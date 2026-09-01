Fashion 01.09.2026

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

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Οι πασαρέλες μίλησαν και η έρευνα στις εβδομάδες μόδας αποκαλύπτει τα 5 shoe trends που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Γόβες με ψηλό κουντεπιέ, άνετες και κομψές, πρωταγωνιστούν στα catwalks.
  • Δυναμικά animal prints, όπως snakeskin και λεοπάρ, ανανεώνουν τα φθινοπωρινά outfits.
  • Sexy stiletto boots αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και τον δυναμισμό στις κρύες μέρες.
  • Το μπλε χρώμα στα υποδήματα, από μπαλαρίνες έως μπότες, είναι η πιο παιχνιδιάρικη τάση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι εβδομάδες μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 ολοκληρώθηκαν και οι κορυφαίοι οίκου μόδας έδωσαν το στίγμα τους, αποδεικνύοντας πως τα παπούτσια της νέας σεζόν δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό αξεσουάρ, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που καθορίζει ολόκληρο το look. Ύστερα από ατελείωτες ώρες μελέτης σε κάθε runway show από τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Παρίσι, η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων shoe trends αποκαλύπτει σχέδια που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την πρακτικότητα, δημιουργώντας μια ατελείωτη wish list που ήδη βάζει σε πειρασμό τις fashionistas, ακόμα κι αν το πορτοφόλι μας δεν είναι απολύτως έτοιμο γι’ αυτόν τον μαραθώνιο αγορών.

papoutsia_trends
https://www.instagram.com/proenzaschouler/

Αν δεν έχεις την υπομονή να περιμένεις μέχρι να πέσουν οριστικά οι θερμοκρασίες για να προσθέσεις τα νέα σου αποκτήματα στη γκαρνταρόμπα, τα καλά νέα είναι ότι πολλές από τις κορυφαίες τάσεις που έκαναν το ντεμπούτο τους στις πασαρέλες είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά. Από τα ανανεωμένα high-vamp pumps και τα επιβλητικά animal prints, μέχρι τις σέξι stiletto μπότες και τις απρόσμενες μπλε πινελιές, ο απόλυτος οδηγός παπουτσιών για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 βρίσκεται εδώ για να σε προετοιμάσει κατάλληλα για το επόμενο στιλιστικό σου βήμα.

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1. Γόβες με ψηλό κουντεπιέ

Η τεράστια εμμονή με τα high-vamp pumps συνεχίζεται αμείωτη και τη νέα σεζόν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στα catwalks της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Οίκoι όπως οι Tory Burch, Calvin Klein, Proenza Schouler, Khaite και Michael Kors παρουσίασαν τις δικές τους εκδοχές σε κομψές γόβες που καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος του ποδιού. Το μεγάλο τους ατού; Είναι απίστευτα άνετες, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές τόσο για τις απαιτητικές ώρες στο γραφείο όσο και για τις βραδινές σου εξόδους.

porenza_schouler_papoutsia
https://www.instagram.com/proenzaschouler/

2. Δυναμικά animal prints

Τα animal prints για το φθινόπωρο μπορεί να μην αποτελούν πρωτόγνωρη έκπληξη, φέτος όμως επανέρχονται με έναν εντελώς φρέσκο και ανανεωμένο αέρα που συναρπάζει. Brands όπως η Jil Sander, η Khaite και ο Saint Laurent τόλμησαν με snakeskin λεπτομέρειες σε μυτερά σχέδια και ανατρεπτικά λεοπάρ μοτίβα. Το αποτέλεσμα; Υποδήματα με τεράστια δυναμική που μεταμορφώνουν ακόμα και το πιο μίνιμαλ outfit σε statement εμφάνιση.

jill_sander_jacket
https://www.jilsander.com/en-nl/

3. Sexy stiletto boots

Όταν η συζήτηση πηγαίνει στις φθινοπωρινές μπότες, οι φετινές τάσεις φέρνουν στο προσκήνιο τα κομψά, σέξι stiletto boots. Ο Tom Ford (υπό τη σχεδιαστική διεύθυνση του Haider Ackermann), η Khaite και η Schiaparelli έδωσαν έμφαση σε λεπτές, ψηλοτάκουνες μπότες που συνδυάζονται ιδανικά με pencil φούστες και αυστηρά σύνολα. Αποτελούν την απόλυτη επιτομή της θηλυκότητας και του δυναμισμού για τις κρύες μέρες.

Μοντέλο παρουσιάζει σουρεαλιστική δημιουργία Schiaparelli με «ζωντανά» υλικά, αναδεικνύοντας την ανατομία της μόδας.
Schiaparelli

4. H κυριαρχία του μπλε

Δεν χρειάζεται να ετοιμάζεσαι για γάμο για να υιοθετήσεις την τάση του γαλάζιου ή του μπλε παπουτσιού, παρόλο που οι νύφες του φθινοπώρου έχουν πλέον έτοιμη τη λύση για το καθιερωμένο «something blue» τους. Από σατέν μπαλαρίνες μέχρι εντυπωσιακές knee-high μπότες με φτερά από την Prada και τις προτάσεις των Chanel και Alaïa, το μπλε χρώμα στα υποδήματα αναδεικνύεται στην πιο παιχνιδιάρικη και αναπάντεχη τάση της σεζόν.

Μοντέλο παρουσιάζει ένα από τα κορυφαία shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 σε επίδειξη μόδας.
https://www.maison-alaia.com/

5. Δίχρωμα παπούτσια

Τα δίχρωμα παπούτσια αποτελούν διαχρονικό σήμα κατατεθέν της Chanel, όμως η νέα εποχή υπό τον Matthieu Blazy τα απογειώνει, μετατρέποντάς τα στο απόλυτο viral It-item. Είτε πρόκειται για φλατ μπαλαρίνες, είτε για γόβες και μπότες, ονόματα όπως η Ferragamo, η Ulla Johnson και η Chanel αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός δύο χρωμάτων χαρίζει αξεπέραστη γαλλική φινέτσα και ανεπιτήδευτο στιλ.

Μοντέλο στην πασαρέλα για τη συλλογή Chanel Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 του Matthieu Blazy στο Grand Palais.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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