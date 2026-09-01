Rosalía: Το photo dump από το Μεξικό είναι γεμάτο νέα obsessions

Η Rosalía ολοκλήρωσε το LUX Tour 2026 στο Μεξικό και αποκάλυψε μέσα από ένα photo dump όλα όσα έγιναν τα νέα της obsessions

Με μια ματιά Η Rosalía ταξίδεψε στο Μεξικό για το LUX Tour 2026, παίζοντας σε Guadalajara, Monterrey και Mexico City.

Η τραγουδίστρια εντυπωσιάστηκε από τις tribal boots, ένα iconic κομμάτι της μεξικανικής κουλτούρας.

Η Rosalía έδειξε ενδιαφέρον για την Paquita la del Barrio και τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης μουσικής.

Το ταξίδι της περιλάμβανε επίσης spicy snacks, γλυκά και επισκέψεις σε cafés της Mexico City. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía αποχαιρέτησε το Μεξικό με ένα photo dump γεμάτο χρώμα, μουσική, street style και αρκετές… spicy εκπλήξεις. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη χώρα για τις ανάγκες του LUX Tour 2026, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε Guadalajara, Monterrey και Mexico City, όμως φαίνεται πως βρήκε αρκετό χρόνο και για να γνωρίσει καλύτερα την τοπική κουλτούρα.

Λίγο πριν φύγει, η Rosalía ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασε εκεί και αποκάλυψε μερικά από τα πράγματα που της κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Από ιδιαίτερα fashion pieces μέχρι παραδοσιακά γλυκά και snacks με αρκετό chili, το ταξίδι της είχε λίγο από όλα.

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«MÉXICO GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η παραμονή της δεν περιορίστηκε μόνο στις συναυλίες. Μάλιστα, ανάμεσα στις νέες της εμμονές φαίνεται πως βρίσκεται πλέον ένα αρκετά iconic κομμάτι της μεξικανικής κουλτούρας: οι tribal boots.

Οι ιδιαίτερες tribal boots φαίνεται πως κέρδισαν αμέσως την προσοχή της. Πρόκειται για τις εντυπωσιακές μυτερές μπότες που έχουν συνδεθεί με το tribal guarachero και ξεχωρίζουν για το υπερβολικά μακρύ, καμπυλωτό τους σχήμα.

Η Rosalía όχι μόνο τις φόρεσε, αλλά τις έκανε πρωταγωνίστριες σε αρκετές από τις φωτογραφίες της. Και επειδή μιλάμε για μία από τις πιο fashion-forward pop stars, δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο item να κάνει σύντομα την εμφάνισή του και σε κάποιο από τα επόμενα looks της.

Το music crush της Rosalía είναι η Paquita la del Barrio

Το ταξίδι της είχε φυσικά και έντονο music στοιχείο. Η Rosalía έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Paquita la del Barrio, ενώ φαίνεται πως ενθουσιάστηκε και από τον πιο παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί η μουσική στους δρόμους της Mexico City.

Σε μία από τις φωτογραφίες της μάλιστα απαθανάτισε ένα σημείο όπου πωλούνταν CD, αποδεικνύοντας ότι η τραγουδίστρια δεν έμεινε μόνο στα τουριστικά highlights, αλλά θέλησε να εξερευνήσει και πιο αυθεντικές πλευρές της πόλης.

Και φυσικά… spicy snacks

Από το Mexico dump δεν θα μπορούσε να λείπει το μεξικανικό φαγητό. Η Rosalía μοιράστηκε εικόνες από γλυκά και snacks της χώρας, με ιδιαίτερη θέση να έχουν εκείνα που συνδυάζουν chili και lime.

Παράλληλα, έκανε βόλτες σε δημοφιλείς περιοχές της Mexico City και επισκέφθηκε cafés, απολαμβάνοντας μερικές πιο χαλαρές στιγμές ανάμεσα στα shows. Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες συναυλίες, η Rosalía έφυγε από το Μεξικό με ένα γεμάτο camera roll και, όπως όλα δείχνουν, αρκετές νέες εμμονές.

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