Μουσική 27.08.2026

Justin Bieber: Γιατί το «Beauty and a beat» παραμένει παγκόσμιο hit 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

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Το «Beauty and a beat» των Justin Bieber και Nicki Minaj κάνει εντυπωσιακό comeback 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Beauty and a Beat» των Justin Bieber και Nicki Minaj, κυκλοφορίας 2012, παραμένει δημοφιλές.
  • Μετά τις εμφανίσεις του Bieber στο Coachella, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 824%.
  • Το 83% των streams προέρχεται από ακροατές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 σε 12 χώρες, ξεπερνώντας την αρχική του επιτυχία σε κάποιες αγορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το «Beauty and a beat» των Justin Bieber και Nicki Minaj να κυκλοφόρησε το 2012, όμως φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να φύγει από το προσκήνιο. Τέσσερις μήνες μετά τις εμφανίσεις του Justin Bieber στο Coachella, το τραγούδι συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα hits παγκοσμίως. Μάλιστα, παραμένει στο Top 5 των δύο παγκόσμιων charts του Billboard, αποδεικνύοντας πως ένα πραγματικά iconic pop hit μπορεί να επιστρέψει δυναμικά ακόμα και περισσότερο από μία δεκαετία μετά.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Στο Billboard Global 200, το «Beauty and a beat» ανέβηκε από τη θέση No. 6 στη No. 5, συγκεντρώνοντας 30,4 εκατομμύρια επίσημα streams παγκοσμίως μέσα σε μία εβδομάδα. Στο Billboard Global Excl. U.S., βρίσκεται ακόμη ψηλότερα, στη θέση No. 4. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως το τραγούδι έχει συμπληρώσει 19 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του συγκεκριμένου chart. Και κάπως έτσι, το 2012 επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ.

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Η νέα εκτόξευση του τραγουδιού ήρθε μετά τις εμφανίσεις του Justin Bieber στο Coachella τον περασμένο Απρίλιο. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, τα παγκόσμια streams του «Beauty and a Beat» αυξήθηκαν κατά 824%, σε σύγκριση με την εβδομάδα πριν από το festival.

justin_bieber_mudial
https://www.instagram.com/lilbieber/

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ. Πριν από το Coachella, το 76% των streams προερχόταν από ακροατές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη συνέχεια το ποσοστό έφτασε το 83%. Ακόμη και σήμερα, το 83% των streams του τραγουδιού προέρχεται από το εξωτερικό.

Το «Beauty and a beat» έχει πλέον μια δεύτερη ζωή στα charts. Μετά το Coachella, βρέθηκε στα charts του Billboard σε 37 από τις 48 διεθνείς αγορές και μπήκε στο Top 10 σε 34 από αυτές. Παράλληλα, έφτασε στο No. 1 σε 12 χώρες.

Η Nicki Minaj σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την ανακοίνωση των νέων της album.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και το πιο εντυπωσιακό; Σε αρκετές αγορές ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική του επιτυχία. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είχε φτάσει μέχρι το No. 53 το 2012, ενώ φέτος ανέβηκε στο No. 1. Αντίστοιχα, έφτασε στην κορυφή σε Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, Ρουμανία και άλλες χώρες.

Η Nicki Minaj σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή τις φήμες για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και κάπως έτσι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 14 χρόνια αποδεικνύει πως ορισμένα pop hits δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Το «Beauty and a Beat» όχι μόνο επέστρεψε μετά το Coachella, αλλά κατάφερε να γίνει ακόμη μεγαλύτερο διεθνώς απ’ ό,τι ήταν στην αρχική του κυκλοφορία. Με 30,4 εκατομμύρια streams σε μία εβδομάδα και παρουσία στο Top 5 των global charts, το track των Justin Bieber και Nicki Minaj κάνει ένα απίστευτο comeback. 2012 called… και μάλλον έχει ακόμα hits να δώσει!

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