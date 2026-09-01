«Cozy footwear»: Η Ariana Grande εξηγεί γιατί αλλάζει look στη σκηνή

Η Ariana Grande αφήνει προσωρινά τα ψηλοτάκουνα και εξηγεί στους fans της τι συνέβη λίγο πριν τις τελευταίες συναυλίες της

Με μια ματιά Η Ariana Grande θα εμφανιστεί με άνετα παπούτσια λόγω τραυματισμού στο πόδι.

Ο τραυματισμός είναι ένα βαθύ κόψιμο, όχι διάστρεμμα ή μυϊκός.

Οι συναυλίες της στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθούν κανονικά, παρά τον τραυματισμό.

Η τραγουδίστρια ολοκληρώνει την περιοδεία της «Eternal Sunshine Tour». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande χρειάστηκε να κάνει μια μικρή αλλαγή στο iconic stage look της, όμως τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τη σταματήσει από το να ανέβει στη σκηνή. Η pop star ενημέρωσε τους fans της πως στις τελευταίες συναυλίες της στο Λονδίνο θα εμφανιστεί με πιο άνετα παπούτσια, καθώς αναρρώνει από έναν μικρό τραυματισμό στο πόδι.

Μέσα από το Instagram Story της, η Ariana Grande αποκάλυψε ότι το πόδι της είναι δεμένο και πως θα χρειαστεί να αφήσει προσωρινά στην άκρη τα ψηλοτάκουνα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα βαθύ κόψιμο και όχι για διάστρεμμα ή μυϊκό τραυματισμό, ενώ προειδοποίησε χαριτολογώντας τους fans ότι μπορεί να τη δουν να δυσκολεύεται λίγο να πατήσει το συγκεκριμένο πόδι.

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Παρά τον τραυματισμό, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως οι εμφανίσεις της θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η Ariana Grande βρίσκεται στις τελευταίες ημερομηνίες του «Eternal Sunshine Tour» και δεν θέλησε να αφήσει ένα μικρό setback να αλλάξει τα σχέδιά της, στέλνοντας παράλληλα ένα καθησυχαστικό μήνυμα στους fans της.

«My sweet petals», έγραψε χαρακτηριστικά απευθυνόμενη στους fans της, εξηγώντας πως θα χρειαστεί να φορέσει «cozy footwear» για τη συναυλία της Δευτέρας και πιθανότατα και για την επόμενη. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από τα συνηθισμένα glamorous looks της, όμως αυτή τη φορά προέχει η άνεση και η αποκατάστασή της.

Η ίδια φρόντισε, πάντως, να μην προκαλέσει ανησυχία, τονίζοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης και πως όλα είναι υπό έλεγχο. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, μάλιστα, ανέφερε πως θα είναι «λίγα εκατοστά πιο κοντή» από ό,τι συνήθως, αφού τα ψηλοτάκουνα θα μείνουν εκτός για λίγο.

Οι τελευταίες συναυλίες του «Eternal Sunshine Tour»

Η Ariana Grande ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες την περιοδεία της «Eternal Sunshine», η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο από το Oakland της California. Η τελευταία συναυλία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο O2 Arena του Λονδίνου.

Μετά το τέλος της περιοδείας, η Ariana έχει αφήσει να εννοηθεί πως σκοπεύει να απομακρυνθεί για λίγο από τη δημοσιότητα και τη συνεχή έκθεση. Προς το παρόν, όμως, έχει ακόμη δύο shows μπροστά της και όπως έγραψε η ίδια: «On with the show».

Και κάπως έτσι, ακόμη και με bandaged foot και χωρίς τα αγαπημένα της heels, η Ariana Grande είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την περιοδεία της όπως ακριβώς θέλει: πάνω στη σκηνή και μαζί με τους fans της.

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