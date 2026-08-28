Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το summer escape στα Κουφονήσια πριν το τέλος του Αυγούστου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε από τη Σύρο στα Κουφονήσια και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών της

Με μια ματιά Ηλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει το τέλος του καλοκαιριού στα Κουφονήσια.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της στα social media.

Εμφανίστηκε με μαύρο μπικίνι και λινή παντελόνα, δημιουργώντας ένα stylish beach look.

Η παρουσιάστρια εκμεταλλεύεται τις τελευταίες ηλιόλουστες στιγμές πριν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αύγουστος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, όμως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως κρατάει το καλοκαιρινό mood όσο περισσότερο μπορεί. Μετά τη Σύρο, η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM ταξίδεψε στα Κουφονήσια, απολαμβάνοντας μερικές ακόμη ημέρες ξεκούρασης και ανεμελιάς. Μέσα από τα social media της μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της, μεταφέροντας στους followers της λίγο από το island life που απολαμβάνει.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εμφανίζεται σε χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές, με φόντο το χαρακτηριστικό γαλάζιο των Κυκλάδων. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μαύρο μπικίνι, το οποίο συνδύασε με μια αέρινη off-white λινή παντελόνα, δημιουργώντας ένα απλό αλλά stylish beach look. Άλλοτε χαλαρώνει διαβάζοντας και άλλοτε ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας την ηρεμία του νησιού.

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Η νέα απόδραση έρχεται λίγο πριν πέσει και επίσημα η αυλαία του καλοκαιριού και η Ηλιάνα φαίνεται αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί κάθε τελευταία ηλιόλουστη στιγμή. Τα Κουφονήσια αποτελούν, άλλωστε, έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς και το σκηνικό στις αναρτήσεις της είναι πραγματικά postcard material.

Με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να πλησιάζουν, η παρουσιάστρια απολαμβάνει λίγη ακόμη ανεμελιά πριν επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει έτσι το summer tour της στις Κυκλάδες και μας χαρίζει μέσα από τα social media της μια μικρή δόση από τις διακοπές της. Από τη Σύρο στα Κουφονήσια, το φετινό της καλοκαίρι φαίνεται πως έχει ακόμη μερικές όμορφες στιγμές να μας δείξει.

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