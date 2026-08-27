4 κομψά χρώματα που θα αντικαταστήσουν το μαύρο φέτος το φθινόπωρο

Αυτές είναι οι 4 κομψές και εύκολες χρωματικές τάσεις που θα απογειώσουν τη capsule γκαρνταρόμπα σου φέτος το φθινόπωρο

Με μια ματιά Το midnight blue προτείνεται ως κομψή εναλλακτική του μαύρου, ιδανικό για διάφορα κομμάτια.

Το plum, μια ώριμη και παιχνιδιάρικη απόχρωση, συνδυάζεται άψογα με ουδέτερα χρώματα.

Το γκρι του άνθρακα (carbon) είναι μια ευέλικτη και αβίαστα cool επιλογή για total look εμφανίσεις.

Το έντονο κόκκινο (scarlet) επιστρέφει ως μια σίγουρη επιλογή για κολακευτικά σχόλια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει, ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι τα νέα ρούχα που θα προσθέσεις στη σεζόν capsule γκαρνταρόμπα σου. Σίγουρα θα συμφωνήσεις ότι η επιλογή του σωστού χρώματος μπορεί είτε να απογειώσει είτε να καταστρέψει ένα σύνολο. Παρόλο που οι σκούροι ουδέτεροι τόνοι κυριαρχούν παραδοσιακά αυτή την εποχή, για το φθινόπωρο του 2026 είσαι αποφασισμένη να βρεις κομψές και εύκολες αποχρώσεις που ξεφεύγουν από τα κλασικά μαύρα και καφέ σου ρούχα. Πρώτος σου σταθμός για έμπνευση; Η πασαρέλα, φυσικά.

Σχεδιαστές από όλο τον κόσμο παρουσίασαν εξευγενισμένες αλλά αβίαστες χρωματικές τάσεις για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026, αποδεικνύοντας ότι τα χρώματα που θα επιλέξεις θα κάνουν τη «βαριά δουλειά» για να μετατρέψουν ένα απλό ντύσιμο σε κάτι ξεχωριστό. Μετά από ώρες περιήγησης σε lookbooks και αφού πήρες ιδέες από ειδικούς της μόδας, κατέληξες σε πέντε βασικές χρωματικές τάσεις. Το καλύτερο είναι ότι, από τα εκλεπτυσμένα γκρι μέχρι τις τολμηρές δαμασκηνί αποχρώσεις, υπάρχει κάτι ιδανικό τόσο για μινιμαλίστες όσο και για μαξιμαλίστες.

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1. Midnight Blue

Ως η απόλυτη εναλλακτική του μαύρου, οι αποχρώσεις του midnight blue κυριάρχησαν στις πασαρέλες των Ferragamo, Gucci, Burberry και Victoria Beckham. Αβίαστα κομψό, πολυτελές και εξίσου ευέλικτο με οποιοδήποτε ουδέτερο χρώμα, αποτελεί την τέλεια επιλογή για να επενδύσεις φέτος σε κομμάτια όπως καμπαρντίνες, κασμιρένια πουλόβερ, σατέν παντελόνια ή σουέτ αξεσουάρ.

2. Plum

Ενώ πέρυσι κυριαρχούσαν οι βαθιές μπορντό αποχρώσεις, για το 2026 αναζητάς κάτι λίγο πιο ανεβασμένο. Τα τολμηρά plum σύνολα από οίκους όπως οι Miu Miu και Hermès ταιριάζουν γάντι στο στιλ σου. Είναι ταυτόχρονα ώριμο και παιχνιδιάρικο, συνδυάζεται εκπληκτικά με κρεμ, μαύρο και σοκολατί καφέ, προσθέτοντας ακριβώς τη σωστή ποσότητα χρώματος χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

3. Carbon

Ευέλικτο, ώριμο και αβίαστα cool, το γκρι του άνθρακα αποτελεί σταθερή αξία. Σχεδιαστές όπως η Prada, η Bottega Veneta και η Sportmax το έφεραν στο προσκήνιο με total look εμφανίσεις. Από παλτό μέχρι πιέτες και τσάντες από υφαντό σουέτ, είσαι απόλυτα έτοιμος/η να αγκαλιάσεις τα chic γκρι σύνολα αυτή τη σεζόν.

4. Scarlet

Έχοντας σχεδόν καθιερωθεί ως ουδέτερο χρώμα για τους ανθρώπους της μόδας, το κόκκινο της φωτιάς επιστρέφει για άλλη μια σεζόν. Οίκοι υψηλής ραπτικής όπως η Chanel, ο Lavin και η Chloé απέδειξαν ότι δεν το χορταίνουν ποτέ. Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να κερδίσεις κολακευτικά σχόλια, ανεξάρτητα από το budget σου.

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