Η Αναστασία φορά μπλούζα της αγαπημένης της ηρωίδας Disney και είναι ολόιδια

Η Αναστασία πόζαρε φορώντας μπλούζα με την Pocahontas και η ομοιότητα με την αγαπημένη Disney ηρωίδα είναι εντυπωσιακή

Με μια ματιά Η Αναστασία μοιράστηκε φωτογραφίες από το καλοκαίρι, φορώντας μπλούζα με την Pocahontas.

Η ομοιότητα της τραγουδίστριας με την ηρωίδα της Disney προκάλεσε σχόλια.

Η Αναστασία απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού πριν τον Σεπτέμβριο.

Έστειλε αισιόδοξο μήνυμα για νέες αρχές, στόχους και όνειρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, όμως η Αναστασία φαίνεται πως κρατά μαζί της τις πιο όμορφες στιγμές του. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα νέο φωτογραφικό carousel στο Instagram, με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της ημέρες, και ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε μία που ξεχώρισε αμέσως. Η ίδια ποζάρει φορώντας μια μπλούζα με την Pocahontas, την αγαπημένη ηρωίδα της Disney, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά iconic.

Η ομοιότητα ανάμεσα στην Αναστασία και την animated ηρωίδα δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η φωτογραφία μοιάζει σχεδόν σαν ένα μικρό Disney throwback. Με το καλοκαιρινό mood να είναι ακόμη εκεί, η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες της σεζόν πριν κάνει το δικό της restart για τον Σεπτέμβριο.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αναστασία έκανε έναν μικρό απολογισμό του καλοκαιριού, γράφοντας πως ήταν «ένα από τα καλοκαίρια που πέρασαν πολύ γρήγορα». Παράλληλα, μοιράστηκε με τους followers της ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις αλλαγές και τις νέες αρχές που φέρνει κάθε καινούργιος μήνας.

«Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως κάθε νέα αρχή μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατά και να ξεκινήσουμε ξανά, ακόμη πιο δυνατοί.

Η τραγουδίστρια έδωσε μάλιστα το δικό της motivational touch στο post, ευχόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους ο νέος μήνας να είναι γεμάτος στόχους, όνειρα, μουσική, δημιουργία και ανθρώπους που τους αγαπούν πραγματικά.

«Από Σεπτέμβρη, ξανά από την αρχή, αλλά όλα αλλιώς»

Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε με μια φράση που ταιριάζει απόλυτα στο September mood: «Από Σεπτέμβρη, ξανά από την αρχή, αλλά όλα αλλιώς».

Η Αναστασία προέτρεψε παράλληλα τους followers της να γεμίζουν τις ημέρες τους με όσα τους κάνουν να νιώθουν όμορφα και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να τους κάνει να πιστέψουν ότι τα όνειρά τους είναι μεγαλύτερα από τους ίδιους.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε καλοκαιρινές φωτογραφίες, θάλασσα και ένα cute Disney moment με την Pocahontas, η Αναστασία είπε το δικό της «καλό καλοκαίρι» και υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με θετική διάθεση, νέα όνειρα και… restart mode.

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