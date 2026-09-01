Μουσική 01.09.2026

Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Drake έκανε tease ένα πιθανό remix του «Choosin’ Texas» της Ella Langley κατά τη διάρκεια DJ set στο Toronto
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Drake έπαιξε ένα snippet από πιθανό remix του "Choosin' Texas" της Ella Langley.
  • Ο Drake άλλαξε τη λέξη "cowboy" σε "cowgirl" στο ρεφρέν του τραγουδιού.
  • Ο Drake έχει δείξει δημόσια θαυμασμό για την Ella Langley και το songwriting της.
  • Το πιθανό collab θα συνδυάσει country με hip-hop/R&B, ενισχύοντας την καριέρα της Langley.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake φαίνεται πως έχει βάλει για τα καλά το country στο radar του και το τελευταίο του μουσικό tease έχει κάνει τους fans να μιλούν για μια πιθανή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια DJ set που έκανε στο Toronto, ο rapper έδωσε μια πρώτη γεύση από ένα πιθανό remixτου «Choosin’ Texas» της Ella Langley, ενός τραγουδιού που αυτή την περίοδο βρίσκεται πολύ ψηλά στα charts.

Ο ράπερ Drake σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/drake

Το snippet που ακούστηκε δείχνει τον Drake να δίνει στο κομμάτι τη δική του χαρακτηριστική, πιο μελαγχολική R&B αισθητική. Μάλιστα, στο ρεφρέν φαίνεται να αλλάζει τη λέξη «cowboy» σε «cowgirl», προσαρμόζοντας έτσι το hit της Ella Langley στο δικό του ύφος.

Διάβασε επίσης: Η επίσημη θέση των KATSEYE σχετικά με τη συμμετοχή της Sophia Laforteza στο tour

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για επίσημο remix που θα κυκλοφορήσει σύντομα ή αν ο Drake απλώς δοκιμάζει μια διαφορετική μουσική κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι μεγάλο, αφού ο καλλιτέχνης έχει αφήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά hints ότι θέλει να πειραματιστεί περισσότερο με τον country ήχο.

Ο Drake με πλεξούδες και τζιν γιλέκο μπροστά από φωτισμένη πισίνα τη νύχτα.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Drake δείχνει ενδιαφέρον για την Ella Langley. Τον Αύγουστο είχε αποθεώσει δημόσια τη country star, χαρακτηρίζοντας το songwriting της ως «goated pen», ενώ λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε σε συναυλία της στο North Little Rock του Arkansas.

Ο Drake παρακολούθησε το live από luxury box μαζί με τον ERNEST και φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το «Choosin’ Texas». Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και backstage φωτογραφία των δύο καλλιτεχνών, κάνοντας τις φήμες για πιθανή συνεργασία ακόμη πιο έντονες.

Η Ella Langley με εντυπωσιακό φόρεμα, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «Choosin’ Texas» και την είσοδό της σε ένα elite club.
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Η Langley, από την πλευρά της, έχει δείξει ότι είναι επίσης fan του Drake. Σε TikTok είχε χρησιμοποιήσει το «HYFR» των Drake και Lil Wayne, ενώ η πιθανή συνεργασία τους θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα σε country και hip-hop/R&B.

Ο Drake φλερτάρει όλο και περισσότερο με το country

Το ενδιαφέρον του Drake για το συγκεκριμένο είδος δεν είναι καινούργιο. Τον Μάιο είχε ήδη πειραματιστεί με country στοιχεία στο «Rusty Intro» του HABIBTI, όπου τραγούδησε πάνω από acoustic guitar.

Ο ράπερ Drake σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/drake/

Για την Ella Langley, ένα πιθανό collab με τον Drake θα ερχόταν σε μια περίοδο που η καριέρα της βρίσκεται σε ξεκάθαρη άνοδο. Εκτός από το «Choosin’ Texas», έχει αυτή την περίοδο και το «Jaded» με τον Koe Wetzel στο No. 22 του Billboard Hot 100, ενώ το «Hell at Night» με τον BigXthaPlug είχε φτάσει στο No. 26.

Η Ella Langley με εντυπωσιακά κοσμήματα, μετά την επιτυχία του «Choosin’ Texas» που την έφερε δίπλα σε θρύλους.
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Την ίδια στιγμή, ο Drake φαίνεται να κοιτάζει ήδη προς το επόμενο κεφάλαιο της δικής του μουσικής πορείας, έχοντας αφήσει hints για νέο project με τίτλο «Fear of Missing Out». Αν το remix του «Choosin’ Texas» γίνει τελικά πραγματικότητα, θα είναι σίγουρα μία από τις πιο απρόβλεπτες συνεργασίες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Drake Ella Langley
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αναστασία φορά μπλούζα της αγαπημένης της ηρωίδας Disney και είναι ολόιδια

Η Αναστασία φορά μπλούζα της αγαπημένης της ηρωίδας Disney και είναι ολόιδια

01.09.2026
Επόμενο
Rosalía: Το photo dump από το Μεξικό είναι γεμάτο νέα obsessions

Rosalía: Το photo dump από το Μεξικό είναι γεμάτο νέα obsessions

01.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ΟΑΚΑ και νέο hit – Όλα όσα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ΟΑΚΑ και νέο hit – Όλα όσα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο

03.09.2026
Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα
Μουσικά Νέα

Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα

02.09.2026
«Η αλήθεια επικράτησε»: Η Lizzo κέρδισε μια σημαντική δικαστική μάχη
Μουσικά Νέα

«Η αλήθεια επικράτησε»: Η Lizzo κέρδισε μια σημαντική δικαστική μάχη

02.09.2026
Καίτη Γαρμπή: Πού θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή: Πού θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα

02.09.2026
KATSEYE: Το «Pinky up» έγινε σοκολάτα και honestly… we’re obsessed
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Το «Pinky up» έγινε σοκολάτα και honestly… we’re obsessed

02.09.2026
Ο George Michael επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια μετά – Δες το trailer του «Faith Tour»
Μουσικά Νέα

Ο George Michael επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια μετά – Δες το trailer του «Faith Tour»

02.09.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Ψεύτης» έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει – Πότε έρχεται επίσημα
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Ψεύτης» έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει – Πότε έρχεται επίσημα

02.09.2026
Η Dua Lipa ετοιμάζει το 4o album της; Οι νέες φωτογραφίες από το στούντιο
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa ετοιμάζει το 4o album της; Οι νέες φωτογραφίες από το στούντιο

02.09.2026
Ατύχημα στη συναυλία του Ed Sheeran – Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου
Μουσικά Νέα

Ατύχημα στη συναυλία του Ed Sheeran – Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου

02.09.2026
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς