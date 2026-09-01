COR: O Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου εγκαινιάζουν τη νέα σκηνή της Ιεράς Οδού

Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στο νέο χώρο COR στην Ιερά Οδό

Με μια ματιά Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου συνεργάζονται για πρώτη φορά επί σκηνής.

Η συνεργασία τους εγκαινιάζει το νέο, υπερσύγχρονο χώρο COR στην Ιερά Οδό.

Το σχήμα συνδυάζει λαϊκή και pop μουσική, με επιτυχίες και εκπλήξεις.

Το COR ανήκει στην επιχειρηματική ομάδα των Ηλία Μαρασούλη και Άγγελου Κοταρίδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ηχηρές και απρόσμενες μουσικές συνεργασίες της νέας σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα είναι πλέον γεγονός. Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους επί σκηνής, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να δώσουν έναν εντελώς διαφορετικό παλμό στη διασκέδαση της πρωτεύουσας.

Το σχήμα φιλοξενείται στο COR, έναν ολοκαίνουργιο, υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας που δημιουργείται στην Ιερά Οδό και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς της πόλης. Το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα φέρει την υπογραφή της γνωστής επιχειρηματικής ομάδας του Ηλία Μαρασούλη και του Άγγελου Κοταρίδη (MK Group of Companies).

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Η επίσημη μάλιστα ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε από την MK Productions με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, καθώς συνδυάστηκε με τις ευχές προς τον δημοφιλή λαϊκό ερμηνευτή για τα γενέθλιά του, δίνοντας επίσημα το σύνθημα για την έναρξη μιας δυναμικής πορείας.

Μια μοναδική χημεία ανάμεσα στο λαϊκό και την pop

Η συνύπαρξη δύο τόσο διαφορετικών αλλά εξίσου αγαπημένων καλλιτεχνών υπόσχεται μια ισορροπημένη μουσική εμπειρία. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, σταθερή αξία στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζει διαχρονικά για τις ερμηνευτικές του ικανότητες, τη σκηνική του παρουσία και τα τραγούδια που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Από την άλλη πλευρά, η Έλενα Παπαρίζου, η «number one» pop star της χώρας με τεράστια πορεία εντός και εκτός συνόρων, διαθέτει ένα πλούσιο ρεπερτόριο που γεφυρώνει με τεράστια επιτυχία την ποπ αισθητική με λαϊκόχρωμες πινελιές.

Τι περιλαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα

Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν ένα προσεγμένο πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες, διασκευές-έκπληξη και στιγμές υψηλής ενέργειας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έναν συνδυασμό δυναμικών λαϊκών κομματιών και ρυθμικών ποπ επιτυχιών σε μια σκηνή σχεδιασμένη ειδικά για να προσφέρει άμεση επαφή και έντονα συναισθήματα. Η πρεμιέρα τους στο COR σηματοδοτεί την έναρξη μιας συναρπαστικής χειμερινής σεζόν, γεμάτη χορό, τραγούδι και αμείωτο κέφι.

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