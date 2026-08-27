Αμαλία Κωστοπούλου: Το καλοκαιρινό άλμπουμ από την Ιταλία που μοιάζει βγαλμένο από ταινία

Με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της Σαρδηνίας και τα γραφικά τοπία της Ίσκιας, η Αμαλία Κωστοπούλου πέρασε το καλοκαίρι της στην Ιταλία

Με μια ματιά Η Αμαλία Κωστοπούλου πέρασε ένα καλοκαίρι στην Ιταλία με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε τη Σαρδηνία, με επίκεντρο την Costa Smeralda, και την Ίσκια.

Απολάμβαναν βόλτες με γιοτ, elegant δείπνα και επισκέφθηκαν το Castello Aragonese.

Οι στιγμές τους από το ταξίδι δημοσιεύτηκαν στα social media, αναδεικνύοντας την ιταλική αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αμαλία Κωστοπούλου έζησε ένα καλοκαίρι στην Ιταλία που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ. Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω την καθημερινότητα και ταξίδεψε στη Σαρδηνία και την Ίσκια, απολαμβάνοντας καταγάλανα νερά, βόλτες με πολυτελές γιοτ, elegant δείπνα και μοναδικά τοπία.

Μέσα από τις φωτογραφίες και το βίντεο που μοιράστηκε η Αμαλία στα social media, μπορείς να πάρεις μια γεύση από την καλοκαιρινή τους απόδραση και τις στιγμές που ξεχώρισαν. Από την κοσμοπολίτικη Costa Smeralda μέχρι το εντυπωσιακό Castello Aragonese, το ταξίδι είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα ιταλικό καλοκαίρι πραγματικά ξεχωριστό.

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Κεντρικός σταθμός του ταξιδιού ήταν η κοσμοπολίτικη Costa Smeralda, ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς της Σαρδηνίας. Εκεί, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ημέρες τους δίπλα στη θάλασσα, με το γιοτ να αποτελεί το ιδανικό μέσο για να εξερευνήσουν τις εντυπωσιακές ακτές της περιοχής.

Τα γαλαζοπράσινα νερά, οι μικροί όρμοι και το ιδιαίτερο τοπίο της Σαρδηνίας δημιουργούν από μόνα τους ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όμως οι εικόνες της Αμαλίας δίνουν στο ταξίδι μια ακόμη πιο προσωπική διάσταση. Μέσα από τις αναρτήσεις της μπορείς να πάρεις μια γεύση από τις χαλαρές στιγμές, τις βουτιές και τις βόλτες στη θάλασσα, αλλά και από την elegant πλευρά των διακοπών τους. Το ταξίδι δεν περιορίστηκε μόνο στη θάλασσα και την ξεκούραση.

Το ζευγάρι έκανε και μια στάση στο περίφημο Hotel Cala di Volpe, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά resorts της Costa Smeralda. Εκεί απόλαυσαν ένα δείπνο σε ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό περιβάλλον, με την αρχιτεκτονική και το τοπίο να συμπληρώνουν τη βραδινή έξοδο. Η συγκεκριμένη στιγμή ταιριάζει απόλυτα στο ύφος του ταξιδιού που παρουσίασε η Αμαλία μέσα από τα social media της: καλοκαιρινή ανεμελιά, ιταλική αισθητική και μικρές πολυτελείς πινελιές χωρίς υπερβολές.

Το νησί έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία και η Αμαλία φρόντισε να καταγράψει με τον φωτογραφικό της φακό μερικά από τα πιο όμορφα σημεία που επισκέφθηκε. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Castello Aragonese, το επιβλητικό Αραγωνέζικο Κάστρο που βρίσκεται πάνω σε έναν βράχο και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ίσκιας. Από τη μία οι εικόνες της θάλασσας και από την άλλη τα ιστορικά τοπία δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση, κάνοντας το καλοκαιρινό άλμπουμ της ακόμη πιο ενδιαφέρον.

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