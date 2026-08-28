Ο Akylas χόρεψε το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου και το βίντεο είναι ό,τι πρέπει για το feed σου

Ο Akylas απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν χρειάζεται να βρίσκεται στη σκηνή για να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, ο τραγουδιστής βρέθηκε μπροστά στην κάμερα και έκανε το δικό του dance moment υπό τους ήχους του «Σαφάρι» της Ρία Ελληνίδου. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και φυσικά κατέληξε στα social media.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης, ο ίδιος βρίσκεται στο καμαρίνι και χορεύει το γνωστό κομμάτι. Κάποια στιγμή, όμως, ο Akylas μπαίνει στο πλάνο και αποφασίζει να γίνει μέρος του χορευτικού. Χωρίς δεύτερη σκέψη, στέκεται μπροστά στην κάμερα και αφήνεται στον ρυθμό, χαρίζοντας ένα από τα πιο fun στιγμιότυπα.

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Ο 27χρονος τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή και να μπαίνει στο κλίμα του τραγουδιού. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυθόρμητο και άκρως social media-friendly βίντεο, από αυτά που σε κάνουν να χαμογελάς και να πατάς αμέσως replay. Γιατί τελικά, όταν ακούγεται το «Σαφάρι», φαίνεται πως δύσκολα μένει κάποιος… ακίνητος!

Η αυθόρμητη εμφάνισή του στο βίντεο δίνει ακόμη περισσότερο fun χαρακτήρα στο στιγμιότυπο, με τον τραγουδιστή να δείχνει μια πιο χαλαρή πλευρά του μακριά από τη σκηνή. Το «Σαφάρι» συνεχίζει να δίνει αφορμές για χορό και ο Akylas μόλις πρόσθεσε το δικό του version στο trend.

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