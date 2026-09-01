«Dai Dai»: Shakira και Burna Boy γράφουν ιστορία με 10 εβδομάδες στην κορυφή

Το «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy συμπλήρωσε 10 εβδομάδες στο Νο.1 του Billboard Global Excl. U.S. και γράφει ιστορία

Με μια ματιά Το τραγούδι «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy συμπλήρωσε 10 εβδομάδες στο Νο.1 του Billboard Global Excl. U.S.

Το «Dai Dai» παραμένει για έβδομη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Global 200.

Το τραγούδι είναι το έβδομο στην ιστορία που παραμένει τουλάχιστον 10 εβδομάδες στο Νο.1 του Billboard Global Excl. U.S.

Το «Dai Dai» συνδέεται με το FIFA World Cup 2026 και έχει γίνει παγκόσμιο hit. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy δεν δείχνει καμία διάθεση να κατέβει από την κορυφή. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με το FIFA World Cup 2026 συνεχίζει να κυριαρχεί στα παγκόσμια charts, αποδεικνύοντας πως το συγκεκριμένο music duo έχει βρει τη συνταγή για ένα πραγματικό global hit.

Το track συμπλήρωσε τη 10η εβδομάδα στο Νο.1 του Billboard Global Excl. U.S., ενώ παραμένει για έβδομη εβδομάδα στην κορυφή και του Billboard Global 200. Με άλλα λόγια, το «Dai Dai» συνεχίζει να ακούγεται παντού και η επιτυχία του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

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Μάλιστα, η επίδοση του τραγουδιού είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς πως το «Dai Dai» έγινε μόλις το έβδομο τραγούδι στην ιστορία που καταφέρνει να παραμείνει τουλάχιστον 10 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Global Excl. U.S. Έτσι, η Shakira και ο Burna Boy μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερα exclusive club μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα global hits των τελευταίων ετών.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται το «Golden» των HUNTR/X, το «APT.» των ROSÉ και Bruno Mars και το «Die With a Smile» των Lady Gaga και Bruno Mars, τραγούδια που επίσης έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στα παγκόσμια charts.

Η επιτυχία του «Dai Dai» έρχεται σε μια σημαντική περίοδο για τη Shakira, η οποία συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Latin pop stars παγκοσμίως. Παράλληλα, ο Burna Boy έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afrobeats, με τη μουσική του να ταξιδεύει πολύ πέρα από τα σύνορα της Αφρικής.

Με το FIFA World Cup 2026 να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής και αθλητικής σκηνής, το «Dai Dai» φαίνεται πως έχει ήδη βρει τη δική του θέση στο soundtrack της διοργάνωσης. Και με 10 εβδομάδες στην κορυφή, μάλλον δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε… «goodbye» στο συγκεκριμένο hit.

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