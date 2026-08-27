Celeb World 27.08.2026

Cara Delevingne: Πώς το νέο της album τη βοήθησε να βρει ξανά τον εαυτό της

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Η Cara Delevingne μιλά για το πρώτο της album «Not normal» και αποκαλύπτει πώς η μουσική τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cara Delevingne κυκλοφορεί το πρώτο της album, "Not Normal", μετά από τρία χρόνια δουλειάς.
  • Το album αποτελεί για εκείνη μια διαδικασία αυτογνωσίας και εσωτερικής ισορροπίας.
  • Η σύντροφός της, Minke, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του δίσκου.
  • Το "Not Normal" περιλαμβάνει τραγούδια γραμμένα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της, λειτουργώντας σαν προσωπικό ημερολόγιο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cara Delevingne ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αφήνοντας για λίγο πίσω την υποκριτική και επιστρέφοντας σε μια παλιά της αγάπη: τη μουσική. Το 34χρονο μοντέλο και ηθοποιός ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της album, με τίτλο «Not normal», ένα project που όπως φαίνεται κουβαλά αρκετά προσωπικά βιώματα. Η δημιουργία του δίσκου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα για εκείνη, αλλά μια διαδικασία μέσα από την οποία κατάφερε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Elle, η μουσική έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να βρει ξανά την εσωτερική της ισορροπία.

cara_delavigne
https://www.instagram.com/caradelevingne

Η Delevingne εξήγησε πως εργάζεται πάνω στο album εδώ και περίπου τρία χρόνια, έχοντας επενδύσει σε αυτό μεγάλο κομμάτι της ζωής και της ενέργειάς της. Το «Not Normal» περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αρκετά από αυτά έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς κάποια γράφτηκαν πολλά χρόνια πριν.

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Παράλληλα, μέρος της έμπνευσης πίσω από το album συνδέεται και με τη σύντροφό της, τη Βρετανίδα μουσικό Minke, με την οποία είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια. Για την Cara, το συγκεκριμένο project μοιάζει περισσότερο με ένα προσωπικό ημερολόγιο που μετατράπηκε σε μουσική.

Μιλώντας για την πορεία της μέχρι σήμερα, η Cara Delevingne αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της. Όπως παραδέχτηκε, για αρκετό καιρό ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της, όμως στην πορεία κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει.

cara_delavigne
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Η δημιουργία του album λειτούργησε ως ένας τρόπος έκφρασης και αυτογνωσίας, ενώ η ίδια αισθάνεται περήφανη που συμμετείχε και στην παραγωγή του. «Έμαθα πολλά για τον εαυτό μου και, παράλληλα, ήταν κάτι που με κράτησε ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

cara_delavinge
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του «Not normal». Η Delevingne αποκάλυψε πως το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι του album γράφτηκαν σε διαφορετικές ηλικίες, όταν ήταν περίπου 18 και 25 ετών αντίστοιχα.

cara_delavigne
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Τα δύο τραγούδια λειτουργούν σαν δύο σημεία που ανοίγουν και κλείνουν έναν προσωπικό κύκλο, ενώ έχουν ένα κοινό στοιχείο: γράφτηκαν μέσα σε αεροπλάνα. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως οι πτήσεις είναι από τα μέρη όπου βρίσκει συχνότερα την έμπνευσή της και γράφει περισσότερο.

https://www.instagram.com/caradelevingne/
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Το «Not normal» αποτελεί, λοιπόν, για την Cara Delevingne κάτι πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο της album, καθώς συγκεντρώνει διαφορετικές φάσεις της ζωής της και τις μετατρέπει σε μουσική.

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album Cara Delevingne
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