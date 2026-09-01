Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

Ο Drake έκανε tease ένα πιθανό remix του «Choosin’ Texas» της Ella Langley κατά τη διάρκεια DJ set στο Toronto

Με μια ματιά Ο Drake έπαιξε ένα snippet από πιθανό remix του "Choosin' Texas" της Ella Langley.

Ο Drake άλλαξε τη λέξη "cowboy" σε "cowgirl" στο ρεφρέν του τραγουδιού.

Ο Drake έχει δείξει δημόσια θαυμασμό για την Ella Langley και το songwriting της.

Το πιθανό collab θα συνδυάσει country με hip-hop/R&B, ενισχύοντας την καριέρα της Langley. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake φαίνεται πως έχει βάλει για τα καλά το country στο radar του και το τελευταίο του μουσικό tease έχει κάνει τους fans να μιλούν για μια πιθανή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια DJ set που έκανε στο Toronto, ο rapper έδωσε μια πρώτη γεύση από ένα πιθανό remixτου «Choosin’ Texas» της Ella Langley, ενός τραγουδιού που αυτή την περίοδο βρίσκεται πολύ ψηλά στα charts.

Το snippet που ακούστηκε δείχνει τον Drake να δίνει στο κομμάτι τη δική του χαρακτηριστική, πιο μελαγχολική R&B αισθητική. Μάλιστα, στο ρεφρέν φαίνεται να αλλάζει τη λέξη «cowboy» σε «cowgirl», προσαρμόζοντας έτσι το hit της Ella Langley στο δικό του ύφος.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για επίσημο remix που θα κυκλοφορήσει σύντομα ή αν ο Drake απλώς δοκιμάζει μια διαφορετική μουσική κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι μεγάλο, αφού ο καλλιτέχνης έχει αφήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά hints ότι θέλει να πειραματιστεί περισσότερο με τον country ήχο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Drake δείχνει ενδιαφέρον για την Ella Langley. Τον Αύγουστο είχε αποθεώσει δημόσια τη country star, χαρακτηρίζοντας το songwriting της ως «goated pen», ενώ λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε σε συναυλία της στο North Little Rock του Arkansas.

Ο Drake παρακολούθησε το live από luxury box μαζί με τον ERNEST και φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το «Choosin’ Texas». Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και backstage φωτογραφία των δύο καλλιτεχνών, κάνοντας τις φήμες για πιθανή συνεργασία ακόμη πιο έντονες.

Η Langley, από την πλευρά της, έχει δείξει ότι είναι επίσης fan του Drake. Σε TikTok είχε χρησιμοποιήσει το «HYFR» των Drake και Lil Wayne, ενώ η πιθανή συνεργασία τους θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα σε country και hip-hop/R&B.

Ο Drake φλερτάρει όλο και περισσότερο με το country

Το ενδιαφέρον του Drake για το συγκεκριμένο είδος δεν είναι καινούργιο. Τον Μάιο είχε ήδη πειραματιστεί με country στοιχεία στο «Rusty Intro» του HABIBTI, όπου τραγούδησε πάνω από acoustic guitar.

Για την Ella Langley, ένα πιθανό collab με τον Drake θα ερχόταν σε μια περίοδο που η καριέρα της βρίσκεται σε ξεκάθαρη άνοδο. Εκτός από το «Choosin’ Texas», έχει αυτή την περίοδο και το «Jaded» με τον Koe Wetzel στο No. 22 του Billboard Hot 100, ενώ το «Hell at Night» με τον BigXthaPlug είχε φτάσει στο No. 26.

Την ίδια στιγμή, ο Drake φαίνεται να κοιτάζει ήδη προς το επόμενο κεφάλαιο της δικής του μουσικής πορείας, έχοντας αφήσει hints για νέο project με τίτλο «Fear of Missing Out». Αν το remix του «Choosin’ Texas» γίνει τελικά πραγματικότητα, θα είναι σίγουρα μία από τις πιο απρόβλεπτες συνεργασίες της χρονιάς.

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