Celeb World 01.09.2026

Η Αναστασία φορά μπλούζα της αγαπημένης της ηρωίδας Disney και είναι ολόιδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αναστασία πόζαρε φορώντας μπλούζα με την Pocahontas και η ομοιότητα με την αγαπημένη Disney ηρωίδα είναι εντυπωσιακή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία μοιράστηκε φωτογραφίες από το καλοκαίρι, φορώντας μπλούζα με την Pocahontas.
  • Η ομοιότητα της τραγουδίστριας με την ηρωίδα της Disney προκάλεσε σχόλια.
  • Η Αναστασία απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού πριν τον Σεπτέμβριο.
  • Έστειλε αισιόδοξο μήνυμα για νέες αρχές, στόχους και όνειρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, όμως η Αναστασία φαίνεται πως κρατά μαζί της τις πιο όμορφες στιγμές του. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα νέο φωτογραφικό carousel στο Instagram, με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της ημέρες, και ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε μία που ξεχώρισε αμέσως. Η ίδια ποζάρει φορώντας μια μπλούζα με την Pocahontas, την αγαπημένη ηρωίδα της Disney, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά iconic.

Η Αναστασία με μπλούζα της αγαπημένης της ηρωίδας Disney, μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Η ομοιότητα ανάμεσα στην Αναστασία και την animated ηρωίδα δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η φωτογραφία μοιάζει σχεδόν σαν ένα μικρό Disney throwback. Με το καλοκαιρινό mood να είναι ακόμη εκεί, η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες της σεζόν πριν κάνει το δικό της restart για τον Σεπτέμβριο.

Διάβασε επίσης: LOCA: Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με τη παγκόσμια superstar Anitta!

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αναστασία έκανε έναν μικρό απολογισμό του καλοκαιριού, γράφοντας πως ήταν «ένα από τα καλοκαίρια που πέρασαν πολύ γρήγορα». Παράλληλα, μοιράστηκε με τους followers της ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις αλλαγές και τις νέες αρχές που φέρνει κάθε καινούργιος μήνας.

Η Αναστασία φοράει μπλούζα με την ηρωίδα Disney Ποκαχόντας, δείχνοντας την αγάπη της για την αγαπημένη της ηρωίδα.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

«Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως κάθε νέα αρχή μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατά και να ξεκινήσουμε ξανά, ακόμη πιο δυνατοί.

Η Αναστασία με μπλούζα Disney και μακιγιάζ, ποζάρει μέσα σε αυτοκίνητο με φόντο τοπίο.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Η τραγουδίστρια έδωσε μάλιστα το δικό της motivational touch στο post, ευχόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους ο νέος μήνας να είναι γεμάτος στόχους, όνειρα, μουσική, δημιουργία και ανθρώπους που τους αγαπούν πραγματικά.

Η Αναστασία με μπούκλες στα μαλλιά και μπλούζα "model #1" ποζάρει στον καθρέφτη.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

«Από Σεπτέμβρη, ξανά από την αρχή, αλλά όλα αλλιώς»

Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε με μια φράση που ταιριάζει απόλυτα στο September mood: «Από Σεπτέμβρη, ξανά από την αρχή, αλλά όλα αλλιώς».

Η Αναστασία προέτρεψε παράλληλα τους followers της να γεμίζουν τις ημέρες τους με όσα τους κάνουν να νιώθουν όμορφα και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να τους κάνει να πιστέψουν ότι τα όνειρά τους είναι μεγαλύτερα από τους ίδιους.

Η Αναστασία ποζάρει στην παραλία με μαγιό, δείχνοντας τη χαρά της με υψωμένο χέρι.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε καλοκαιρινές φωτογραφίες, θάλασσα και ένα cute Disney moment με την Pocahontas, η Αναστασία είπε το δικό της «καλό καλοκαίρι» και υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με θετική διάθεση, νέα όνειρα και… restart mode.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Pocahontas Αναστασία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σάκης Ρουβάς: Η φωτογραφία στη Σίφνο με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη που ξεχώρισε

Σάκης Ρουβάς: Η φωτογραφία στη Σίφνο με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη που ξεχώρισε

01.09.2026
Επόμενο
Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

01.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton
Celeb News

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

02.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

02.09.2026
Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της: Τι συνέβη στο αστέρι της Dolly Parton
Celeb News

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της: Τι συνέβη στο αστέρι της Dolly Parton

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς