Celeb World 01.09.2026

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Έζησε από κοντά το εντυπωσιακό show της Ariana Grande

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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στη συναυλία της Ariana Grande στο The O2 Arena του Λονδίνου και απόλαυσε το εντυπωσιακό live
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρακολούθησε τη συναυλία της Ariana Grande στο Λονδίνο.
  • Η Ariana Grande πραγματοποίησε δέκα sold-out εμφανίσεις στο The O2 Arena.
  • Το Λονδίνο ήταν ο μοναδικός ευρωπαϊκός σταθμός της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.
  • Η Ariana Grande εμφανίστηκε με άνετα παπούτσια λόγω τραυματισμού στο πόδι.
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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στο Λονδίνο και δεν θα μπορούσε να χάσει τη συναυλία της Ariana Grande στο The O2 Arena. Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έδωσε το «παρών» σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της pop star στη βρετανική πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας από κοντά το εντυπωσιακό show της.

Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε μια μπλούζα με την Ariana Grande, απολαμβάνοντας το show της.
https://www.instagram.com/lamproskonstantaras

Η Ariana Grande βρίσκεται στην τελική ευθεία του Eternal Sunshine Tour, με το Λονδίνο να αποτελεί τον μοναδικό ευρωπαϊκό σταθμό της περιοδείας. Η pop star πραγματοποίησε συνολικά δέκα εμφανίσεις στο The O2, με το τελευταίο show να είναι προγραμματισμένο για την 1η Σεπτεμβρίου.

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Η συναυλία της 31ης Αυγούστου είχε, μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ariana είχε ενημερώσει τους fans ότι θα εμφανιζόταν με πιο άνετα παπούτσια, αφού αναρρώνει από ένα μικρό τραυματισμό στο πόδι. Παρά την ενόχληση, ανέβηκε κανονικά στη σκηνή και συνέχισε το show της.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρακολουθεί το εντυπωσιακό show της Ariana Grande, απολαμβάνοντας την εμπειρία από κοντά.
https://www.instagram.com/lamproskonstantaras/

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, μοιράστηκε έτσι τη δική του εμπειρία από τη μεγάλη pop συναυλία, απολαμβάνοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live events του καλοκαιριού.

Το Eternal Sunshine Tour αποτελεί την επιστροφή της Ariana Grande στη σκηνή μετά από αρκετά χρόνια και το The O2 Arena αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της περιοδείας της. Οι δέκα sold-out εμφανίσεις της στο Λονδίνο συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 200.000 fans.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρακολούθησε το εντυπωσιακό show της Ariana Grande, απολαμβάνοντας τη συναυλία από κοντά.
https://www.instagram.com/lamproskonstantaras

Με την Ariana να ετοιμάζεται πλέον να ολοκληρώσει την περιοδεία της, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά ένα από τα τελευταία Ariana Grande live του φετινού tour.

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Ariana Grande Λάμπρος Κωνσταντάρας
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