με φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο της Victoria μαζί με τον Romeo, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζονται η Victoria και ο David Beckham μαζί με τον γιο τους.

«Έχεις τη μεγαλύτερη καρδιά»: Τα συγκινητικά λόγια της Victoria στον γιο της

Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν ιδιαίτερα προσωπικό και γεμάτο τρυφερότητα. Η Victoria στάθηκε στον χαρακτήρα του Romeo, περιγράφοντάς τον ως έναν νέο άνθρωπο με τεράστιο χαμόγελο και ακόμη μεγαλύτερη καρδιά. Η ίδια εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τον άνθρωπο που έχει εξελιχθεί, υπογραμμίζοντας την ευγένεια, την καλοσύνη και τον σεβασμό που δείχνει στους γύρω του.

Ο Brooklyn Beckham φοράει ποδιά και κρατάει βασιλικό, σε ανάρτηση για τα γενέθλιά του.
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

«Romeo, έχεις το μεγαλύτερο χαμόγελο και ακόμη μεγαλύτερη καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά η Victoria, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη ολόκληρης της οικογένειας. Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια απλή αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική ευχή: «Happy Birthday @romeobeckham we love you».

Η Victoria Beckham γιορτάζει τα γενέθλια του γιου της με συγκινητική ανάρτηση και οικογενειακή φωτογραφία.
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Ο David Beckham γιορτάζει τον γιο του με μια ξεχωριστή ευχή

Τα γενέθλια του Romeo δεν πέρασαν φυσικά απαρατήρητα από τον David Beckham. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και πατέρας του Romeo έστειλε και εκείνος το δικό του μήνυμα μέσα από το Instagram, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον γιο του. Ο David εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τον χαρακτήρα του Romeo, χαρακτηρίζοντάς τον γλυκό, ευγενικό και έναν πραγματικά υπέροχο νέο άνθρωπο. Η οικογένεια Beckham έχει άλλωστε συνηθίσει να μοιράζεται σημαντικές στιγμές στα social media, με τα γενέθλια των παιδιών να αποτελούν συχνά αφορμή για δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης.

Και κάπως έτσι, τα 24α γενέθλια του Romeo Beckham δεν ήταν η μοναδική αφορμή για γιορτή στο σπίτι των Beckham. Η Victoria είχε έναν ακόμη λόγο να αισθάνεται περήφανη, αυτή τη φορά για ένα επαγγελματικό εγχείρημα που χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

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David Beckham romeo bechkam Victoria Bechkam ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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