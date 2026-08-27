Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s

Η Kate Moss επιστρέφει στην Gucci με το «Wicked Game» του Chris Isaak και μια εμφάνιση που ξυπνά όλη τη νοσταλγία των ’90s

Με μια ματιά Η Kate Moss πρωταγωνιστεί σε νέα κινηματογραφική βίντεο καμπάνια της Gucci.

Η καμπάνια χρησιμοποιεί το τραγούδι "Wicked Game" του Chris Isaak και παραπέμπει στα '90s.

Το look της Kate Moss συνδυάζει τη διαχρονική γοητεία των '90s με τη σύγχρονη αισθητική της Gucci.

Η καμπάνια εντάσσεται στη νέα δημιουργική πορεία της Gucci υπό τον Demna. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Moss επιστρέφει στο προσκήνιο της Gucci με έναν τρόπο που μοιάζει φτιαγμένος για να ξυπνήσει τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής. Η εμβληματική μουσική του Chris Isaak, «Wicked Game», συναντά τη χαρακτηριστική αισθητική της Kate Moss σε μια νέα, κινηματογραφική βίντεο καμπάνια του οίκου, με το supermodel να κάνει lip-sync στο διαχρονικό κομμάτι και να χαρίζει στη μόδα ακόμη μία στιγμή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Με έντονη αισθητική, αναφορές στα ’90s και ένα look που θυμίζει τη χαρακτηριστική Kate Moss που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, η νέα καμπάνια της Gucci επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το σήμερα.

Η επιστροφή της Kate Moss στην Gucci έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σχέση της με τον οίκο έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μόδα. Μετά από 26 χρόνια απουσίας από πασαρέλα της Gucci, το supermodel επέστρεψε τον περασμένο Φεβρουάριο, κλείνοντας το πρώτο ντεφιλέ της νέας εποχής του οίκου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Demna.

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Τώρα, η Kate Moss κάνει ακόμη μία εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη. Στη νέα καμπάνια εμφανίζεται με το μαύρο βραδινό φόρεμα με παγιέτες, ξανθά μαλλιά και έντονο smoky-eye μακιγιάζ, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική γοητεία των ’90s και τη σύγχρονη αισθητική της Gucci.

Η επιλογή του «Wicked Game» μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Το τραγούδι του Chris Isaak αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της εποχής του και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αισθητική των ’90s. Στην καμπάνια της Gucci, η Kate Moss κάνει lip-sync στους στίχους «I don’t wanna fall in love», ενώ η ατμόσφαιρα της παραγωγής δημιουργεί ένα αισθησιακό και κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1989, όμως απέκτησε παγκόσμια απήχηση μετά τη χρήση του στην ταινία του David Lynch, «Sailor et Lula». Στη συνέχεια έφτασε μέχρι την 6η θέση του Billboard Hot 100, ενώ το ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο του Herb Ritts με τον Chris Isaak και την Helena Christensen έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οπτικά στιγμιότυπα της εποχής.

Πίσω από τη νέα καμπάνια βρίσκεται ο Σουηδός σκηνοθέτης Johan Renck, ο οποίος δημιουργεί ένα οπτικό αποτέλεσμα με έντονες αναφορές στη μουσική και τη φωτογραφία των προηγούμενων δεκαετιών. Η παραγωγή κινείται σε μια ατμόσφαιρα σκοτεινή, αισθησιακή και θεατρική, αφήνοντας την Kate Moss να βρίσκεται στο επίκεντρο. Και κάπως έτσι, η Gucci καταφέρνει να κάνει κάτι που γνωρίζει πολύ καλά: να πάρει ένα στοιχείο από το παρελθόν και να το παρουσιάσει ξανά με τρόπο που μοιάζει απόλυτα σύγχρονος. Η Kate Moss, άλλωστε, είναι ίσως ένα από τα πρόσωπα που μπορούν να μεταφέρουν αυτή την αισθητική χωρίς να μοιάζει ξεπερασμένη.

Η νέα καμπάνια εντάσσεται στη δημιουργική πορεία της Gucci υπό τον Demna και συνοδεύεται από μια σειρά συνεργασιών με γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής. Στο νέο κεφάλαιο του οίκου συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο Tom Brady, η Alex Consani, ο EsDeeKid και ο Shawn Mendes. Η παρουσία της Kate Moss, ωστόσο, έχει τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα. Γιατί όταν ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons των ’90s επιστρέφει με ένα τραγούδι που έχει γίνει συνώνυμο της αισθησιακής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν αναπόφευκτα νοσταλγικό – αλλά ταυτόχρονα πολύ σημερινό.

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