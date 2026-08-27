Celeb World 27.08.2026

Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kate Moss επιστρέφει στην Gucci με το «Wicked Game» του Chris Isaak και μια εμφάνιση που ξυπνά όλη τη νοσταλγία των ’90s
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Kate Moss πρωταγωνιστεί σε νέα κινηματογραφική βίντεο καμπάνια της Gucci.
  • Η καμπάνια χρησιμοποιεί το τραγούδι "Wicked Game" του Chris Isaak και παραπέμπει στα '90s.
  • Το look της Kate Moss συνδυάζει τη διαχρονική γοητεία των '90s με τη σύγχρονη αισθητική της Gucci.
  • Η καμπάνια εντάσσεται στη νέα δημιουργική πορεία της Gucci υπό τον Demna.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Moss επιστρέφει στο προσκήνιο της Gucci με έναν τρόπο που μοιάζει φτιαγμένος για να ξυπνήσει τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής. Η εμβληματική μουσική του Chris Isaak, «Wicked Game», συναντά τη χαρακτηριστική αισθητική της Kate Moss σε μια νέα, κινηματογραφική βίντεο καμπάνια του οίκου, με το supermodel να κάνει lip-sync στο διαχρονικό κομμάτι και να χαρίζει στη μόδα ακόμη μία στιγμή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Με έντονη αισθητική, αναφορές στα ’90s και ένα look που θυμίζει τη χαρακτηριστική Kate Moss που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, η νέα καμπάνια της Gucci επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το σήμερα.

kate_moss
https://www.instagram.com/katemossagency/

Η επιστροφή της Kate Moss στην Gucci έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σχέση της με τον οίκο έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μόδα. Μετά από 26 χρόνια απουσίας από πασαρέλα της Gucci, το supermodel επέστρεψε τον περασμένο Φεβρουάριο, κλείνοντας το πρώτο ντεφιλέ της νέας εποχής του οίκου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Demna.

Διάβασε επίσης: Η Cardi B μάς δείχνει τις ολοκαίνουργιες τσάντες που προστέθηκαν στη συλλογή της

Τώρα, η Kate Moss κάνει ακόμη μία εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη. Στη νέα καμπάνια εμφανίζεται με το μαύρο βραδινό φόρεμα με παγιέτες, ξανθά μαλλιά και έντονο smoky-eye μακιγιάζ, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική γοητεία των ’90s και τη σύγχρονη αισθητική της Gucci.

Η επιλογή του «Wicked Game» μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Το τραγούδι του Chris Isaak αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της εποχής του και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αισθητική των ’90s. Στην καμπάνια της Gucci, η Kate Moss κάνει lip-sync στους στίχους «I don’t wanna fall in love», ενώ η ατμόσφαιρα της παραγωγής δημιουργεί ένα αισθησιακό και κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1989, όμως απέκτησε παγκόσμια απήχηση μετά τη χρήση του στην ταινία του David Lynch, «Sailor et Lula». Στη συνέχεια έφτασε μέχρι την 6η θέση του Billboard Hot 100, ενώ το ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο του Herb Ritts με τον Chris Isaak και την Helena Christensen έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οπτικά στιγμιότυπα της εποχής.

Πίσω από τη νέα καμπάνια βρίσκεται ο Σουηδός σκηνοθέτης Johan Renck, ο οποίος δημιουργεί ένα οπτικό αποτέλεσμα με έντονες αναφορές στη μουσική και τη φωτογραφία των προηγούμενων δεκαετιών. Η παραγωγή κινείται σε μια ατμόσφαιρα σκοτεινή, αισθησιακή και θεατρική, αφήνοντας την Kate Moss να βρίσκεται στο επίκεντρο. Και κάπως έτσι, η Gucci καταφέρνει να κάνει κάτι που γνωρίζει πολύ καλά: να πάρει ένα στοιχείο από το παρελθόν και να το παρουσιάσει ξανά με τρόπο που μοιάζει απόλυτα σύγχρονος. Η Kate Moss, άλλωστε, είναι ίσως ένα από τα πρόσωπα που μπορούν να μεταφέρουν αυτή την αισθητική χωρίς να μοιάζει ξεπερασμένη.

Η Kate Moss ποζάρει σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Kate Moss

Η νέα καμπάνια εντάσσεται στη δημιουργική πορεία της Gucci υπό τον Demna και συνοδεύεται από μια σειρά συνεργασιών με γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής. Στο νέο κεφάλαιο του οίκου συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο Tom Brady, η Alex Consani, ο EsDeeKid και ο Shawn Mendes. Η παρουσία της Kate Moss, ωστόσο, έχει τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα. Γιατί όταν ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons των ’90s επιστρέφει με ένα τραγούδι που έχει γίνει συνώνυμο της αισθησιακής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν αναπόφευκτα νοσταλγικό – αλλά ταυτόχρονα πολύ σημερινό.

Διάβασε επίσης: Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Gucci Kate Moss
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

27.08.2026
Επόμενο
Justin Bieber: Γιατί το «Beauty and a beat» παραμένει παγκόσμιο hit 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Justin Bieber: Γιατί το «Beauty and a beat» παραμένει παγκόσμιο hit 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

27.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου
Beauty

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

27.08.2026
4 κομψά χρώματα που θα αντικαταστήσουν το μαύρο φέτος το φθινόπωρο
Fashion

4 κομψά χρώματα που θα αντικαταστήσουν το μαύρο φέτος το φθινόπωρο

27.08.2026
Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς
Food

Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

27.08.2026
Claudia Schiffer: Το κορίτσι από τη Γερμανία που έγινε ένα από τα θρυλικά supermodels των ’90s
Celeb News

Claudia Schiffer: Το κορίτσι από τη Γερμανία που έγινε ένα από τα θρυλικά supermodels των ’90s

27.08.2026
Το «Hot Cross Bun» αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το άγχος – Όλες οι σκέψεις σε τάξη
Life

Το «Hot Cross Bun» αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το άγχος – Όλες οι σκέψεις σε τάξη

26.08.2026
Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις
Food

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

26.08.2026
Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη
Celeb News

Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη

26.08.2026
Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»
Celeb News

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

26.08.2026
Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα
Celeb News

Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα

26.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη