Celeb World 01.09.2026

Rosalía: Το photo dump από το Μεξικό είναι γεμάτο νέα obsessions

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rosalía ολοκλήρωσε το LUX Tour 2026 στο Μεξικό και αποκάλυψε μέσα από ένα photo dump όλα όσα έγιναν τα νέα της obsessions
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rosalía ταξίδεψε στο Μεξικό για το LUX Tour 2026, παίζοντας σε Guadalajara, Monterrey και Mexico City.
  • Η τραγουδίστρια εντυπωσιάστηκε από τις tribal boots, ένα iconic κομμάτι της μεξικανικής κουλτούρας.
  • Η Rosalía έδειξε ενδιαφέρον για την Paquita la del Barrio και τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης μουσικής.
  • Το ταξίδι της περιλάμβανε επίσης spicy snacks, γλυκά και επισκέψεις σε cafés της Mexico City.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía αποχαιρέτησε το Μεξικό με ένα photo dump γεμάτο χρώμα, μουσική, street style και αρκετές… spicy εκπλήξεις. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη χώρα για τις ανάγκες του LUX Tour 2026, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε Guadalajara, Monterrey και Mexico City, όμως φαίνεται πως βρήκε αρκετό χρόνο και για να γνωρίσει καλύτερα την τοπική κουλτούρα.

Η Rosalía με εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μεξικό, κρατώντας μικρόφωνο, σε σκηνή με καπνό και φωτισμό.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/ 

Λίγο πριν φύγει, η Rosalía ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασε εκεί και αποκάλυψε μερικά από τα πράγματα που της κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Από ιδιαίτερα fashion pieces μέχρι παραδοσιακά γλυκά και snacks με αρκετό chili, το ταξίδι της είχε λίγο από όλα.

Διάβασε επίσης: Lionel Richie: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μετά από συναυλία στο St. Louis

«MÉXICO GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η παραμονή της δεν περιορίστηκε μόνο στις συναυλίες. Μάλιστα, ανάμεσα στις νέες της εμμονές φαίνεται πως βρίσκεται πλέον ένα αρκετά iconic κομμάτι της μεξικανικής κουλτούρας: οι tribal boots.

Η Rosalía απολαμβάνει ένα ρόφημα στο Μεξικό, φορώντας μίνι φούστα και εντυπωσιακά γαλάζια παπούτσια.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Οι ιδιαίτερες tribal boots φαίνεται πως κέρδισαν αμέσως την προσοχή της. Πρόκειται για τις εντυπωσιακές μυτερές μπότες που έχουν συνδεθεί με το tribal guarachero και ξεχωρίζουν για το υπερβολικά μακρύ, καμπυλωτό τους σχήμα.

Η Rosalía χαλαρώνει στο κρεβάτι κάτω από μια κουβέρτα με δικές της φωτογραφίες, μέρος του photo dump από το Μεξικό.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Η Rosalía όχι μόνο τις φόρεσε, αλλά τις έκανε πρωταγωνίστριες σε αρκετές από τις φωτογραφίες της. Και επειδή μιλάμε για μία από τις πιο fashion-forward pop stars, δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο item να κάνει σύντομα την εμφάνισή του και σε κάποιο από τα επόμενα looks της.

Το music crush της Rosalía είναι η Paquita la del Barrio

Το ταξίδι της είχε φυσικά και έντονο music στοιχείο. Η Rosalía έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Paquita la del Barrio, ενώ φαίνεται πως ενθουσιάστηκε και από τον πιο παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί η μουσική στους δρόμους της Mexico City.

Η Rosalía μοιράζεται νέες φωτογραφίες από το Μεξικό, δείχνοντας τις τελευταίες της obsessions με στυλ.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Σε μία από τις φωτογραφίες της μάλιστα απαθανάτισε ένα σημείο όπου πωλούνταν CD, αποδεικνύοντας ότι η τραγουδίστρια δεν έμεινε μόνο στα τουριστικά highlights, αλλά θέλησε να εξερευνήσει και πιο αυθεντικές πλευρές της πόλης.

Και φυσικά… spicy snacks

Από το Mexico dump δεν θα μπορούσε να λείπει το μεξικανικό φαγητό. Η Rosalía μοιράστηκε εικόνες από γλυκά και snacks της χώρας, με ιδιαίτερη θέση να έχουν εκείνα που συνδυάζουν chili και lime.

Η Rosalía ποζάρει στο κρεβάτι με λευκό κορμάκι και μπότες, αποκαλύπτοντας νέες obsessions από το Μεξικό.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Παράλληλα, έκανε βόλτες σε δημοφιλείς περιοχές της Mexico City και επισκέφθηκε cafés, απολαμβάνοντας μερικές πιο χαλαρές στιγμές ανάμεσα στα shows. Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες συναυλίες, η Rosalía έφυγε από το Μεξικό με ένα γεμάτο camera roll και, όπως όλα δείχνουν, αρκετές νέες εμμονές.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Rosalia
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

01.09.2026
Επόμενο
Ολοκληρώθηκε το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Beyond Borders»

Ολοκληρώθηκε το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Beyond Borders»

01.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του
Celeb News

12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του

03.09.2026
Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton
Celeb News

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

02.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς