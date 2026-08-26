Life 26.08.2026

Η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο: Είναι στην Ελλάδα και μπορείς να τη δεις κολυμπώντας

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Κολυμπάς σε νερά της Λακωνίας και λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια βρίσκονται δρόμοι, κτίρια και τάφοι μιας πόλης χιλιάδων ετών
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Παυλοπέτρι, στην Πούντα Λακωνίας, είναι η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο.
  • Ο οικισμός έχει ανθρώπινη παρουσία 5.000 ετών, με δρόμους, κτίρια και τάφους.
  • Βρίσκεται σε βάθος 3-4 μέτρων, επιτρέποντας την παρατήρηση με μάσκα και αναπνευστήρα.
  • Η βύθιση οφείλεται σε γεωλογικές μεταβολές και αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κολυμπήσεις σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Λακωνίας και λίγα μέτρα κάτω από το νερό να βρίσκονται τα απομεινάρια μιας ολόκληρης προϊστορικής πόλης, πιθανότατα θα νόμιζες ότι πρόκειται για σκηνή από ταινία. Κι όμως, το Παυλοπέτρι είναι πραγματικό και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Ελαφόνησο, στην περιοχή της Πούντας. Κάτω από τα ήρεμα νερά κρύβεται ένας αρχαίος οικισμός που συνδέεται με ανθρώπινη παρουσία εδώ και περίπου 5.000 χρόνια, με δρόμους, κτίρια, τάφους και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα να μαρτυρούν ότι κάποτε στο ίδιο σημείο υπήρχε ένας οργανωμένος οικισμός. Και το πιο εντυπωσιακό; Δεν χρειάζεται να είσαι δύτης για να αισθανθείς ότι κάνεις ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, αφού ο βυθισμένος οικισμός βρίσκεται σε πολύ μικρό βάθος.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Όταν κοιτάς σήμερα τη θάλασσα στην Πούντα, βλέπεις ένα πανέμορφο τοπίο με καθαρά νερά και απέναντι την Ελαφόνησο. Κάτω από την επιφάνεια, όμως, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Εκεί βρίσκονται τα ίχνη του Παυλοπετρίου, ενός προϊστορικού οικισμού που έχει χαρακτηριστεί ως η αρχαιότερη γνωστή βυθισμένη πόλη στον κόσμο. Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν καταγράψει κτίρια, δρόμους, πλατείες και ταφικά κατάλοιπα, αποκαλύπτοντας έναν οικισμό με αξιοσημείωτη οργάνωση για την εποχή του.

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Η ιστορία της περιοχής δεν ξεκινά απλώς μερικούς αιώνες πριν. Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ανθρώπινη παρουσία ήδη από την Ύστερη Νεολιθική περίοδο, ενώ ο οικισμός συνδέεται ιδιαίτερα με την Εποχή του Χαλκού. Μιλάμε, δηλαδή, για έναν τόπο που κατοικήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν και σήμερα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική: εκεί όπου εσύ βλέπεις νερά για κολύμπι, κάποτε περπατούσαν άνθρωποι, εργάζονταν, ζούσαν και έθαβαν τους νεκρούς τους.

Αυτό που κάνει το Παυλοπέτρι τόσο ξεχωριστό είναι η πολεοδομική του εικόνα. Οι έρευνες έχουν εντοπίσει κτίσματα και δρόμους, ενώ στην περιοχή έχουν βρεθεί και τάφοι. Έχουν καταγραφεί επίσης διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία βοηθούν τους επιστήμονες να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούσαν εκεί. Έτσι, όταν βρεθείς στην περιοχή, δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι κοιτάς απλώς έναν βυθό με διάσπαρτες αρχαίες πέτρες. Στην πραγματικότητα, κάτω από το νερό υπάρχει το αποτύπωμα ενός ολόκληρου οικισμού.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που κάνει την εμπειρία ακόμη πιο εντυπωσιακή. Το Παυλοπέτρι βρίσκεται σε ρηχά νερά, περίπου 3 έως 4 μέτρα κάτω από την επιφάνεια σε αρκετά σημεία. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα του βυθισμένου οικισμού μπορεί να γίνει αντιληπτή από την επιφάνεια και με μάσκα και αναπνευστήρα, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Φυσικά, επειδή πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο, χρειάζεται σεβασμός και προσοχή ώστε να μην αγγίζεις ή μετακινείς αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Pexels
Pexels

Το Παυλοπέτρι δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στον αρχαιολογικό χάρτη. Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα είχαν αναφερθεί αρχαία κατάλοιπα στην περιοχή. Η συστηματικότερη αρχαιολογική έρευνα πραγματοποιήθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα, με σημαντικό σταθμό τις έρευνες του ωκεανογράφου Nicholas Flemming το 1967 και την αρχαιολογική χαρτογράφηση που ακολούθησε το 1968. Από τότε, το Παυλοπέτρι έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής επιστημονικής έρευνας.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το ερώτημα είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Πώς μια ολόκληρη πόλη κατέληξε κάτω από το νερό; Η βύθιση της περιοχής συνδέεται με γεωλογικές μεταβολές και αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας, ενώ η εξέλιξη του τοπίου αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Με την πάροδο χιλιάδων ετών, οι φυσικές μεταβολές διαμόρφωσαν την περιοχή όπως τη βλέπεις σήμερα, αφήνοντας κάτω από την επιφάνεια τα ίχνη του αρχαίου οικισμού.

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