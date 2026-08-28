Meghan Markle: Γιατί κανείς δεν ήθελε να δουλέψει για εκείνη;

Νέα αναφορά για τη Meghan Markle και τον Prince Harry αποκαλύπτει μια απρόσμενη δυσκολία που φέρεται να αντιμετώπισαν στο Montecito

Με μια ματιά Το ζευγάρι αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση οικιακού προσωπικού στην έπαυλή τους στο Montecito.

Αρκετές οικιακές βοηθοί της περιοχής δεν επιθυμούσαν να εργαστούν για την οικογένεια.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς αιτίες αυτής της απροθυμίας.

Οι ισχυρισμοί βασίζονται σε ανώνυμη πηγή και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα δημοσιεύματα ρίχνουν φως στην καθημερινότητα της Meghan Markle και του Prince Harry στην έπαυλή τους στο Montecito πριν από τη μετακόμισή τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six, το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση οικιακού προσωπικού. Συγκεκριμένα, η πηγή υποστήριξε πως αρκετές housekeepers της περιοχής δεν ήθελαν να εργαστούν για την οικογένεια.

Το πρόσωπο που μίλησε στη Page Six ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Meghan Markle «δυσκολευόταν να προσλάβει maids», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, αρκετές οικιακές βοηθοί στο Montecito δεν επιθυμούσαν να εργαστούν για εκείνους. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους πίσω από αυτή την υποτιθέμενη απροθυμία, ενώ οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Γύρισε τον χρόνο πίσω με μία φωτογραφία – Η συγκινητική στιγμή με τον γιο της

Η είδηση έρχεται ενώ το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή του Harry και της Meghan παραμένει έντονο, με κάθε πληροφορία για την καθημερινότητά τους να γίνεται θέμα συζήτησης.

Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στο Montecito της California το 2020, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα. Οι αναφορές για το προσωπικό της πολυτελούς κατοικίας τους αποτελούν, προς το παρόν, ισχυρισμούς που βασίζονται σε ανώνυμη πηγή.

Διάβασε επίσης: