3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

Με μια ματιά Φτιάξτε toner pads με γλυκολικό οξύ για απολέπιση και λάμψη, εξοικονομώντας χρήματα.

Δημιουργήστε σπιτικά eye patches με βαμβάκι, πάγο και κρέμα ματιών για ξεκούραστο βλέμμα.

Φτιάξτε σπρέι σώματος με σαλικυλικό οξύ για την καταπολέμηση της ακμής σε πλάτη και στήθος.

Η DIY περιποίηση προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για το δέρμα με χαμηλό κόστος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η περιποίηση της επιδερμίδας δεν χρειάζεται να κοστίζει μια μικρή περιουσία. Αν θέλεις να αναβαθμίσεις τη ρουτίνα σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου, υπάρχουν πανέξυπνα DIY hacks που βασίζονται σε οικονομικά, στοχευμένα συστατικά και σου προσφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με τα ακριβά προϊόντα του εμπορίου.

Η βιομηχανία της ομορφιάς κατακλύζεται συνεχώς από νέα, εξειδικευμένα προϊόντα που υπόσχονται θαύματα, συνοδευόμενα όμως από εξίσου εντυπωσιακές τιμές. Ανακάλυψε παρακάτω έξυπνα κόλπα ομορφιάς που θα σώσουν τον προϋπολογισμό σου και θα χαρίσουν στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει, χρησιμοποιώντας απλά υλικά και έξυπνες εναλλακτικές λύσεις.

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1. Toner Pads με γλυκολικό οξύ

Τα toner pads είναι από τα πιο δημοφιλή προϊόντα skincare τελευταία, αλλά οι τιμές τους στα καταστήματα συχνά προκαλούν ίλιγγο. Μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου μέσα σε λίγα λεπτά, εξοικονομώντας χρήματα. Πάρε ένα καθαρό, αεροστεγώς κλεισμένο δοχείο και τοποθέτησε μέσα κανονικά βαμβάκια ντεμακιγιάζ. Στη συνέχεια, ρίξε από πάνω το αγαπημένο σου οικονομικό γλυκολικό οξύ μέχρι να μουλιάσουν καλά. Έτσι, έχεις έτοιμα απολεπιστικά pads για λάμψη, απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και λείες υφές, πληρώνοντας μόνο το κόστος του βασικού σου τονωτικού.

2. Σπιτικά eye patches

Τα έτοιμα eye patches για τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο είναι συχνά μίας χρήσης και αρκετά ακριβά για καθημερινή χρήση. Για να τα αντικαταστήσεις οικονομικά, κόψε ένα καθαρό βαμβάκι ντεμακιγιάζ στη μέση, βούτηξέ το σε νερό με παγάκια και άπλωσε στην επιφάνειά του την ενυδατική κρέμα ματιών σου. Τοποθέτησέ τα κάτω από τα μάτια σου σαν κανονικά patches για 15 με 20 λεπτά. Ο πάγος προσφέρει άμεση δροσιά, ενώ η κρέμα κλειδώνει την υγρασία, αφήνοντας το βλέμμα σου ξεκούραστο και φωτεινό ανέξοδα.

3. Σπρέι σώματος κατά της ακμής

Η ακμή στην πλάτη, στο στήθος ή στο πρόσωπο μπορεί να γίνει επίμονη και ακριβή στην αντιμετώπισή της. Μπορείς εύκολα να βάλεις καθαρό σαλικυλικό οξύ σε ένα μπουκάλι με σπρέι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να ψεκάζεις απευθείας τα δύσκολα σημεία, όπως η πλάτη σου, μετά το ντους. Το σαλικυλικό οξύ εισχωρεί στους πόρους, διαλύει το σμήγμα και καταπολεμά τα σπυράκια, γλιτώνοντάς σε από ακριβά προϊόντα σώματος ειδικής αγωγής.

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