ΗΘΕ 2026: Αυτά είναι τα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί

Με μια ματιά Η ΗΘΕ 2026 θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού με ελεύθερη είσοδο.

Έχουν ανακοινωθεί οι καλλιτέχνες Ελένη Φουρέιρα, Akyllas, Elize, Evangelia και Anastasia.

Το line up συνδυάζει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, από pop και urban μέχρι ελληνικά στοιχεία.

Η εκδήλωση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ο Σεπτέμβριος σου φαίνεται λίγο πιο δύσκολος επειδή το καλοκαίρι τελειώνει, η ΗΘΕ 2026 έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να σου θυμίσει ότι η καλοκαιρινή διάθεση μπορεί να κρατήσει λίγο ακόμη. Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, κόσμο και μεγάλα ονόματα, σε ένα event που μέχρι στιγμής έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον με το line up του. Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος που αξίζει να το σημειώσεις από τώρα στο ημερολόγιό σου: η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η ΗΘΕ 2026 επιστρέφει με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες και καλλιτέχνες που αυτή την περίοδο βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί η Ελένη Φουρέιρα, ο Akyllas, η Elize, η Evangelia και η Anastasia, δημιουργώντας μια παρέα επί σκηνής που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

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Η Ελένη Φουρέιρα έρχεται για να ανεβάσει τη θερμοκρασία

Αν υπάρχει ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αυτό είναι η Ελένη Φουρέιρα. Η pop star έχει συνδέσει το όνομά της με μεγάλα live, εντυπωσιακές εμφανίσεις και τραγούδια που δύσκολα μένουν εκτός playlist. Η παρουσία της στην ΗΘΕ 2026 είναι από μόνη της ένας καλός λόγος για να βρεθείς στην Πλατεία Νερού στις 18 Σεπτεμβρίου. Και αν έχεις διάθεση για χορό, sing along και ένα live γεμάτο ενέργεια, μάλλον ξέρεις ήδη πού πρέπει να είσαι.

Ο Akylas φέρνει το δικό του urban στοιχείο

Στο line up βρίσκεται και ο Akylas, προσθέτοντας μια διαφορετική μουσική ενέργεια στη βραδιά. Το urban στοιχείο συναντά την pop αισθητική και δημιουργεί ένα πρόγραμμα που δεν μένει σε έναν μόνο ήχο. Αυτό είναι και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της ΗΘΕ 2026: μπορείς να ακούσεις διαφορετικούς καλλιτέχνες και να περάσεις από το ένα μουσικό mood στο άλλο μέσα στην ίδια βραδιά.

Η Evangelia επιστρέφει με το ξεχωριστό της vibe

Η Evangelia έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της μουσική ταυτότητα, συνδυάζοντας pop ήχους με ελληνικά στοιχεία και μια έντονα προσωπική αισθητική. Η συμμετοχή της στην ΗΘΕ 2026 προσθέτει ακόμη ένα διαφορετικό χρώμα στο πρόγραμμα και δίνει στη βραδιά έναν ήχο που μπορεί να σε κάνει να χορέψεις, να τραγουδήσεις και να μπεις αμέσως στο κλίμα.

Η Anastasia ανεβαίνει στη σκηνή

Από τα ονόματα που έχουν επίσης ανακοινωθεί είναι η Anastasia, μία από τις παρουσίες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Με τη δική της ξεχωριστή φωνή και τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το νεανικό κοινό, η Anastasia έρχεται να συμπληρώσει ένα line up που έχει αρκετές διαφορετικές πλευρές.

Και η Ellize στο line up

Στους μέχρι στιγμής ανακοινωμένους καλλιτέχνες βρίσκεται και η Ellize, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα της ΗΘΕ 2026 και δίνοντας ακόμη μία διαφορετική νότα στη μεγάλη μουσική βραδιά. Και επειδή μιλάμε για ένα event με ελεύθερη είσοδο, η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δελεαστική. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερο προγραμματισμό ή να ψάχνεις εισιτήρια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την ημερομηνία.

18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού

Το ραντεβού έχει ήδη κλειστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Νερού. Η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά events και προσφέρεται ιδανικά για μια μεγάλη βραδιά κάτω από τον αττικό ουρανό. Αν μάλιστα ο καιρός κρατήσει τη γνώριμη καλοκαιρινή διάθεση του Σεπτεμβρίου, τότε το σκηνικό θα είναι ακόμη καλύτερο. Και το σημαντικότερο: η είσοδος είναι ελεύθερη.

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