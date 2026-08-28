Η Madonna θέλει την έπαυλη της Angelina Jolie στην Καλιφόρνια – Επιστρέφει στο Λος Άντζελες;

Με μια ματιά Η Madonna ενδιαφέρεται να δει την έπαυλη της Angelina Jolie στο Λος Άντζελες.

Η έπαυλη βρίσκεται στην κομψή περιοχή Los Feliz του Λος Άντζελες.

Η Madonna, που γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της στην Ελλάδα, μπορεί να επιστρέψει στην Καλιφόρνια.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για αγορά ή μετακόμιση, μόνο ενδιαφέρον για επίσκεψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna μπορεί να βρίσκεται ακόμη μακριά από το Λος Άντζελες, όμως φαίνεται πως το βλέμμα της έχει ήδη στραφεί ξανά στην Καλιφόρνια. Η μουσική σταρ, που μόλις γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα, φαίνεται να έχει δείξει ενδιαφέρον για την εντυπωσιακή έπαυλη της Angelina Jolie στο Los Feliz, ένα από τα πιο γνωστά και κομψά σημεία του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Gimme Shelter, η Madonna εξέφρασε ενδιαφέρον να δει το ακίνητο, παρότι δεν βρισκόταν στην πόλη για να το επισκεφθεί η ίδια. Και κάπως έτσι, ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συνδέεται με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σπίτια του Hollywood, την ώρα που αρχίζουν να φουντώνουν τα σενάρια πως η Madonna μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην Πόλη των Αγγέλων.

Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω του ονόματος της Madonna, αλλά και εξαιτίας του ακινήτου που φαίνεται να τράβηξε την προσοχή της. Η έπαυλη της Angelina Jolie στο Los Feliz έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μιας διεθνούς σταρ, καθώς βρίσκεται σε μία από τις πιο επιθυμητές περιοχές του Λος Άντζελες και συνδέεται ήδη με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Hollywood.

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Η Madonna, σύμφωνα με την αποκάλυψη του Gimme Shelter, δεν χρειάστηκε καν να βρίσκεται στο Λος Άντζελες για να εκφράσει το ενδιαφέρον της. Η ίδια μπορεί να μην έχει δει ακόμη την κατοικία από κοντά, όμως φαίνεται πως θέλει να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ακίνητο και να εξετάσει το ενδεχόμενο να το επισκεφθεί. Και εδώ είναι που η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Madonna βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια διαφορετική γεωγραφική γωνιά του κόσμου, έχοντας μόλις γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, η σκέψη μιας πιθανής επιστροφής της στο Λος Άντζελες φαίνεται να αποκτά ξανά έδαφος.

Η συγκεκριμένη κατοικία, βέβαια, έχει ήδη τη δική της ιστορία, αφού συνδέεται με την Angelina Jolie. Η ηθοποιός, σκηνοθέτις και παραγωγός έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες κατοικίες του Hollywood και η έπαυλη στο Los Feliz αποτελεί ακόμη ένα ακίνητο που τραβά εύκολα τα βλέμματα. Το ενδιαφέρον της Madonna έρχεται έτσι να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του σπιτιού. Αν τελικά η τραγουδίστρια προχωρήσει σε επίσκεψη, τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως η συγκεκριμένη κατοικία θα βρεθεί ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Madonna θα αγοράσει την έπαυλη ή ότι έχει αποφασίσει να μετακομίσει ξανά στο Λος Άντζελες. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι το ενδιαφέρον της να δει το ακίνητο, γεγονός που από μόνο του ήταν αρκετό για να προκαλέσει συζητήσεις. Το Los Angeles παραμένει άλλωστε μία από τις σημαντικότερες βάσεις για τους μεγαλύτερους σταρ του πλανήτη. Από το Hollywood μέχρι τις πιο ήσυχες και ακριβές γειτονιές του, η πόλη εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του θεάματος.

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