Μουσική 27.08.2026

Olivia Rodrigo: Το νέο «Serena joy» έχει μια αναφορά που θα λατρέψουν οι fans του «The Handmaid’s Tale»

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Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Serena joy» στις streaming πλατφόρμες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Serena Joy» σε streaming πλατφόρμες.
  • Ο τίτλος του τραγουδιού αποτελεί αναφορά στον χαρακτήρα Serena Joy από το «The Handmaid’s Tale».
  • Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά σε limited-edition CD από το Analog Music Shop.
  • Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του CD θα διατεθεί στο Daisy Chain Fields fund.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo μόλις έκανε ένα μικρό μουσικό δώρο στους fans της, καθώς το νέο της τραγούδι «Serena joy» είναι πλέον διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες. Η 23χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το κομμάτι λίγο πριν από το Daisy Chain Fields Festival, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου. Και φυσικά, ο τίτλος του τραγουδιού δεν είναι καθόλου τυχαίος, αφού αποτελεί αναφορά στον χαρακτήρα Serena Joy από το The Handmaid’s Tale.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το «Serena joy» κυκλοφόρησε αρχικά την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε limited-edition CD, το οποίο ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά από το Analog Music Shop στην Tustin της California. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί το festival της Olivia Rodrigo, κάνοντας την κυκλοφορία ακόμη πιο special.

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Μάλιστα, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του CD θα διατεθεί στο Daisy Chain Fields fund, ενισχύοντας τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του festival. Η διοργάνωση έχει ως στόχο να στηρίξει οργανώσεις που εργάζονται για την ενδυνάμωση και την υποστήριξη γυναικών και κοριτσιών.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η κυκλοφορία του «Serena Joy» έρχεται λίγες ημέρες πριν η Olivia Rodrigo ανέβει στη σκηνή του Daisy Chain Fields, συνδέοντας τη νέα μουσική της με το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το festival. Τώρα, οι fans της μπορούν να ακούσουν το τραγούδι σε streaming platforms, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν το limited CD.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Με το νέο track να έχει πλέον ανοίξει τον δρόμο του στο streaming, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν η Olivia θα το παρουσιάσει live στο festival.

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Olivia Rodrigo ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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