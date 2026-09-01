Celeb News 01.09.2026

Eva Mendes: «Το μοναδικό τατουάζ που ήθελα ποτέ είναι για τον Ryan Gosling»

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Η Eva Mendes σπάει τη σιωπή της για το εμβληματικό τατουάζ «De Gosling» που πυροδότησε φήμες γάμου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Eva Mendes αποκάλυψε το τατουάζ «De Gosling» που είναι αφιερωμένο στον Ryan Gosling.
  • Το τατουάζ είναι το μοναδικό που έχει κάνει η ηθοποιός και ήθελε ποτέ.
  • Η Mendes είχε πυροδοτήσει φήμες για μυστικό γάμο με τον Gosling το 2022.
  • Το ζευγάρι έχει δύο κόρες και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eva Mendes μοιράστηκε μια σπάνια και ιδιαίτερη στιγμή από την προσωπική της ζωή με τον Ryan Gosling, λποστρέφοντας τα βλέμματα πάνω της. Η γνωστή ηθοποιός έσπασε τη σιωπή της για το τατουάζ που είναι αφιερωμένο στον πρωταγωνιστή του Project Hail Mary, σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου το συγκεκριμένο μελάνι είχε πυροδοτήσει έντονες φήμες περί μυστικού γάμου.

eva_mendes_ryan_gosling
https://www.instagram.com/evamendes/?hl=el

Σε μια ασπρόμαυρη φωτογράφιση που επιμελήθηκε ο φωτογράφος Seven, η 52χρονη σταρ ποζάρει μέσα σε ένα ρετρό αυτοκίνητο, φορώντας ένα κοντομάνικο μίνι φόρεμα και εντυπωσιακά χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό της χέρι. Σε μία από τις εικόνες, η Mendes φέρνει το αριστερό της χέρι μπροστά από το πρόσωπό της, αποκαλύπτοντας καθαρά το τατουάζ «De Gosling».

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Όταν ένας ακόλουθος σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της στο Instagram «Το τατουάζ, δεν αντέχω!», η ηθοποιός απάντησε με emojis καρδιάς και γέλιου, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά: «Είναι το μοναδικό που έχω, το μοναδικό που ήθελα ποτέ».

Η Eva Mendes ετοιμάζει τα μαλλιά της, αναφέροντας το μοναδικό τατουάζ που θέλει για τον Ryan Gosling.
https://www.instagram.com/evamendes/?hl=el

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και η οικογενειακή ζωή

Η Eva Mendes είχε τροφοδοτήσει τις φήμες ότι παντρεύτηκε κρυφά τον Ryan Gosling τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν αποκάλυψε για πρώτη φορά τη φράση, που στα ισπανικά σημαίνει «του Gosling», στον προσωπικό της λογαριασμό. Λίγους μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης στην Αυστραλία, αναφέρθηκε ανοιχτά στον σύντροφό της αποκαλώντας τον «σύζυγό μου».

eva_mendes
https://www.instagram.com/evamendes/?hl=el

Το διάσημο ζευγάρι, που μετρά περίπου 15 χρόνια κοινής πορείας και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Esmeralda και την 9χρονη Amada, φροντίζει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι δυο τους χάρισαν πρόσφατα μια σπάνια κοινή δημόσια στιγμή, όταν ο Ryan Gosling τραγούδησε επί σκηνής το «Happy Birthday» στην Eva Mendes στην εκπομπή του Jimmy Fallon, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της.

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Eva Mendes Ryan Gosling
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